100 победителей конкурса «Всегда Готов!» отдохнули в «Орленке»

Фото: Пресс-служба проекта «Другое дело»

Такие возможности школьникам предоставила программа развития «Другое Дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Движение первых.

В лагерь на Черное море отправились ребята 14-17 лет со всей России, в том числе из новых регионов, а также из Беларуси. На протяжении недели они участвовали в мероприятиях на тему образования, экологии, волонтерства, спорта, культуры и творчества. За выполнение полезных заданий школьники получали в мини-приложении ВКонтакте баллы Другого Дела, которые позже обменивали на мерч, экскурсии, онлайн-подписки и многое другое.

Конкурс «Всегда Готов!» посвящен патриотической тематике. В 2023 году заявки на участие в нем подали более 4,5 тысяч ребят из России и Беларуси.

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