Главаря банды серийных убийц Гагиева приговорили к пожизненному сроку

В Южном окружном военном суде вынесли приговор главарю банды киллеров Аслану Гагиеву. Фото - пресс-служба Южного окружного военного суда

Сотрудники Следственного комитета России собрали достаточно доказательств, чтобы отправить главаря крупнейшей в истории России банды Аслана Гагиева в тюрьму на пожизненный срок.

«Следствием и судом установлено, что в 2004 году Гагиев создал на территории города Москвы, Московской области и Республики Северная Осетия-Алания преступное сообщество, в состав которого вошли не менее 50 человек, которые с 2004 по 2014 год на территории города Москвы, Московской области и Республики Северная Осетия-Алания совершили 60 убийств и покушений на жизни сотрудников правоохранительных органов», - сообщила подробности дела официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Гагиев, находившийся в международном розыске с февраля 2014 года, был задержан в январе 2015 года на территории Австрии. В июне 2018 года после длительной процедуры экстрадиции компетентным органом Австрии Гагиев выдан России и заключен под стражу.

В СК России напомнили, что к 2012 году Гагиев создал в России три устойчивые вооруженные группы (их возглавили Бахром Секинаев (осужден), Олег Дзарахохов (осужден) и Денис Кокоев (в розыске)), которые занимались вымогательствами и убийствами.

На сегодняшний день 37 членов преступного сообщества, включая Гагиева, приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе пожизненному лишению свободы, 7 объявлены в международный розыск и еще 7 убиты в результате внутренних конфликтов в период с 2010-го по 2014 год.

Следователи продолжают работу по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений и привлечение совершивших их лиц к уголовной ответственности.