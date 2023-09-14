Год без Шефа

14 сентября 2022-го во время экспедиции по Дальнему Востоку ушел из жизни Главный редактор «КП» Владимир Сунгоркин. Фото: Евгения ГУСЕВА

Смерть отца современной «Комсомолки» стала для нас настоящей трагедией. Мы выросли в «КП», а тут работают не годами - десятилетиями. И все это время Владимир Николаевич заботился о каждом из нас. Мы в буквальном смысле горя не знали.

И когда любимый Шеф погиб, мы справлялись с горем единственно возможным способом: ушли с головой в работу.

Еще никогда коллектив «Комсомолки», и так достаточно мотивированный, не трудился так много и слаженно. Потому что у каждого была в голове мысль: а что бы сказал по поводу моей работы Сунгоркин?

И вот, Владимир Николаевич, мы готовы отчитаться:

У нас выросла аудитория печатной газеты: на 9% «толстушка», на 13% ежедневка (данные Медиаскопа).

Мы продолжаем издавать спецвыпуски «Комсомольской правды» для новых территорий и армии - по 450 тысяч экземпляров мы отдаем читателям еженедельно: в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Радио «КП» вещает в Донецке, Геническе, Горловке, Мариуполе и Луганске. И будем ставить новые радиопередатчики при любой возможности.

Запустили 4 региональных сайта - Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье. Набрали местные редакции, трудимся, растим аудиторию.

За эту работу получили Премию правительства Российской Федерации.

Сайт KP.RU, несмотря на ежеминутные DDos-атаки, продолжает расти. Месячная аудитория наших сайтов достигает 105 миллионов пользователей, по статистике ЛиРу. В прошлом году цифра была 75 млн.

Мы сильно приросли в Телеграме, ВКонтакте. Много работаем с видео - за год его посмотрели порядка 1,5 млрд раз. Наше «КП»-ТВ за этот год получило 7 престижных профессиональных премий за видеоконтент. Среди героев такие проекты, как «Спецоперация России на Украине глазами военкоров «КП», «Женщины на вахте». Продолжаем наш любимый проект «Научный стендап», в котором молодые ученые рассказывают о своих открытиях.

Радиостанция «Комсомольская правда» за год прибавила почти миллион слушателей в день: было 1,3 млн, а сейчас 2,1 млн. И это только в старых, знакомых регионах. На новых территориях пока количество слушателей невозможно точно определить, но, по самым скромным подсчетам, их не менее миллиона в день.

Мы выиграли частоты в трех городах - Смоленск, Рязань, Калуга, сейчас подаем новые заявки.

Ваша радиопередача «Что будет» перекочевала в утренний эфир, теперь это наше главное шоу. И она набирает популярность: среди всех утренних программ информационных радиостанций она поднялась на второе место.

Трем нашим руководителям вручили престижную премию «Медиаменеджер года» - главному редактору Радио Андрею Горбунову, генеральному директору «КП» - Ростов-на-Дону» Елене Соболевой и Вам как легенде журналистики - посмертно.

А сколько отраслевых премий получили наши золотые и начинающие перья, мы даже не будем перечислять - не хватит места на полосе.

Мы завершили Ваш проект - переиздали повесть известного исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева «Дерсу Узала». И именно последняя экспедиция повторяла путь великого первопроходца и была организована для сбора материала для этой книги. Вы хотели сделать самое красивое иллюстрированное издание, настоящую дальневосточную энциклопедию - и нам кажется, что все получилось.

Вообще наше книжное издательство, которое Вы, Владимир Николаевич, считали очень важным для развития всей страны, за год выпустило более 350 тысяч экземпляров книг - энциклопедий, научно-популярной и развлекательной литературы. Практически все разошлись уже - нужно допечатывать…

Каждая третья книга - бестселлер. А первый тираж книги Димы Стешина «СВО: Священная военная операция» разошелся всего за два дня.

Выходит и книга военкора Александра Коца «500 дней поражений и побед».

Также мы издали книгу известного американского военного, критика США Скотта Риттера «Гонка разоружения» и организовали его тур по России, который прошел с большим успехом (12 городов!).

