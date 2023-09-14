Новое место работы финансируют диктаторы и Госдеп: что не так с уходом Санны Марин из политики

Многие считают, что Марин, уйдя из парламента, повела себя неэтично Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Распрощалась с финской политикой экс-глава правительства Санна Марин. Парламент одобрил сложение ею обязанностей депутата, чтобы она могла полностью посвятить себя новой должности - советника по стратегии в британском международном Институте глобальных перемен Тони Блэра.

О планах бывшего главы правительства, в свое время лихо отплясывавшей на вечеринке с алкоголем и травкой, стало известно на прошлой неделе. Было очевидно, что Марин будет неинтересно сидеть на депутатской скамье и обсуждать инициативы своих политических конкурентов. Поговаривали, что ее хотели бы видеть высокопоставленным чиновником в Евросоюзе, но дальше разговоров не пошло. Осталась возможность поработать в международной организации, и тут Марин с выбором не подкачала - он стал и неожиданным, и скандальным.

У нового места работы бывшей главы кабмина репутация не очень. Во-первых, ее возглавляет тоже бывший премьер - Тони Блэр, втянувший Великобританию в иракскую авантюру и прочие ведомые США войны. За что получил у себя на родине нелестную кличку «пудель Буша». Клиенты его института - в большинстве своем диктаторы или автократы. Источники финансирования, как у нас говорят, «мутные», но и от денег Госдепа США в этом учреждении не отказываются. В результате Блэр стал очень богатым, а в 35 странах готовят некие глобальные перемены около тысячи его сотрудников. Для европейского политика работать в такой конторе - верный способ убить свою репутацию.

Наконец, многие считают, что Марин, уйдя из парламента, повела себя неэтично: за нее в апреле этого года проголосовали более 35 тысяч финнов, да и высокий результат на выборах партия социал-демократов получила только благодаря ее популярности. Кроме того, нельзя просто так сдать депутатский мандат: согласно конституции Финляндии, причина для этого должны быть веской (например, уход на значимую для общества должность). Переход в иностранную некоммерческую организацию таковой никогда ранее не считался. По мнению коллег Марин, голосовавшие за нее избиратели могут почувствовать себя разочарованными и даже обманутыми.

Впрочем, саму Марин это, похоже, не особо волнует. Променяв Хельсинки на Лондон, она получит зарплату, намного превышающую доходы главы правительства или депутата (около 14800 и 7500 евро в месяц соответственно). Кроме того, финка очень надеется, что СМИ отныне не будут так активно лезть в ее частную жизнь, как в годы премьерства.

В начале недели неравнодушные коллеги решили-таки отпустить Марин на вольные хлеба. Хотя, как утверждают злые языки, многие из них втайне радуются, что так удачно сплавили подальше от Финляндии амбициозного конкурента.