Проукраинский спикер оказался недоволен восстановлением домов в Мариуполе

В частном секторе кипит работа по восстановлению домов. Фото: Олег Моргун

Разрушенные дома на разных улицах Мариуполя — такое видео выложил экс-советник мэра Петр Андрющенко в своем проукраинском канале. Кадры он сопроводил текстом о том, что здесь и в других городах Донецкой Народной Республики Россия прекратила восстанавливать дома. Якобы, идет только строительство ипотечных многоэтажек. На самом деле Мариуполь продолжает отстраиваться. Об это говорит тот факт, что в родной город возвращаются люди и начинают там новую жизнь. «Комсомольская правда» обратилась к официальным источникам для проверки фактов. Это было сделано в рамках в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Глава Мариуполя Олег Моргун опроверг слова Андрющенко. Буквально утром 14 сентября он провел очередное совещание, посвященное восстановлению домов. На нем рассматривали перечень объектов, которые еще не вошли в программу восстановления.

- Многие из них являются объектами соцкультбыта – есть школы, детские сады, учреждения культуры и спорта. В Мариуполе строится новое жилье, восстанавливаются поврежденные в результате боевых действий дома, в ближайшей перспективе планируется открытие производств. Эти факторы способствуют тому, что жители активно возвращаются в город. Значит, указанные в перечне объекты, несомненно, будут востребованы горожанами. Их обязательно подадим в программы восстановления будущих периодов, - прокомментировал Олег Моргун.

Активно идет работа в частном секторе. Например, только в Ильичевском районе стройбригады уже восстановили 255 индивидуальных жилых строений. Сейчас работа кипит на 19 объектах — идет восстановление кровель, убираются поврежденные конструкции. Всего в восстановлении частного сектора в Мариуполе задействовано 28 бригад в составе 187 строителей и 6 мастеров. В целом по городу восстановлено порядка 1 600 индивидуальных жилых строений. Эта работа продолжается.

Помимо этого решаются вопросы об освещении улиц, ремонту дорог.

Во время своего визита вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что все многоквартирные дома в Мариуполе должны быть восстановлены за три года.

Добавим, что Петр Андрющенко уже не в первый раз попадается на распространении фейков. При этом лично в городе он не был давно. Доверяйте только проверенной информации, в том числе на сайте КП-Донецк.

По прогнозам, в 2023 году в интернете будет опубликовано более 12,5 млн фейков. За два года их число выросло в 8 раз. «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, который опровергает фейки. На сайте проекта теперь можно писать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с недостоверной информацией может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки информации на достоверность уже ждут вас на сайте.