Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков Фото: Кадр видео

Минобороны России заявило об отражении восьми атак штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении. В районе Клещеевки, Андреевки, Бердычи и Первомайское ВСУ потеряли до 350 украинских военнослужащих убитыми и ранеными.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на прошедшем брифинге также сообщил о потерях ВСУ на других участках боевого соприкосновения: на Запорожском направлении уничтожено до 95 украинских военнослужащих, на Южно-Донецком до 140, на Краснолиманском до 55, на Купянском до 130, на Херсонском до 70.

Кроме 840 наемников киевского режима наши воины ликвидировали три склада механизированных бригад ВСУ, два танка, пять бронемашин, пять артсистем М777 и три гаубицы M109 производства США, FH-70 (Великобритании), самоходную артустановку М109 «Paladin» (США), а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 (США).

Армейской авиацией уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 ВСУ, пункты управления 100-й бригады территориальной обороны и 15-го полка нацгвардии Украины, склад боеприпасов ВСУ и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины над Красным Лиманом.

Ракетными войсками и артиллерией нашей группировки нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 143-х районах.

Конашенков отметил слаженную боевую работу подразделений противовоздушной обороны, что перехватили за сутки четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 53 украинских беспилотника.

Кроме этого, подразделения ПВО Минобороны России отбили за это время еще восемь атак беспилотников ВСУ в районе Крыма, акватории Черного моря, в Белгородской и Брянской областях.

Летчики и моряки Черноморского флота за ночь и минувшим днем уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

467 - самолетов.

249 - вертолетов.

6759 - беспилотных летательных аппаратов.

437 - зенитных ракетных комплексов.

11826 - танков и других боевых бронированных машин.

1150 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

6374 - орудия полевой артиллерии и минометов.

12982 - единицы специальной военной автомобильной техники.