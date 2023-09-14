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Наука14 сентября 2023 11:07

От Солнца оторвалось облако плазмы: Землю накрыла магнитная буря

Космическая стихия будет бушевать до 15 сентября 2023 года
Евгений АРСЮХИН
Евгений АРСЮХИН
Космическая стихия будет бушевать до 15 сентября 2023 года

Космическая стихия будет бушевать до 15 сентября 2023 года

Фото: Shutterstock

Прямо сейчас Земля во власти магнитной бури. По прогнозам, явление продлится до 15 сентября 2023 года, но эти прогнозы могут оказаться неточными. Не исключено, возмущения захватят и выходные. Или закончатся раньше.

Причина – от Солнца несколько дней назад оторвалось облако плазмы. И вот долетело до Земли. Скорость плазменного потока невелика, поэтому плазма задержалась в окрестностях нашей планеты. Вроде и несильна буря, всего 4 балла (максимально 9) – а не отступает, полощет и полощет. Если посмотреть на графики космической погоды, увидите резкие всплески раз в несколько часов. То полный штиль, то прямо взбучка.

Несмотря на то, что буря скорее слаба, она вызвала интенсивные полярные сияния, которые видели и в Москве, и даже южнее. Особенно красивым выдалось явление в ночь на среду, когда все и началось. Сначала полыхнуло около 10 часов вечера, потом повторилось уже под утро.

Именно осенью и весной слабые бури все равно вызывают заметные сияния. Причина в том, что Земля смотрит на Солнце впрямь, перпендикулярно, ее экватор повернут прямо к дневной звезде. Это позволяет космической радиации и плазме глубже проникать в низкие широты. Обычно все это богатство, захваченное земным магнитным полем, разряжается над магнитными полюсами, но около равноденствий шоу выходит намного красочней.

Медики призывают не паниковать и не погружаться в психосоматику. Негативное влияние магнитных бурь на здоровье есть, но оно почти незаметно в теплый сезон, когда организм подпитывается солнечным светом и иммунитет силен. К тому же самые яркие переживания выдают на долю тех, кто следит за календарем космической погоды и часто «чувствует» бурю, хотя она не состоялась. Тем не менее, хроникам традиционно советуют быть аккуратнее и особо тщательно соблюдать назначения, которые прописал врач. Прочим гражданам можно не волноваться.

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