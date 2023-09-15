Анекдоты: Российских хакеров обвинили в невмешательстве в немецкие выборы

Американский экскурсовод:
- А вот это знаменитый афроквадрат Малевича!
* * *
Лимон очень полезен для здоровья! Особенно если это лимон баксов!
* * *
А что если Бог создал Еву в последний день сотворения мира просто потому, что хотел семь дней поработать в тишине без ценных советов?
* * *
- Почему вы отказали жильцу в аренде?
- Я не любопытна, но если человек постоянно завешивает замочную скважину, это подозрительно.
* * *
Я такой старый, что еще помню времена, когда слово «откат» было исключительно артиллерийским понятием.
* * *
«Идиот» Достоевского, краткое содержание романа:
«Конец 1867 года. Князь Лев Николаевич Мышкин возвращается в Россию из Швейцарии».
Там еще что-то было, но дальше я не читал. Действительно, идиот!
* * *
Каждый раз, когда жена уходит к подруге с ночевкой, на обратном пути она находит какое-нибудь украшение, это мистика какая-то.
* * *
Хрущевки считают морально устаревшими и сносят, потому что в них маленькие кухни. И строят новые дома со студиями, в которых кухонь вообще нет.
* * *
Муж в отпуске за границей отжигает. Придет в ресторан и орет:
- Всем шампанского за мой счет!
Хорошо, что тут никто по-русски не понимает.
* * *
Из зеркала на Штирлица устало глядел крепкий негр в мундире штандартенфюрера СС.
«Римейк от Netflix!» - догадался Штирлиц.
* * *
- Доктор, что с моей тещей?
- Тяжелый случай. Больная нуждается в вашем уходе.
- Ухожу, ухожу...
* * *
Kpacивo жить нe зaпpeтишь - нa дeнь poждeния путаны Анжелы пoдpyжки cкинyлиcь и вызвaли eй в сауну дeпyтaтa...
* * *
- Что это?
- Программа освоения Луны.
- Так... Гипсокартон, пескобетон, паркет, плитка, итальянская мебель... Норм. Где подписать?
* * *
- Люся, вы ничего не имеете против, если мы завтра вместе поужинаем?
- Конечно, с удовольствием!
- Ну, тогда завтра в восемь у вас.
* * *
- Что это ты не в настроении?
- Сегодня поехали с женой разводиться… Не доехали.
- А что так?
- Поругались.
* * *
Суворов со своими войсками переходит через Альпы...
- Вперед, за мной, чудо-богатыри! Бей гномов! Отнимай у них шоколад!
* * *
Одна подруга говорит другой:
- Наташ, тебе пора замуж!
- Да все никак не могу найти подходящего, все о твоем муже думаю...
- О моем муже?!
- Ну да... Думаю, не дай бог, такой же придурок попадется!