Мошенница, певица и две императрицы

Дочь Сергея Жукова Ника играет школьницу, решившую сколотить подростковую рок-группу. Фото: Кадр из фильма

«Плакса»

Музыкальная драма про подростков, 16+

Хитмейкер Сергей Жуков («И целуй меня везде...») последовательно реализует свои амбиции продюсера телесериалов. Он уже снял несуразный, но по-своему милый проект «Евгенич» для канала «Пятница!». А теперь осваивает новые горизонты. Впрочем, изобретать принципиально новые сюжеты он пока не готов, предпочитая уже заезженные рельсы. «Плакса» - это музыкальная драма про старшеклассницу Машу, которая после элитной гимназии вдруг оказалась в обычной школе в провинции, где стала объектом буллинга. Одна у Маши отдушина - группа «Плакса», которую она сама сколотила.

Также снимались: Ника Жукова, Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ирина Розанова, Ваня Дмитриенко.

СТС.

С 28 сентября.

«Иванько-2»

Комедия, 16+

Продолжение истории про школьную училку, обладательницу говорящей фамилии Валентину со сложной личной жизнью. Одна из лучших отечественных телекомедий последних лет, придуманная с редкой для наших сценаристов свободой и действительно смешным юмором. Проект открыл публике актрису Лину Миримскую, которая играет так, что тень легкой грусти мелькает в самых смешных моментах, отчего ее хочется назвать Тимофеем Трибунцевым в юбке.

В новом сезоне Яся больше не учительница биологии, у Насти новый парень. Ну а Валя, помимо обычного набора своих проблем, вынуждена заботиться о беременной сестре.

Также снимались: Валентина Мазунина, Денис Шведов, Алексей Вертков, Михаил Тройник.

ТНТ.

С 18 сентября.

«Великая. Золотой век»

Зрителям предстоит решить, какая Екатерина им ближе и симпатичнее - в исполнении Елизаветы Боярской... Фото: Кадр из фильма

Историческая драма, 16+

Настал черед Елизаветы Боярской примерять образ государыни-императрицы. Действие начинается в 1763 году, сразу после коронации. Занять трон - полдела, надо его удержать. На долю Екатерины II, которую иностранные послы прозвали

Великой, выпало немало испытаний: дворцовые интриги, предательства, война с Турцией, эпидемии оспы и чумы, княжна Тараканова, пугачевский бунт. Хватало и сердечных смут - всю свою жизнь она была вынуждена выбирать между женщиной и властительницей. Свой взгляд на ее биографию представит режиссер Сергей Гинзбург («Зорге», «Собор», «Жизнь и приключения Мишки Япончика»).

Также снимались: Антон Хабаров, Алексей Морозов, Павел Ворожцов, Алексей Филимонов, Игорь Гордин, Василий Реутов, Софья Синицына, Илья Гришин.

Первый канал.

«Охота на Бизона»

Сергей Безруков отлично знает ответ на вопрос «Где мой черный пистолет?». Фото: Кадр из фильма

Ретродетектив, 16+

1974 год. В Доме моделей на Кузнецком Мосту нашли повешенной ведущую манекенщицу Милу. Дело поручают следователю МУРа Кириллу Бессонову (Сергей Безруков). Опытный сыщик обнаруживает связь гибели Милы со смертью следователя ОБХСС Кузнецова. Бессонов также выясняет, что в Доме моделей вообще нечисто: красавиц вынуждают заниматься контрабандой драгоценностей, подкладывают под нужных людей, поставляют фурнитуру на подпольную ткацкую фабрику.

Также снимались: Анжелика Маркелова, Анна Богомолова, Александр Яценко, Владимир Стеклов, Даниил Вершинин, Геннадий Смирнов, Сергей Гилев.

Первый канал.

«Екатерина. Фавориты»

...или в интерпретации Марины Александровой. Фото: Кадр из фильма

Историческая драма, 16+

Вашу императрицу и там и тут показывают. Вот до чего техника дошла! Альтернативное жизнеописание Екатерины II с Мариной Александровой в главной роли на этот раз сосредотачивается на делах сердечных. Венчанный супруг князь Потемкин - не помеха для новых амурных интриг. Наоборот, он исправно поставляет императрице новых фаворитов. И в одного из них - Александра Ланского (Владимир Яглыч), она влюбляется по-настоящему.

Также снимались: Павел Табаков, Михаил Горевой, Диана Милютина, Анна Ковальчук.

Россия 1.

«Нинель»

Авантюрная ретродрама, 16+

Конец 1980-х. Мужчине вменяют преступление, которое он не совершал. Тогда его дочь Нинель (Мария Луговая), наделенная актерским талантом, становится подельницей афериста. Она перевоплощается в разные образы и ведет свое расследование. Но криминальная трясина потихоньку засасывает ее все больше.

На съемках Мария Луговая перевоплотилась не только в свою героиню, но и в 15 персонажей, которых изображала Нинель. По словам актрисы, это была очень сложная задача - меняться до неузнаваемости, чтобы зритель поверил в невероятные актерские способности ее героини.

Также снимались: Александр Лазарев, Владимир Жеребцов, Андрей Ильин, Роман Маякин, Нил Кропалов, Дарья Михайлова.

Первый канал.

«Черное солнце»

Детектив, 16+

Выборг. Оперативник Евгений Чагин (Максим Стоянов) едет на место преступления: фермер застрелил насмерть троих грабителей, которые вломились к нему в дом посреди ночи. Нюанс в том, что фермер - одноклассник Чагина. Оценив ситуацию, капитан полиции понимает, что фермеру инкриминируют превышение самообороны: двоих налетчиков он положил в доме, а третьего - у ворот, когда тот убегал. Он решает переложить тело, чтобы подкорректировать картину. На место также приезжают криминалисты и следователь Игорь Жук (Юрий Чурсин) - въедливый профи, который может вывести Чагина на чистую воду.

Также снимались: Виктория Корлякова, Петр Кислов, Григорий Зельцер, Петар Зекавица.

НТВ.

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