За эти достижения мы получили 4 книжных «Оскара» - премии «Ревизор».

Есть и коммерческие книги, которые наши лучшие журналисты пишут для крупных корпораций.

Продолжаем растить нашу туристическую премию «Маршрут построен», чтобы наши читатели знали, в каких уголках страны им особенно рады.

Не будем раскрывать коммерческие тайны, скажем лишь, что наши рекламная и служба специальных проектов вышли за рамки медиагруппы и работают как большое коммуникационное агентство. Мы не только зарабатываем сами, но и помогаем другим СМИ.

Экспедиция 2022 года по следам Арсеньева. Одна из последних фотографий Владимира Николаевича. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Вообще нам часто говорят: за этот год «Комсомольская правда» почти не изменилась.

Это так и не так.

Мы поменяли очень многое, но все делали очень органично, чтобы изменения приживались и становились полноценной частью медиагруппы.

Мы знаем, что Шеф бы не обрадовался, если бы «Комсомолка» застыла, перестала покорять нехоженые тропы, неприступные горы и влезать в авантюры.

Вы ругали нас, если мы двигались по накатанной. Вот сейчас мы тоже кое с чем экспериментируем. Вам бы понравилось. Если получится - будет здорово, это еще один заработок для медиагруппы. Не получится - что ж, приобретем бесценный опыт. Ведь Вы нас научили не бояться ошибок.

А напоследок самое главное - еще никогда в истории «КП» не было столько свадеб и рождений малышей.

За этот год - с сентября 2022-го по сентябрь 2023-го - у нас было сыграно 28 свадеб (за прошлый подобный период - всего 9).

Родились 17 детишек, еще 12 на подходе (в прошлый год - 14 новорожденных).

И мы смотрим на это и очень радуемся.

Вы научили нас ценить жизнь, родных и близких.

Наша история продолжается.

Ваша «Комсомолка».

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Как увековечили память одного из лучших медиаменеджеров страны.

На Дальнем Востоке, откуда родом Владимир Николаевич, его тоже помнят и тоже любят. В Хабаровске появилась улица Сунгоркина, а во Владивостоке - мощный буксир-спасатель, носящий его имя. Кроме того, в Дальневосточном университете, где учился будущий Главный редактор «КП», открыли мемориальную доску с его словами: «Любой студент может претендовать на маршальский жезл в журналистике. Все зависит только от вас».

«Комсомолка» основала Премию имени В. Н. Сунгоркина для молодых региональных журналистов. Ведь именно из этой среды вышел сам Владимир Николаевич. Провели ее весной - есть первые победители. Те самые, от которых все и зависит…

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Владимир Николаевич Сунгоркин

Родился 16 июня 1954 года в Хабаровске в семье ветерана Великой Отечественной войны, мичмана Краснознаменной Амурской флотилии Николая Филипповича Сунгоркина. Был младшим среди четверых сыновей.

В 1971 году поступил на отделение журналистики филологического факультета Дальневосточного государственного университета во Владивостоке. Сотрудничество с «Комсомолкой» начал еще в студенчестве и по окончании университета, в 22 года, стал собственным корреспондентом «Комсомольской правды» на БАМе.

С 1981 по 1985 год работал собкором газеты «Советская Россия» по Приморскому краю. Затем вернулся в родную «Комсомолку» заместителем редактора отдела рабочей молодежи. В 1998 году стал главным редактором газеты (а потом и генеральным директором) и оставшиеся четверть века своей жизни посвятил созданию и становлению крупнейшего медиахолдинга страны - Издательского дома «Комсомольская правда».

Был награжден советскими медалями «За строительство Байкало-Амурской магистрали», «За трудовое отличие» и орденом «Знак Почета», стал лауреатом Премии Ленинского комсомола, а также награжден российским орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Его сердце остановилось 14 сентября 2022 года во время экспедиции по Дальнему Востоку - он собирал материалы для книги о писателе и первопроходце Владимире Арсеньеве. Владимиру Николаевичу было всего 68 лет.