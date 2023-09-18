До 2030 года БСК планирует реализовать 9 крупных проектов по снижению промышленных выбросов

Башкирская содовая компания направит средства на реализацию федерального проекта «Чистый воздух» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более половины этих средств компания направит на проекты по снижению объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Комплексный план работы в этом направлении утвержден в рамках федерального проекта «Чистый воздух», участником которого Башкирская содовая компания стала в апреле этого года. К 2030 году общее снижение вредных выбросов должно превысить 5700 тонн.

«Для компаний химической промышленности вопросы воздействия на окружающую среду особенно актуальны. Мы осознаем всю ответственность за экологическое благополучие региона, и считаем, что работа по сбережению природных ресурсов и сохранению экологического равновесия не менее важна, чем производственные и финансовые показатели. Задача БСК, как крупнейшего нефтехимического предприятия России — усилить природоохранные возможности отрасли и снизить ее негативное воздействие на природу. В этой работе мы фокусируем особое внимание на основных направлениях: ограничение объема промышленных выбросов, мониторинг состояния атмосферного воздуха на границе санитарно-защитных зон предприятия, рациональное использование природных ресурсов и контроль состояния водных объектов, сокращение количества отходов», - заявил генеральный директор АО «БСК» и АО «БСЗ» Эдуард Давыдов.

«Двукратное увеличение расходов на снижение выбросов, о котором объявила БСК — логичный и ожидаемый шаг, - считает экологический инспектор Всероссийского общества охраны природы Ярослав Вольпин. - Лидер химической отрасли должен внедрять наилучшие доступные технологии не только в производство, он, безусловно, должен задавать тон во всем, что касается сокращения вредных выбросов. В свою очередь, запросы со стороны крупных игроков рынка станут отличным стимулом для научных и инженерных центров, которые создают новые технологии в области очистки газообразных выбросов химического производства».

Работа по техническому перевооружению и внедрению наилучших доступных технологий очистки промышленных выбросов ведется в БСК много лет. С целью снижения воздействия на воздушную среду реализуются значимые проекты, уделяется внимание повышению эффективности очистки. «Если раньше отходящие газы, которые не удавалось очистить на стадии адсорбции, поступали в атмосферу, то теперь они обезвреживаются методом термического обезвреживания. Другой новацией стало техническое перевооружению стадии дегазации ПВХ. Это собственная разработка специалистов компании, предполагающая монтаж новой колонны дегазации со специализированными контактными массообменными устройствами, что позволяет минимизировать нагрузку на окружающую среду за счет снижения содержания винилхлорида в ПВХ, подаваемой на стадию сушки», - рассказал директор по технологии и развитию БСК Раиль Фаткуллин. По его словам, на производстве «Каустик» планируется техническое перевооружение узла ректификации 1,2-ДХЭ, узла пиролиза в производстве винилхлорида, установка винтового компрессора для оптимизации схемы по производству аммиачного холода, а на производстве «Сода» - идет плановая замена колонного оборудования, а также ведется поэтапный монтаж винтовых компрессоров высокой производительности.

Березниковский содовый завод — крупный актив компании, расположенный в Пермском крае. На этом предприятии также запланирована масштабная программа экологического развития. В начале лета руководство БСЗ подписало Соглашение о взаимодействии с правительством региона в сфере природоохранной деятельности. В рамках соглашения БСЗ и власти региона совместно разработают программу в области охраны атмосферного воздуха, в рамках которой на предприятии установят современное газоочистное оборудование и системы контроля. Также Березниковский содовый завод планирует до конца 2025 года установить современное производственное оборудование, отвечающего принципам наилучших доступных технологий в сфере охраны атмосферного воздуха. Кроме того, ряд производственных цехов будет оснащен средствами измерения загрязняющих веществ, которые будут вести мониторинг атмосферного воздуха в непрерывном режиме. Общая сумма инвестиций в экологические проекты предприятия составит 450 млн. рублей.

«Масштабные планы БСК по снижению объема вредных выбросов в атмосферу вполне соответствуют глобальным целям России, изложенным в федеральных проектах нацпроекта «Экология». Отрадно, что, внедряя новые технологий очистки выбросов в атмосферу, компания подтверждает свою приверженность политике открытости данных экомониторинга», - рассказал руководитель отдела экологического надзора Межрегиональной общественной экологической организации «Тут грязи нет» Дмитрий Сапелкин. «Чем прозрачнее отношения промышленного предприятия с общественностью в регионе присутствия, тем ниже риски возникновения какого-либо недопонимания и разночтений. Но главное, повторюсь, - это тренд на дальнейшее сокращение выбросов в атмосферу. Само это решение снимает напряженность и обещает в недалеком будущем значимое улучшение показателей качества атмосферного воздуха в Стерлитамаке и Березниках», - говорит Сапелкин.

Состояние атмосферного воздуха вокруг предприятий Башкирской содовой компании мониторится в круглосуточном режиме. Специалисты исследуют пробы воздуха на основные компоненты, такие как: аммиак, диоксид серы, сероводород, оксид углерода, винилхлорид, хлористый водород, хлороформ, ртуть, хлор. Отбор проб атмосферного воздуха сегодня проводится на 39-ти контрольных точках. Пробы берутся четыре раза в сутки, а при наступлении неблагоприятных метеоусловий - шесть раз. В 2022 году специалисты лаборатории выполнили более 85 тысяч анализов, с начала 2023 года – уже около 40 тысяч. Взятые пробы анализируются в лаборатории экологического и санитарно-гигиенического контроля, аккредитованной в качестве испытательного центра. Лаборатория оснащена необходимым измерительным и вспомогательным оборудованием.

Информация о состоянии воздуха находится в открытом доступе. Данные экологического мониторинга публикуются на официальном сайте АО «БСК», в социальных сетях и на страницах городской газеты «Стерлитамакский рабочий».По инициативе руководства компании к мониторингу в санитарно-защитной зоне БСК привлекаются студенты-экологи, представители научного корпуса, а процесс снимается на видео. Жители Стерлитамака приходят на площадки, где производятся замеры воздуха, и могут лично наблюдать за проводимыми исследованиями.

СПРАВКА КП

Башкирская содовая компания входит в группу химических предприятий под управлением АО «Росхим». В основе бизнес-модели холдинга кластерный механизм, позволяющий выстраивать кооперационные связи между предприятиями.

Деятельность Росхима, всех его предприятий, основывается на принципах бережного отношения к окружающей среде. Холдингом уделяется большое внимание проектам по сокращению влияния на окружающую среду, способствующих снижению выбросов, рациональному использованию и очистке сточных вод, переработке отходов