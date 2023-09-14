Развитие воздушных перевозок и защита природы: какие меры будут приняты для развития Дальнего Востока

Мишустин поручил учесть в проекте бюджета поручения президента России на ВЭФ. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

На заседании правительства в четверг премьер Михаил Мишустин рассказал, как будут реализовываться поручения президента, озвученые на Восточном экономическом форуме, который завершился во Владивостоке.

Так, Мишустин рассказал, что уже осенью в России будет создана правовая база для развития индивидуального жилищного строительства. В ней будут прописаны те же механизмы защиты дольщиков, как и для многоэтажных домов.

Размер дальневосточной ипотеки будет увеличен до 9 млн. рублей для граждан, которым нужно жилье более 60 кв. м. Программа льготной ипотеки под 2% годовых будет доступна для всех работников оборонно-промышленного комплекса без каких-либо ограничений.

Еще одно направление - сохранение природы Дальнего Востока. Для поддержки охраняемых территорий выделят дополнительные деньги.

Кроме того, правительство расширит стратегию развития минерально-сырьевого комплекса. Федеральный проект по геологии будет дополнен разделом изучения недр Дальнего Востока и Сибири.

До 1 марта 2024 года будет подготовлен план мероприятий по развитию воздушных перевозок в ДФО, включающий, в том числе строительство новых аэропортов, поставки самолетов и вертолетов.

Также будет подготовлена программа развития энергетических мощностей в ДФО на ближайшие 26 лет.

В Мурманской области продолжится создание центра производства СПГ. Он будет обеспечиваться за счет нового газопровода Волхов – Мурманск – Белокаменка. А Еврейской области правительство выделит более 500 млн. рублей на реконструкцию защитных гидротехнических сооружений. По словам Мишустина, это позволит защитить свыше 5 тысяч местных жителей и предотвратить ущерб на миллиарды рублей. Общая протяженность сооружений составит более 14 км.

Мишустин не исключил, что в связи с новыми поручениями президента потребуется корректировка бюджета на следующий год. Он поручил это