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16 сентября 2023 4:00

Откуда у парня донецкая грусть? «На Западе многие знают, куда я поехал, и поддерживают меня»

Аргентинский моряк рассказал корреспонденту KP.RU, как он стал российским волонтером
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
Аргентинец Хуан Рутинелли уже третий раз проводит свой отпуск, помогая жителям Донбасса

Аргентинец Хуан Рутинелли уже третий раз проводит свой отпуск, помогая жителям Донбасса

Фото: Личный архив

Среди тысяч волонтеров, помогающих беженцам с Украины и жителям Донбасса, есть и иностранцы. Один из них — первый инженер (по-нашему, старший механик) трансокеанского круизного лайнера 38-летний аргентинец Хуан Рутинелли. Он уже третий раз проводит свой отпуск, помогая жителям Донбасса.

«МЕНЯ ПРИНЯЛИ, КАК РОДНОГО»

- Хуан, откуда у тебя такой интерес к России, может, есть русские в роду?

- Нет, мои предки - ирландские и итальянские переселенцы. Я вырос в городке Пунта-Альта— это на юге Аргентины, Патагония. Кто читал «Дети капитана Гранта» Жюль Верна, тот помнит этот регион с его сумасшедшими штормами. У нас в городе находится крупнейшая военно-морская база страны, на улицах много военных, поэтому мне с детства близка военная тематика. Лет в 11 я заинтересовался историей Второй мировой войны. И был потрясен, какую огромную жертву принес советский народ ради победы над фашизмом. Вот откуда моя любовь и уважение к России. В Морской академии в Буэнос-Айресе со мной училось несколько русских — хорошие ребята, дружим до сих пор. У нас в городе живет женщина из Санкт-Петербурга - очень много интересного рассказывала про русскую культуру, историю. Я брал у нее уроки русского. А в 2018 году у вас был великолепный мундиаль, с этого времени я стал ездить в Россию каждый год на месяц, иногда дольше — у нас между плаваниями большой отпуск. Останавливался в Москве, ездил в Питер, в другие города. Просто влюбился в Россию. Мне нравится жить в квартире, а не в отеле. Бабушки сидят у подъезда, я здороваюсь с ними, они — со мной. Чувствую себя русским (смеется). Когда я здесь, всегда искренне говорю: «Приехал домой».

Первый инженер (по-нашему, старший механик) трансокеанского круизного лайнера Хуан Рутинелли

Первый инженер (по-нашему, старший механик) трансокеанского круизного лайнера Хуан Рутинелли

Фото: Личный архив

- Как ты оказался в волонтерском отряде?

- С самого начала хотел помогать людям в Донбассе. Сначала нашел в Москве группы, которые собирают и отправляют туда вещи, а потом мне сказали, что лучше присоединиться к тем, кто в Ростове-на-Дону, потому что они ближе к главным событиям. В ростовском чате я прочитал про волонтерскую группу «Неравнодушные» - они работают с первого дня конфликта. И мне слово понравилось. В английском или испанском нет точного перевода, там «не» пишется отдельно. «Неравнодушные» - уникальные люди: открытые, доброжелательные, активные. Со всей России и самого разного возраста. Одной девушке мы отмечали 16 лет. А самому старшему лет 70. В основном из Ростова и Таганрога, но приезжают со всех регионов, даже с Дальнего Востока и Сахалина.

- А иностранцы есть или ты один такой?

- Были две женщины - из Германии и из Франции, но обе русские. И еще девушка с Филиппин в прошлом году на неделю приезжала. А так надолго, получается, только я. Но, думаю, в мире много людей хотят помогать России, просто боятся, что не получится. А на самом деле совсем не трудно.

Хуан Рутинелли

Хуан Рутинелли

Фото: Личный архив

- Как тебя приняли?

- Как родного! Я еще из Москвы написал им: «Я гражданин Аргентины, хочу помогать». Думал, откажут, все-таки иностранец… Но к моему счастливому удивлению, немедленным ответом были распростертые объятия: «Приезжайте, ждем». Никакой бюрократии. Я снял квартиру в Таганроге, это час езды от КПП Весело-Вознесенка, где находится пункт помощи беженцам. У «Неравнодушных» все четко организовано. Отправляют в чат сообщение: «На завтра очень нужны волонтеры». Сразу откликаются люди. У некоторых машины. Тут же решают, кто за кем заезжает. Я ездил к 7 утра, заканчивал в 7 вечера. Сейчас группа работает в две смены, это до полуночи, а в начале спецоперации, когда было очень много беженцев, то работали круглые сутки.

