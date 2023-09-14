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В мире14 сентября 2023 14:07

Новое место работы финансируют диктаторы и Госдеп: что не так с уходом Санны Марин из политики

Многие считают, что Марин, уйдя из парламента, повела себя неэтично
Алексей ВАРЕНОВ
Многие считают, что Марин, уйдя из парламента, повела себя неэтично

Многие считают, что Марин, уйдя из парламента, повела себя неэтично

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Распрощалась с финской политикой экс-глава правительства Санна Марин. Парламент одобрил сложение ею обязанностей депутата, чтобы она могла полностью посвятить себя новой должности - советника по стратегии в британском международном Институте глобальных перемен Тони Блэра.

О планах бывшего главы правительства, в свое время лихо отплясывавшей на вечеринке с алкоголем и травкой, стало известно на прошлой неделе. Было очевидно, что Марин будет неинтересно сидеть на депутатской скамье и обсуждать инициативы своих политических конкурентов. Поговаривали, что ее хотели бы видеть высокопоставленным чиновником в Евросоюзе, но дальше разговоров не пошло. Осталась возможность поработать в международной организации, и тут Марин с выбором не подкачала - он стал и неожиданным, и скандальным.

У нового места работы бывшей главы кабмина репутация не очень. Во-первых, ее возглавляет тоже бывший премьер - Тони Блэр, втянувший Великобританию в иракскую авантюру и прочие ведомые США войны. За что получил у себя на родине нелестную кличку «пудель Буша». Клиенты его института - в большинстве своем диктаторы или автократы. Источники финансирования, как у нас говорят, «мутные», но и от денег Госдепа США в этом учреждении не отказываются. В результате Блэр стал очень богатым, а в 35 странах готовят некие глобальные перемены около тысячи его сотрудников. Для европейского политика работать в такой конторе - верный способ убить свою репутацию.

Наконец, многие считают, что Марин, уйдя из парламента, повела себя неэтично: за нее в апреле этого года проголосовали более 35 тысяч финнов, да и высокий результат на выборах партия социал-демократов получила только благодаря ее популярности. Кроме того, нельзя просто так сдать депутатский мандат: согласно конституции Финляндии, причина для этого должны быть веской (например, уход на значимую для общества должность). Переход в иностранную некоммерческую организацию таковой никогда ранее не считался. По мнению коллег Марин, голосовавшие за нее избиратели могут почувствовать себя разочарованными и даже обманутыми.

Впрочем, саму Марин это, похоже, не особо волнует. Променяв Хельсинки на Лондон, она получит зарплату, намного превышающую доходы главы правительства или депутата (около 14800 и 7500 евро в месяц соответственно). Кроме того, финка очень надеется, что СМИ отныне не будут так активно лезть в ее частную жизнь, как в годы премьерства.

В начале недели неравнодушные коллеги решили-таки отпустить Марин на вольные хлеба. Хотя, как утверждают злые языки, многие из них втайне радуются, что так удачно сплавили подальше от Финляндии амбициозного конкурента.

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