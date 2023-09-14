90-летнему актеру Станиславу Любшину стало лучше: «Были скачки давления. Для перестраховки остается в больнице»

Актер Станислав Любшин. Фото: Борис КУДРЯВОВ

90-летний Станислав Любшин оказался в эпицентре внимания после сообщений об экстренной госпитализации в больницу в тяжелом состоянии. Народный артист Станислав Любшин, несмотря на почтенный возраст, в отличной творческой форме – репетирует премьерный спектакль, еще в начале недели был в театре. А тут такие новости… Любшин действительно был госпитализирован. Но оказалось, что новости о тяжелом состоянии народного артиста преувеличены.

Заместитель директора МХТ им. Чехова по связям с общественностью Вадим Верник рассказал kp.ru: «У Станислава Андреевича были скачки давления. Сейчас все в порядке. Для перестраховки пока остается в больнице, но не перестает готовиться к премьере».

26 октября МХТ им. Чехова отмечает 125-летие. К этой дате приурочена премьера спектакля Дениса Азарова «9 ряд. 10, 11 место» по пьесе Юлии Поспеловой, написанной к юбилею. Действие происходит в Московском Художественном театре в разные годы. Станислав Андреевич Любшин готовится выйти на сцену в этом спектакле. И выйдет! А 4 октября можно попасть на спектакль «Третий звонок, господа!» (по повести Александра Куприна «На покое»), приуроченный к 90-летию Любшина, естественно, что со Станиславом Андреевичем в главной роли.

Любшин не был в реанимации, он лежит в обычной палате. Понятно беспокойство врачей – артиста решили оставить в больнице после стабилизации давления, учитывая его «серьезный» возраст: понаблюдают, немного подлечат.

Станислав Андреевич и в 90 лет работает в «молодом ритме», недавно рассказывал: «Где беру силы? Я рано встаю, делаю зарядку. Потом начинаю ролью заниматься. У меня в каждой новой работе все начинается с нуля…» Летом в Ярославле на фестивале семейных и детских фильмов Любшин отбивался от вопросов о самочувствии: «Чувствую себя прекрасно. А слухам никогда верить не надо!»