Фото: Личный архив

«ХАРАМ, ТУТ СВИНИНА!»

- Что конкретно ты делал?

- Как все. Около КПП есть кафе, люди по пути в Донбасс или из Донбасса могут там перекусить, есть здание для отдыха и ночлега - две комнаты примерно по 5 человек. Мы даем людям российские сим-карты, чтобы выйти в интернет, связаться с родными. Зарядку для телефона, одежду, лекарства, средства личной гигиены. Все бесплатно. Даже корм для животных есть. Бывает, что прибьется с беженцами бездомной котенок или щенок — волонтеры его отмоют, откормят и отдают в добрые руки. Помогаем беженцам находить родственников. Помню бабушку одну - ее дом разбомбили, телефон и документы пропали, дочь уехала раньше, но где она, бабушка не знает, номер не помнит. Одна, старенькая, больная, без дома, без денег. Таких много.

Фото: Личный архив

А вообще, на КПП не только беженцы, сейчас беженцев меньше стало. Военные едут в обе стороны — на фронт и с фронта на ротацию. Жители Донбасса — к родственникам или к врачам в Ростове и Таганроге. Много стало строителей — в основном, из Средней Азии. Мариуполь, я там был, восстанавливается прямо на глазах, и люди возвращаются.

Бывают ситуации, когда нужно быстро реагировать. Например, сразу несколько автобусов с беженцами из Херсона или с детьми из Артемовска. Надо раз-раз накрыть столы, подготовить еду, разложить порции. Как-то вечером пришел майор, а с ним человек 20, если не больше, они выходили с фронта на ротацию. А нас только двое — я и девушка из Краснодара. Но ничего, быстро все организовали. Суп, гречка, салат, кофе…

Фото: Личный Архив

- Откуда у вас продукты?

- Люди присылают со всей страны. Это огромная и хорошо организованная управленческая работа — найти товар, организовать доставку. Москва, Питер, Воронеж — отовсюду приходят коробки. На некоторых есть надписи. Помню очень трогательная посылка была от школьников из Новосибирска. Внутри - конфеты, письма солдатам. Еще местные предприятия помогают. Хлебный завод в Таганроге привозил нам каждый день хлеб, рулетики, зефир. Вот с фруктами не так хорошо, потому что они могут испортиться. Но лимон для чая почти всегда есть. А так еда на КПП простая — суп, борщ, салаты с капустой, огурцами, помидорами. Бутерброды с колбасой, с ветчиной. Я уже знаю, если солдат из Дагестана, например, я говорю: «Харам: тут свинина!» И он: а, понял, давай другое что-нибудь. Когда строителей из Узбекистана кормили, тоже это учитывали.

Фото: Личный Архив

Но у группы много и других дел. Помогают в госпитале в Таганроге, где раненные лежат, пожилым людям в мариупольском доме престарелых, ищут их родственников. Еще маскировочные сети плетем, делаем окопные свечи-горелки... И я рад, если мой труд оказался полезен. Прошлой осенью я провел там почти два месяца, этой весной - месяц и сейчас тоже пробуду около месяца.

Фото: Личный архив

«РОССИЙСКИЕ СОЛДАТЫ — ЭТО ОСВОБОДИТЕЛИ»

- Что самое важное для себя ты понял в этих поездках?

- Я увидел своими глазами, что происходит на Донбассе. Помню, как одна бабушка сказала: «Когда Северодонецк освободили...» Это очень важно: люди воспринимают российских солдат как освободителей.

Помню, девушка-беженка зашла в палатку, попросила чай. А потом зашли трое ребят в форме, молодые, чуть за 20. Тоже попили чай, какими-то веселыми фразами с девушкой перекинулись, и пошли дальше — на ту территорию. Так спокойно, с открытыми и смелыми лицами. Мне очень хотелось, чтобы они остались живы, и я им вслед нарисовал по воздуху католический крест двумя пальцами, у нас такой обычай. А девушка увидела это, у нее слезы выступили на глазах, и говорит: «Господи, если бы они только знали, как мы им благодарны!» Это то, что я сам видел и слышал, никакая не пропаганда.

