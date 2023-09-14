От Солнца оторвалось облако плазмы: Землю накрыла магнитная буря

Космическая стихия будет бушевать до 15 сентября 2023 года Фото: Shutterstock

Прямо сейчас Земля во власти магнитной бури. По прогнозам, явление продлится до 15 сентября 2023 года, но эти прогнозы могут оказаться неточными. Не исключено, возмущения захватят и выходные. Или закончатся раньше.

Причина – от Солнца несколько дней назад оторвалось облако плазмы. И вот долетело до Земли. Скорость плазменного потока невелика, поэтому плазма задержалась в окрестностях нашей планеты. Вроде и несильна буря, всего 4 балла (максимально 9) – а не отступает, полощет и полощет. Если посмотреть на графики космической погоды, увидите резкие всплески раз в несколько часов. То полный штиль, то прямо взбучка.

Несмотря на то, что буря скорее слаба, она вызвала интенсивные полярные сияния, которые видели и в Москве, и даже южнее. Особенно красивым выдалось явление в ночь на среду, когда все и началось. Сначала полыхнуло около 10 часов вечера, потом повторилось уже под утро.

Именно осенью и весной слабые бури все равно вызывают заметные сияния. Причина в том, что Земля смотрит на Солнце впрямь, перпендикулярно, ее экватор повернут прямо к дневной звезде. Это позволяет космической радиации и плазме глубже проникать в низкие широты. Обычно все это богатство, захваченное земным магнитным полем, разряжается над магнитными полюсами, но около равноденствий шоу выходит намного красочней.

Медики призывают не паниковать и не погружаться в психосоматику. Негативное влияние магнитных бурь на здоровье есть, но оно почти незаметно в теплый сезон, когда организм подпитывается солнечным светом и иммунитет силен. К тому же самые яркие переживания выдают на долю тех, кто следит за календарем космической погоды и часто «чувствует» бурю, хотя она не состоялась. Тем не менее, хроникам традиционно советуют быть аккуратнее и особо тщательно соблюдать назначения, которые прописал врач. Прочим гражданам можно не волноваться.