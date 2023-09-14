Звездный хирург Тимур Хайдаров признался, что его семья подвергается травле

Тимур Хайдаров

Пока все обсуждают интервью Тимура Хайдарова Ксении Собчак и откровения Киркорова в программе Малахова, адвокат звездного хирурга получил ответ на свое обращение относительно ТГ-канала, который регулярно публикует нелицеприятную информацию о враче. Адвокат Александр Бенхин ранее рассказывал KP.RU, что в одном паблике то и дело «проходились» по национальности Хайдарова, выкладывали фото пациенток с обнаженной грудью и ранами…

По словам Бенхина, около месяца назад он написал админу канала обращение, упомянув статьи УК 128 и 137 — «распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица» и «нарушение неприкосновенности частной жизни». Также супруга Александра, юрист Алена Коробейникова, подала жалобу в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). И вот на днях адвокаты получили уведомление от Главного Управления МВД РФ по Москве (Петровка, 38).

«Ваше обращение от 21.08.2023, поступившее в адрес ГУ МВД России по г. Москве из Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникации (Роскомнадзор), рассмотрено.

Учитывая, что в нем содержится информация о преступлении или административном правонарушении, оно в соответствии с пунктом 69 Инструкции об организации рассмотрения обращении граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденной приказом МВД России от 12 сентября 2013 г. No 707, зарегистрировано в Книге учета заявлении и сообщении о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях (КУСП) 10.09.2023 No 276564646466917», — говорится в уведомлении.

Уведомление. Фото: Архив Александра Бенхина

«То есть нам понятно, что по результатам проверки Роскомнадзор рассмотрел в деятельности данного канала возможный состав уголовного преступления и передал данное обращение в МВД, которое его зарегистрировало. Теперь разбираться будут сотрудники МВД. Возбудят они дело или нет, узнаем в скором будущем. В любом случае, наша цель — прекратить жесткий хейт и травлю», — рассказал KP.RU Александр Бенхин.

Напомним, что самому Хайдарову пришлось даже обратиться в полицию и падать заявление в министерство внутренних дел по факту вымогательства, проникновения в личную жизнь, раскрытия банковской тайны и угрозы убийством.