Фото: Личный архив

Запомнилась женщина из Мариуполя - при упоминании батальона «Азов» у нее прямо лицо менялось. «Это не люди, а садисты», - говорила она. Я слышал и от других беженцев из Мариуполя, что украинским войскам там был приказ убивать местных. Женщина показывала нам снимки машин с надписью «Дети» и с пробоинами от автоматных и пулеметных очередей. Она рассказывала, что посылала эти фото своим родственникам в Днепропетровске, а те не верят…

Фото: Личный архив

Или другая беженка - женщина с сыновьями 12 и 7 лет. Пили чай, и вдруг над нами низко пролетели военные самолеты с очень сильным звуком, они там часто летают, - и ее лицо мгновенно стало абсолютно белым. Так бывает от сильного стресса. Думаю, это посттравматический синдром — с таким ревом самолеты заходят на атаку, она пережила это и сейчас снова услышала тот звук. Я видел похожую реакцию у многих беженцев, когда пролетали самолеты. Некоторые даже падали на пол, обхватывали голову руками. Это первая неконтролируемая реакция, потом они понимали, что уже на территории России, и это российские самолеты.

И когда приходят к нам такие люди, то дать им еду или симку — этого мало. У нас была девушка-волонтер из Мурманска, Лера — просто ангел. Она всегда поговорит с человеком, у нее дар трогать сердца людей, и с ней делились. Люди приходили грустные, а поговорят с Лерой и меняются в лице, улыбка появляется.

Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

«НА ЭТИХ ЛЮДЕЙ Я СМОТРЮ СНИЗУ ВВЕРХ»

- Ты же и в прифронтовую зону ездил…

- Я был в Мариуполе, Мелитополе, Новоайдаре, Лисичанске, Рубежном… Мы доставляли туда гуманитарную помощь — еду, одежду, постельное белье, медикаменты, книги и школьные учебники на русском языке. Меня поразили люди. Я увидел то, о чем читал в книгах – русский характер. В трудных ситуациях русские становятся только сильнее. Города в развалинах, а многие все равно не покидают свои дома. У кого-то разбомбило квартиру - соседи или родственники берут жить к себе. Вокруг руины — а у людей никакого уныния, за стол приглашают, угощают, хотя у самих с едой не так хорошо. Песни поют!

Фото: Личный архив

- Опасно было в этих поездках?

- Ну что я, штатский волонтер, буду говорить об опасности, когда есть настоящие герои, которые воюют, совершают подвиги и при этом очень скромно держатся – вот, на кого я смотрю снизу вверх. Но отголоски войны ощущались. В Рубежном боев уже не было, но были слышны пулеметные очереди. Мы обязаны на таких территориях носить каски и бронежилеты. Однажды мы вышли из полуразрушенного дома, где ночевали, и уже на улице среди развалин продолжали возиться с застежками бронежилетов. Мимо проезжала машина с военными. Увидели наши старания, остановились и крикнули: «Эй, малышня! Учитесь!» И помогли застегнуться.

Нас предупреждали, что очень много мин, я видел, как работают саперы. На моих глазах никто не подрывался, но рассказывали, что такое бывало. Как уберечься - смотреть под ноги и доверять интуиции. Однажды, извини за подробность, захотелось в туалет и о, радость - среди развалин вижу уцелевший домик. Женская дверь приоткрыта, а мужская плотно закрыта. Я подошел и спросил: «Есть кто-то?» Никто не ответил. Вокруг ни души. Мелькнула мысль: была-не была, дерну дверь! Но тут же, будто в реальности, увидел: срабатывает растяжка, взрыв, домик со всем содержимым разлетается на куски и я вместе с ним.

- И?

- Пошел в женский (смеется).

- А какие-то проблемы с военными у тебя возникали — за шпиона не принимали?

- Никаких проблем! Когда мы выезжали в Донбасс, у меня на КПП военный попросил паспорт. Посмотрел и воскликнул: «О, аргентинец! Что вы делаете здесь?» - «Я волонтер.» - «О, волонтер? Прекрасно! Месси, Марадона, «рука бога» (в матче с Англией на ЧМ-1986 Марадона забил гол рукой, судья не заметил, а после игры в ответ на прямой вопрос журналиста футболист уклончиво ответил, что это была рука бога. — Ред.)! Спасибо, что помогаете». И пропустил. А на обратном пути уже чеченский военный проверил мой паспорт, тоже очень обрадовался, спросил про Месси и подарил мясные консервы халяль.

