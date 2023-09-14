Владимир Путин и Ким Чен Ын обменялись карабинами

Действительно, обмен подарками состоялся Фото: REUTERS

В четверг, 14 сентября, на брифинге официального представителя Кремля для российских и иностранных журналистов, прозвучал и такой вопрос…

- В 2019-м, во время визита корейского руководителя в Россию (они с главой РФ также встречались в Приморье), Владимир Путин и Ким Чен Ын дарили друг другу подарки. А было ли это нынче?

- Действительно, обмен подарками состоялся, - подтвердил Песков. - Мы предпочитаем никогда особо это не «публичить», но, действительно, президент Путин подарил корейскому лидеру перчатку от космического скафандра, которая несколько раз была в космосе.

Подарил карабин нашего отечественного - российского производства - высочайшего качества.

В свою очередь, так же Путин получил в подарок - так же карабин, сделанный северокорейскими мастерами - от Ким Чен Ына.

Были и другие подарки.

КСТАТИ.

Когда в июле 2000-го президент Путин находился с визитом в Пхеньяне, они с Ким Чен Ином (тогда был руководителем КНДР) также обменивались сувенирами, но подробно об этом не рассказывалось.

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