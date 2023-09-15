Вопрос дня: А какие технологии облегчают вашу жизнь? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Анатолий Вассерман, депутат Госдумы:

- Компьютер, смартфон, интернет. Микроволновая печка. И разные виды транспорта. А вот картой «Тройка» давно не пользуюсь - пользуюсь пенсионной картой.

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра:

- Я поражаюсь новым технологиям и тому, что молодое поколение с ними на ты. Но я почему-то вспомнил, как лет 45 назад у нас был установлен «суперкомпьютер». Мы максимально усложнили задачу и получили очень точный прогноз. Потратили на вычисления четверо суток, а нужен был прогноз на завтра. Сегодня благодаря новым программам задача реализуется за минуты. И сейчас технология видеоконференций помогает ежедневно общаться с сотней метеоструктур по всей стране.

Герман Клименко, основатель MediaMetrics:

- Мне нравятся технологические решения в московском транспорте. У меня остановка рядом с офисом - и всегда видно, когда приедет автобус. Если нужно на другой конец Москвы с Кутузовского проспекта доехать быстро, я пользуюсь МЦК. Через Москву-реку удобно переправляться на электротрамваях. И нравится технология распознавания лиц - меня камера распознает у входа в офис и распахивает двери.

Роксана Бабаян, народная артистка России:

- Да, жизнь облегчают технологии - все эти роботы-пылесосы или умные холодильник и посудомойка. Но с этими голосовыми командами как-то теряется человек. Считается, что музыкальные компьютеры - это очень удобно. Но мне все равно нужны живые музыканты и живой голос. За всеми этими технологиями потерялись уже любовь, дружба, встречи. А технологии - это просто мясорубка, выплевывают тебе готовый фарш.

Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии:

- Онлайн-бронирование и планирование - отличные технологии. Не выходя из дома, я могу получить информацию, сделать выбор (и изменить его), забронировать и провести оплату - все онлайн.

Эдуард Багдасарян, эксперт рабочей группы компаний «Аэрокон» и «Аэронет»:

- Смартфон - и помощь, и кабала. Он заставляет с утра до вечера быть к нему привязанным, устраняя живое общение. По Москве езжу больше 30 лет, город неплохо знаю, но сейчас передвигаюсь с подсказками навигатора - тут и оптимизация маршрутов, и понимание, где пробки. Круиз-контроль в машине на наших дорогах не главный помощник, разве что на нескольких трассах, скажем, в Питер или в Ростов.

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