В Донбассе военные не раз останавливали меня для проверки. Я нормально реагирую - у меня на любой вопрос есть документ. Некоторые звонили на КПП - там подтверждали: да, есть такой. И все военные после проверки спрашивали: «Месси знаешь?» А когда я говорил, что только по телевизору, были очень разочарованы.

Фото: Личный архив

- Домашние знают о твоих поездках?

- Я не рассказывал, они будут переживать, особенно мама. Говорю, что в Москве. До круизного лайнера я ходил на нефтяном танкере, рыболовецких судах. Бывали штормы, пожары. Я об этом тоже дома никогда не рассказываю. Иногда, через какое-то время, да и то, когда сидим за столом, и все видят, что я жив-здоров. Про поездки на Украину тоже обязательно расскажу, но когда все это закончится. Уверен, что мои близкие не будут меня осуждать.

Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

«КТО НА РУССКИХ — ВСЕХ ПОРВЕМ!»

- Как на Западе относятся к СВО?

- Многие из тех, кому я рассказал, куда еду, меня поддерживают. Мой друг Хорхе, морпех, даже сделал так (тут Хуан рванул на груди воображаемую тельняшку и страшным голосом зарычал: «Кто на русских - всех порвем!»). Только одна знакомая девушка в Аргентине меня не поддержала, и она уже не моя знакомая. Но, к сожалению, на западе больше таких, brain-washed — у кого промытые мозги, кто не понимает ситуацию и не хочет понять. Да и образование не у всех хорошее. Не знают историю, не знают, с чего все началось. По телевизору CNN и BBC выступают против России – люди верят телевизору. А тех, кто думает по-другому, даже слушать не хотят. Когда я рассказываю то, что видел своими глазами, некоторые затыкают уши и говорят: это российская пропаганда. К счастью, не все такие, особенно в Латинской Америке, где к США многие относятся без особой симпатии, и наоборот, после чемпионата мира 2018 года просто очарованы Россией.

- На корабле обсуждают события на Украине?

- Компания американская, команда — из разных стран. У нас в инженерной службе есть и русские, в том числе, с Крыма и Донбасса, и украинцы — примерно по 10 человек тех и других. Большинство русских (а среди тех, кто с Донбасса и Крыма, то все) поддерживают спецоперацию, только одна девушка из Перми сказала, что против. По окончании рейса она даже не стала возвращаться в Россию, поехала в Турцию. А украинцы, как и поляки, — против русских. Много таких и среди хорватов, западных европейцев. Я их спрашиваю: «Но вы понимаете, что НАТО расширяется на восток, и России не оставили шанса?» Да, понимают. Но все равно против русских, а не против своих правительств.

Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

- До драк не доходит?

- Нет, ну это же флот, дисциплина. Но конечно, чувствуется напряжение, между русскими и украинцами нет такого свободного, открытого общения. В курилке, например, если вместе окажутся, молча дымят и смотрят в разные стороны. Так же напряженно относятся друг к другу и сербы с хорватами, особенно, те, кто застал войну (конфликт во время спровоцированного США распада Югославии 1991-95 г.г. - Ред.)

- А ты можешь на корабле открыто говорить о своих взглядах?

- На работе не до политических разговоров, да и не принято это, но если к слову придется, никто меня за это не уволит. Механизмы работают нормально, правила противопожарной безопасности соблюдаются, а остальное — личное дело. Но ты прав, не все так просто. У меня две каюты: личная и офис. В личной я спокойно хожу в майке с символом Z, кружка такая же на виду стоит. Но в офисе я такой символ использовать не могу - это против внутренних правил. Зато и в офисе и в личной каюте у меня висит российский флаг — и ничего.

- Как думаешь, скоро закончится конфликт?

- Это конфликт не Украины и России, а Запада и России. К сожалению, на Западе многие уже привыкли, что он стал частью повседневной жизни и не осознают, насколько это опасно, ведь в противостояние может втягиваться все больше стран. И все же я надеюсь, что скоро все это закончится, и надеюсь, что в пользу России.

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