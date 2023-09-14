В фильме «По щучьему велению» русский царь благодарит главного героя за то, что тот постоял за Отечество

Фото: Кадр из фильма

Похоже, в ближайшее время российскую аудиторию ждет целый ряд картин по мотивам хорошо известных сказок: «Огниво», «Бременские музыканты», «Последний богатырь. Наследие» и др.

Еще одним ярким проектом обещает стать экранизация истории про щуку и Емелю — фильм «По щучьему велению».

Фото: Кадр из фильма

— Я сказочник, — подчеркивает режиссер проекта Александр Войтинский, снявший и «Огниво». — Я люблю сказки и считаю, что сказки — главный жанр в кино. Сказка меняет мир — это ее прямая функция. А мир только благодаря сказке и меняется. Ребенок или взрослый посмотрит и поймет, что истины работают, а ценности помогают побеждать и на несколько шагов сдвинется в пользу этих ценностей. Наш Емеля начинает фильм ребенком. У него есть папа, который все решит. Есть печка, на которой можно лежать, и ощущение, что как-то все само собой склеится. А потом он понимает, что есть только две руки, две ноги, голова и сердце. И ты должен идти вперед.

Фото: Кадр из фильма

Сюжет сказки не меняли: щука, три желания, два глупых и одно нормальное. А еще схватка с заморским хлыщем (Юрий Колокольников) за руку царской (Роман Мадянов) дочери Анфисы (Алина Алексеева).

— Для меня Емеля — совсем новый персонаж, — подчеркивает поделился исполнитель главной роли Никита Кологривый. — Таких людей — чистых, добрых, беззаботных и отважных — в миру тяжело найти и подглядеть за ними, — — Антагонистов играть проще, я их знаю, я их встречал. А своего персонажа мне пришлось создавать почти с нуля. Но для артиста это очень важно — меняться, как хамелеон. Для меня эта роль во многом открытие себя и своих возможностей.

Фото: Кадр из фильма

Что особенно важно сегодня, в проекте правильно расставлены акценты — и, к примеру Царь, за дочь которого конкурируют Емеля и лорд Ротман, внутренне поддерживает нашего парня и даже незаметно хвалит его за то, что не посрамил Отечество в очной схватке с иноземцем.

— Большое счастье в начале карьеры сыграть в масштабной яркой сказке, — призналась Мила Ершова, сыгравшая Щуку. — Я рада, что моя героиня не просто выполняет функцию девушки рядом с главным героем, а у моей Щуки-Василисы есть своя судьба — непростая, с разными перипетиями. Ну и конечно же прекрасная многострадальная любовная линия, без нее никуда не деться. Для меня этот фильм о том, что человек все может сделать сам, без волшебной щуки, но с верой в волшебство, а главное — в себя.

Фото: Кадр из фильма

Да, скинув чешую, щука обернется симпатичной Василисой, и будет помогать Емеле найти скатерть-самобранку, без последствий встретиться с Котом Баюном, а еще отправиться в мрачное царство Кощея.

Съемки осуществляла команда, снявшая другой сказочный блокбастер «Конек-горбунок» (2021). Работа над новым проектом проходила весной и летом 2022 года в Санкт-Петербурге, Тюменской области, Перми, Тобольске и окрестностях. В павильонах «Ленфильма» были построены декорации царского дворца, а в стенах бывшего завода — мрачное Кощеево Царство. Для съемок декораторами были разработаны три печи, одна из которых прошла через весь съемочный период, доехав до Санкт-Петербурга.

Фото: Кадр из фильма

На большие экраны картина «По щучьему велению» выходит 26 октября (позже — на канале «Россия 1»).