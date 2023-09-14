«Роснефть» развивает производство, науку и образование на Дальнем Востоке

Одним из наиболее значимых событий VIII Восточного экономического форума стало заключение соглашения о сотрудничестве между НК «Роснефть» и Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. В последние годы Дальний Восток стал для компании одним из ключевых регионов, на территории которого «Роснефть» реализует несколько проектов стратегического значения. Их масштаб способен повлиять на развитие экономики в целом. Поэтому, заглядывая в будущее, стороны договорились сосредоточить совместные усилия на наиболее важных направлениях роста: геологоразведка и добыча углеводородов, модернизация нефтеперерабатывающих предприятий, строительство сопутствующих производств.

Полным ходом идет, например, возведение в городе Большой Камень Приморского края судостроительного комплекса «Звезда» - первой российской судоверфи крупнотоннажного производства для выпуска судов ледового класса. «Роснефть» обеспечила верфи первые заказы, заключив контракты на строительство 28 судов. Всего же в портфеле заказов верфи – более 60 современных судов.

Для обеспечения судоверфи крупноформатным стальным листом здесь же, в Приморском крае, будет построен металлургический завод. На острове Русский создается инжиниринговый центр НК «Роснефть», где будут проводиться научно-технические исследования, проектные и опытно-конструкторские работы. А на Комсомольском НПЗ реализуется масштабная программа модернизации: идёт строительство комплекса гидрокрекинга с объектами общезаводского хозяйства с целью увеличения глубины переработки нефти, обеспечения рынка дополнительными объёмами моторных топлив высшего экологического класса.

Начинания компании крайне важны для социально-экономического развития региона, свою заинтересованность в их успешной реализации подтвердило на полях Восточного экономического форума, в том числе, и Правительство Приморского края. Подписанное между ним и компанией соглашение предусматривает взаимодействие сторон в реализации производственных, финансовых и социальных программ. Помимо прочего стороны планируют сотрудничать в области образования, подготовки квалифицированных рабочих и инженерных кадров для судостроительной отрасли.

Понятно, что выдержать заявленные темпы роста невозможно без привлечения огромных ресурсов – не только финансовых, но и человеческих. Поэтому одним из приоритетных направлений социальной политики «Роснефти» было и остается развитие профессиональных компетенций персонала. В рамках Форума компания подписала ряд соглашений о сотрудничестве в области образования и науки – с Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ), с Катарским университетом и с Уфимским государственным нефтяным техническим университетом (УГНТУ). Так, на базе ДВФУ будет создан корпоративный центр компетенций: 18 учебных аудиторий, 3 зоны коворкинга, 12 лабораторий и 2 базовые кафедры. В центре начнут работу учебные лаборатории по перспективным направлениям - судомоделирование, робототехника, компьютерное программирование и проектирование, а так же технологии дополненной реальности для организации проектной работы. Первая очередь центра - тематический модуль «Инженерные разработки» - уже запущена.

Сотрудничество с Катарским и Уфимским университетами предполагает активизацию научно-исследовательская деятельность по таким направлениям как добыча и переработка газа, газохимия, изменение климата и снижение углеродного следа, цифровые технологии.