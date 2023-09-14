США расширяют санкции: теперь в «черный список» попали не только российские, но и иностранные компании

Америка подготовила новый "черный список" для тех, кто сотрудничает с Россией. Фото: Shutterstock

Еще и года не прошло, как завод «Москвич» возобновил выпуск автомобилей, и уже такое признание - предприятие попало под американские санкции. Оказался в «черном списке», опубликованном 14 сентября, и ветеран «Автоваз», а также компании «Росавтодор», НПО «Сатурн», «Сибирская угольная компания» - всего около 120 организаций. Причем помимо российских в списке много и иностранных — из Центральной Африканской Республики, ОАЭ, Словении, Финляндии, Бельгии. Кроме того, наложены персональные санкции и на несколько десятков граждан, в том числе, иностранцев. Оказались под санкциями и фигуранты списка миллиардеров Forbes, - президент «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев, глава УГМК Искандар Махмудов и основатель «Русской медной компании» Игорь Алтушкин.

В Америке «черный список» (так называемый SDN List), в котором перечислены организации и граждане, с которыми гражданам США запрещено вести бизнес, публикует Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) - специальное подразделение при Министерстве финансов. По версии американцев, попавшие в перечень российские компании связаны с оборонно-промышленным комплексом России и цепочками военных поставок, а физлица поддерживают российскую власть и якобы получают выгоду от продолжающихся боевых действий на Украине. Что касается иностранных компаний, то они понесли от США наказание за то, что принимали участие в экспорте в Россию запрещенных к поставке товаров, в том числе, продукции двойного назначения.

- Конечно, в первую очередь это сигнал всем иностранным гражданам и компаниям, которые помогают России, - считает экономист Денис Ракша. - Американцы давно вели эту работу, посещали эти страны, разговаривали с местными политиками и чиновниками, призывая следить за исполнением ограничений, наложенных санкционными пакетами. Но увещевания были не слишком успешными, поэтому параллельно велась другая работа — собиралась информация о компаниях, которые участвуют в схемах параллельного импорта. Но надо сказать, что, если говорить об иностранных компаниях и гражданах, то там случайных названий и имен нет. Все они знали, что делали, желая заработать большие деньги, шли на осознанный риск. Но на самом деле, конечно, это капля в море. Таких компаний намного больше, и на смену тем, на которые США наложили сейчас ограничения, придут другие. А может, сразу были выстроены параллельные цепочки для подстраховки. Так что если и будут у России трудности в связи с обновлением списка, то временные. Такими методами невозможно прекратить импорт санкционных товаров в нашу страну.

Что касается российских компаний, то наложенные ограничения, конечно, могут сказаться на их работе, — считает Денис Ракша. Но в каждом конкретном случае все будет очень индивидуально. У кого-то могут возникнуть сложности с закупкой оборудования, у кого — с иностранными покупателями. Компании очень разные, поэтому и последствия будут разными.

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