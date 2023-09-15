Анекдоты: Российских хакеров обвинили в невмешательстве в немецкие выборы

Американский экскурсовод:

- А вот это знаменитый афроквадрат Малевича!

* * *

Лимон очень полезен для здоровья! Особенно если это лимон баксов!

* * *

А что если Бог создал Еву в последний день сотворения мира просто потому, что хотел семь дней поработать в тишине без ценных советов?

* * *

- Почему вы отказали жильцу в аренде?

- Я не любопытна, но если человек постоянно завешивает замочную скважину, это подозрительно.

* * *

Я такой старый, что еще помню времена, когда слово «откат» было исключительно артиллерийским понятием.

* * *

«Идиот» Достоевского, краткое содержание романа:

«Конец 1867 года. Князь Лев Николаевич Мышкин возвращается в Россию из Швейцарии».

Там еще что-то было, но дальше я не читал. Действительно, идиот!

* * *

Каждый раз, когда жена уходит к подруге с ночевкой, на обратном пути она находит какое-нибудь украшение, это мистика какая-то.

* * *

Хрущевки считают морально устаревшими и сносят, потому что в них маленькие кухни. И строят новые дома со студиями, в которых кухонь вообще нет.

* * *

Муж в отпуске за границей отжигает. Придет в ресторан и орет:

- Всем шампанского за мой счет!

Хорошо, что тут никто по-русски не понимает.

* * *

Из зеркала на Штирлица устало глядел крепкий негр в мундире штандартенфюрера СС.

«Римейк от Netflix!» - догадался Штирлиц.

* * *

- Доктор, что с моей тещей?

- Тяжелый случай. Больная нуждается в вашем уходе.

- Ухожу, ухожу...

* * *

Kpacивo жить нe зaпpeтишь - нa дeнь poждeния путаны Анжелы пoдpyжки cкинyлиcь и вызвaли eй в сауну дeпyтaтa...

* * *

- Что это?

- Программа освоения Луны.

- Так... Гипсокартон, пескобетон, паркет, плитка, итальянская мебель... Норм. Где подписать?

* * *

- Люся, вы ничего не имеете против, если мы завтра вместе поужинаем?

- Конечно, с удовольствием!

- Ну, тогда завтра в восемь у вас.

* * *

- Что это ты не в настроении?

- Сегодня поехали с женой разводиться… Не доехали.

- А что так?

- Поругались.

* * *

Суворов со своими войсками переходит через Альпы...

- Вперед, за мной, чудо-богатыри! Бей гномов! Отнимай у них шоколад!

* * *

Одна подруга говорит другой:

- Наташ, тебе пора замуж!

- Да все никак не могу найти подходящего, все о твоем муже думаю...

- О моем муже?!

- Ну да... Думаю, не дай бог, такой же придурок попадется!