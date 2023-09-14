ВЭФ-2023: Без новых домов, садиков и музеев добычи золота и угля не будет

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Вопрос качества жизни в небольших городах, где проживает менее 100 тысяч человек, вот уже несколько лет является стратегическим приоритетом государства. Как отметил глава Национального Альянса по вопросам социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития Андрей Шаронов, именно в таких городах проживает каждый шестой житель России - это примерно 24 млн человек. В последние годы многие компании, чьи предприятия являются градообразующими, стали тратить значительно больше средств на повышение качества жизни в небольших городах. Бизнес как никогда заинтересован в сотрудничестве с местными властями в сфере повышения качества городской среды, образования и здравоохранения. Именно этому вопросу и была посвящена дискуссия на сессии «Устойчивое развитие малых и средних городов: развивая кооперацию бизнеса и государства» на Восточном экономическом форуме - 2023.

Вице-президент по работе с госорганами ПАО «Полюс» (крупнейшего золотопроизводителя в России) Сергей Журавлев в шутку заметил, что практически все полезные ископаемые в России находятся не в Краснодарском крае, а в районах с довольно суровым климатом. Поэтому привлечь высококвалифицированных специалистов для работ в таких регионах, не создав при этом комфортных условий для работы и жизни, нельзя.

- За последние пять лет мы потратили около миллиарда рублей на социальные проекты, - сказал Журавлев, пояснив, что речь идет о тех населенных пунктах в Якутии и Магаданской области, где располагаются их предприятия и проживают их работники.

УДЕРЖАТЬ КАДРЫ

Операционный директор энергетической компании Эн+ Михаил Хардиков, в свою очередь, заметил, что из 64 промышленных городов Сибири только в восьми население стабильно. А в 15 городах число жителей за последние годы уменьшилось на 20% или полмиллиона человек. Основными причинами оттока населения является конкуренция между регионами, а также нежелание молодежи возвращаться на родину по окончании учебы в вузах.

- В энергетике, в отличие от добывающих предприятий, вахта невозможна, как и ротация между электростанциями, поэтому удержание персонала для нас - это ключевая задача, - констатировал Хардиков.

Михаил Хардиков. Фото: Игорь Родин

Он заметил, что в 2022 году в социальные программы Эн+ вложила 53 млн долларов США. Возводятся новые жилые дома, где работники компании могут по специальной ипотечной программе приобрети жилье, во время пандемии были построены семь медцентров.

Что же касается взаимодействия с малым и средним бизнесом в небольших населенных пунктах, то здесь делается ставка, что его развитием и поддержкой будет заниматься не градообразующее предприятие, а все-таки местные власти. Хардиков привел в пример, что по завершению строительства спортивного комплекса его передают в управление именно местной администрации для дальнейшей эксплуатации и привлечения к занятию спортом жителей региона.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ БУМ НЕ ХУЖЕ 70-Х

В дискуссии приняли участие представители власти двух регионов Якутии и Приморского края. Первый зампредседателя правительства Якутии Кирилл Бычков рассказал, что на сегодня в регионе фиксируется взрывной рост производства, который можно сравнить с периодом 70-х годов. Наращивается производство не только угля, но и активнее развивается нефтегазовая отрасль, строится атомная станция малой мощности в Усть-Куйге. Основываются новые населенные пункты, например, в Эльге появился поселок на 12 тысяч жителей. Заново восстанавливается численность поселка Депутатский, где располагается крупнейшее месторождение олова. Строятся новые дороги, например, 565-километровая Тихоокеанская железная дорога - уникальный инфраструктурный объект, первый за последние 150 лет.

Глава Находкинского городского округа Тимур Магинский заметил, что в связи со сменой экономического курса развитие Находки приобрело особое значение. На сегодня реализуется 137 проектов на сумму свыше 430 млрд рублей. Речь идет исключительно о частных средствах, без учета бюджетных 49 млрд рублей. Помимо транспортной отрасли, уделяется внимание развитию туризма в регионе.

Фото: Игорь Родин

Однако в последние годы власти фиксируют отток населения: в основном уезжает молодежь на учебу, а через несколько лет за ними город покидают их родители и речь идет о трудоспособном население. Одна из ключевых причин этого была экология. Но сейчас эту проблему нивелировали. Снизился объем рассортировки угля, а в течение пяти лет город будет целиком газифицирован, 43 угольно-мазутных котельных заменят пятью газовыми. Не исключено, что отток населения удастся остановить и благодаря реализации инфраструктурных проектов, которые включают в себя строительство новых дорог.