Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика
Эксклюзив kp.rukp.ru
14 сентября 2023 12:05

Из Армении всё чаще звучат выпады в сторону России: кто разжигает новый конфликт в Закавказье

Политолог Клинцевич: новый конфликт в Закавказье выгоден только США
Авторы (2):
Иван ПАНКИН
Иван ПАНКИН
Игорь ЯКУНИН
Игорь ЯКУНИН
Глава Армении Пашинян заявил, что на Россию Армения больше не может полагаться как на союзника

Глава Армении Пашинян заявил, что на Россию Армения больше не может полагаться как на союзника

Фото: REUTERS

Из Еревана в последнее время звучат вещи, неприятные для Москвы. То руководство Армении говорит о ненужности ОДКБ и отзывает своего представителя. То рассуждают, что и решения Международного уголовного суда для них – могут быть законными. А тои вовсе, устами своего премьера, сообщают, что русские не выполнили свой союзнический долг по отношению к этого гордой закавказской республике, не защитили ее.

На «Радио «Комсомольская правда» обсудили тему с Главою центра изучения военных и политических конфликтов Андреем Клинцевичем.

- Глава Армении Пашинян в интервью изданию Politico заявил, что на Россию Армения больше не может полагаться как на союзника – в плане обеспечения ее безопасности. И вот уже учения проводят с американцами в Закавказье. Может, стоило ли нам вписаться, когда началась заваруха в Карабахе в 2020-м?

- Я был погружен в эти переговоры и участвовал в трехсторонней встрече Россия-Армений-Азербайджан. Изнутри видел 11 первых встреч. Ощущал, как шли к договоренностям. Это было в развитии встречи трех президентов, оказавших развитие на все последующие события. И на приостановку конфликта. Это к утверждениям армянского лидера, что Россия их не спасает. Так ведь еще и Баку для нас тоже важный союзник, в том числе по логистике. Наша задача не «вписываться» в конфликты, а останавливать их. Что и произошло. Нет диалога – нет решения конфликта.

- Спорных вопросов было много?

- Очень. Немало азербайджанских территорий были заняты армянами после первых фаз конфликта. И других проблем хватало.

- Прошло три года, и вот мы слышим антироссийские заявления от главы страны-члена ОДКБ.

- В регионе тяжелейший клубок из шести стран, которые имеют те или иные претензии друг к другу. Речь не только о взаимных упреках Еревана и Баку. Есть вопросы и у их соседей, Тбилиси, Анкары, Тегерана, ну и Москвы. А поскольку многие претензии обоснованы, то без тех или иных уступок не обойтись. Армянская сторона в какой-то период от переговоров отказывалась, из-за чего во многом и произошел вооруженный конфликт.

Андрей Клинцевич

Андрей Клинцевич

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Остановленный с помощью России?

- Да. Потом были созданы две трехсторонние группы на уровне вице-премьеров, которые принимали оперативные решения и докладывали президентам по такому блоку вопросов: делимитация границы - там много спорных сел, и разблокирование транспортных связей южного Кавказа. Восстановление советской системы железных и автодорог. Для Еревана важно сохранить доступ к Нагорному Карабаху. А для Баку важно получить прямой доступ к Нахичевани. К их анклаву, из которого происходит президентский клан Алиевых. И этот маршрут через азербайджанский город Гарадиз был в основе договоренностей. 45 километров вдоль реки Аракс. Движение там должно было быть восстановлено, причем армянская сторона на восстановление деньги не тратила. Азербайджанская сторона участвовала. А российская сторона как основной держатель активов южнокавказских железных дорог должна была строить там дорогу. Но, потеряв дипломатический вариант развития этой истории, азербайджанская сторона стала блокировать транспортный коридор на Нагорный Карабах - чтобы побудить Армению пойти навстречу.

- О чем это все говорит?

- Если стороны не будут разговаривать и договариваться – то это возможность нового конфликта. И Россия как третья сторона остановить их не сможет. Более того - Армения заявляет о некоем реванше.

- Как это будет выглядеть?

- Они считают, что прежде плохо готовились к конфликту, а сейчас закупили вооружения по всему миру. И готовы бросить некий вызов опять.

- Кому это выгодно?

- Американцам. Они не заинтересованы, чтобы в этом регионе ситуация успокоилась. В трехсторонней группе, где были три вице-премьера и шесть глав МИДов всех стран региона, было заблокировано участие Грузии. Ей из-за океана прямо сказали: участвовать в переговорах вы не будете. В США сейчас увидели возможность через Армению повлиять на ситуацию - и по новой разжечь там конфликт. Вовлечь в него и турок с иранцами, и еще какие-то стороны. И попытаться дискредитировать ОДКБ, сказав: ну смотрите, Армения воюет, а помощь ей не оказывается.

Ереван не признает Нагорный Карабах!

Ереван не признает Нагорный Карабах!

Фото: EAST NEWS

- Для американцев – одни плюсы?

- Пока – да. И самое крупное их посольство в 1000 человек не зря там расположено.

- Верно ли, что Баку изначально был согласен не на весь Нагорный Карабах, а на часть его?

- Наша группа занималась логистикой, мы территориальные вопросы не обсуждали.

- А возможно участие в военном конфликте Турции?

- Удивитесь, но Нагорный Карабах в данной ситуации вторичен. Многие думают, что в нем был главный камень преткновения – но нет. Для Баку первичен именно доступ к Нахичеваню. Это Баку уже потратил деньги, подвел железную и автодорогу к границе с Арменией. Пока у них доступ только через Иран. Много и вопросов по участкам на севере нынешней Армении, захваченных по итогам первой войны. Там золоторудные рудники.

- И что в итоге с Карабахом.

- Так и Ереван же не признает Нагорный Карабах! В таком ключе, в каком, например, Москва признает Абхазию или Южную Осетию.

- Почему не признали?

- Не совсем понимаю их позицию. Она у них как маятник. Ведь договорились же три президента – нет, Пашинян едет в ЕС, подключает Макрона. Может, думают, что чем больше рычагов, тем лучше? Но Армения очень сильно зависит от России экономически. И она входит в Евразийский экономический союз. У нас там много инвестиций. Они же фактически в кругу недрузей. Единственная, кто поддерживает Ереван – это Москва. А они занимается дипломатическими эскападами, вроде отзыва представителя из ОДКБ или направление на ратификацию в парламент документ по признанию решений Международного уголовного суда.

Kогда у Пашиняна и Ко начнутся новые проблемы, они снова прибегут к нам

Kогда у Пашиняна и Ко начнутся новые проблемы, они снова прибегут к нам

Фото: EAST NEWS

- Если конфликт вновь обретет горячие формы – мы, на этот раз, вмешаемся?

- Надеюсь, будем занимать взвешенную позицию и выступим миротворцами.

- Если они выйдут из ОДКБ – мы вообще-то и не должны будем вмешиваться?

- Кстати, да. Но когда у Пашиняна и Ко начнутся новые проблемы, они снова прибегут к нам. И нам придется вновь сажать их за стол переговоров.

Политика: ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЕМ