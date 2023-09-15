ФОМС заключил соглашение о сотрудничестве с Фондом «Защитники Отечества»

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Cоглашение между Фондом ОМС и государственным фондом «Защитники Отечества» предусматривает взаимодействие при оказании медицинской помощи и медицинской реабилитации в рамках системы обязательного медицинского страхования ветеранам боевых действий, принимавшим участие в специальной военной операции и членам их семей.

Документ предусматривает организационное, методическое, информационное взаимодействие, а также практическую и консультационную помощь. Соглашение служит основой для разработки и заключения региональных соглашений между территориальными фондами ОМС и филиалами Фонда «Защитники Отечества».

«Для полноценной помощи и поддержки мы должны оказывать содействие в обеспечении не только доступности медицинских услуг, но и координацию процесса лечения и реабилитации, чтобы демобилизованные участники специальной военной операции могли вернуться к привычной активной жизни», — отметил председатель Фонда ОМС Илья Баланин.

Медицинская реабилитация является одним из приоритетов программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи на 2023 год и плановые периоды 2024 и 2025 гг. В рамках реабилитационных мероприятий в текущем году для застрахованных по ОМС предусмотрено 983,8 тыс. случаев госпитализации в круглосуточные стационары, из них 200 тыс. – для участников СВО и 60 тыс. случаев госпитализации в федеральные медицинские организации.

«Мы понимаем, что в будущем обращений от ветеранов будет становиться все больше. Поэтому команда фонда должна быть готова регулярно расширять возможности для оказания медицинской помощи и совершенствовать систему реабилитации, при этом не забывая о человеческих ценностях и живом общении. Этому принципу мы следуем и будем продолжать следовать в работе фонда, чтобы окружить подопечных вниманием и заботой», — сказала председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Напомним, что согласно федеральному законодательству, военнослужащие и лица, приравненные к ним не являются застрахованными в системе ОМС, таким образом, оказание медицинской реабилитации за счет средств обязательного медицинского страхования возможно только демобилизованным участникам СВО – застрахованным по обязательному медицинскому страхованию лицам.