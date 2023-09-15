Премьера новых «Папиных дочек»: Карпович пришла с бабушкой, а Кристовский — с пятью дочками и сыном

Спустя, десять лет, на канале СТС и онлайн-платформе START начнут выходить «Новые папины дочки». Фото: Иван МАКЕЕВ

В это трудно поверить, но самая первая серия «Папиных дочек» вышла 3 сентября 2007 года. У ситкома было целых 20 сезонов. Последняя серия состоялась 30 апреля 2013 года. И вот, спустя, десять лет, на канале СТС и онлайн-платформе START начнут выходить «Новые папины дочки». Светскую премьеру в кинотеатре "Художественый" посетили актеры сериала Филипп Бледный, Елизавета Арзамасова, Мирослава Карпович, а также Владимир Кристовский с шестью детьми, Доминик Джокер с семьей, Владимир Левкин с женой и дочкой, Анфиса Чехова, Алена Водонаева и многие другие.

Владимир Кристовский с детьми: Мией, Ясмин, Умой, Теей и Федором, а также с племянницей Алисой (вторая слева, дочь брата Сергея) Фото: Иван МАКЕЕВ

В новой версии «Папиных дочек» в отца семейства перевоплотится Веник, которого играет Филипп Бледный. Если вы помните, в последней серии 20-летний Веник женился на старшей папиной дочке Даше (Анастасия Сиваева). По сюжету, Даша бросает семью, оставляя четверых дочерей на папу. На помощь отцу-одиночке приходят тети, которых играют повзрослевшие Мирослава Карпович, Елизавета Арзамасова, Дарья Мельникова и Екатерина Старшова.

Филипп Бледный Фото: Иван МАКЕЕВ

«Помимо того, что Веник стал центральным героем, он еще возмужал, — рассказал KP.RU Филипп Бледный. — Этот персонаж рос так же, как и я. Мы создавали его, когда я был еще 20-летним мальчишкой, а сейчас мне уже 35 лет, и Веник, конечно, поменялся».

Разумеется, спустя десять лет зрители очень хотят увидеть повзрослевших папиных дочек. Будут все, кроме Анастасии Сиваевой, которая в настоящее время находится заграницей.

«Их будет достаточно много. Они же тети главных героинь, всегда выручают, если что-то происходит, и нужно побыть с детьми», — рассказал KP.RU Филипп.

Елизавета Арзамасова, Александр Олешко, Мирослава Карпович и Ева Смирнова Фото: Иван МАКЕЕВ

Старшая «папина дочка», 37-летняя Мирослава Карпович пришла на премьеру в компании любимой бабушки, которую ласково называла бабулечкой. Кажется, что время над Мирославой не властно!

«Моя героиня все так же молода, юна и экспрессивна», — сказала KP.RU Карпович.

Елизавета Арзамасова Фото: Иван МАКЕЕВ

В не менее прекрасной форме находится и самая умная «папина дочка» Галина Сергеевна, которую играет Елизавета Арзамасова. 28-летняя актриса уже сама, как два года мама — она родила сына от известного фигуриста и продюсера ледовых шоу Ильи Авербуха, за которого вышла замуж в 2020 году. Разница в возрасте в 22 года совсем не смущает супругов, и, судя по фото в соцсетях, они счастливы.

Полина Денисова Фото: Иван МАКЕЕВ

Дарья Мельникова не смогла посетить премьеру. Известно, что 31-летняя актриса в одиночку воспитывает двоих сыновней от бывшего мужа Артура Смольянинова, который покинул страну после начала спецоперации. Помимо съемок, Дарья ведет свой телеграмм-канал о материнстве.

Новый состав сериала «Папины дочки» Фото: Иван МАКЕЕВ

31-летняя Анастасия Сиваева на данный момент находится заграницей и также не появилась на мероприятии. С 2014 года Сиваева, которая ведет закрытый образ жизни, перестала сниматься.

Не было и Екатерины Старшовой, больше известной для поклонников сериала как Пуговка. Впрочем, недавно в одном интервью, 21-летняя Старшова рассказывала о том, что ей понравилось сниматься в продолжении ситкома.

Новых папиных дочек сыграли юные актрисы: Полина Денисова, Вита Корниенко, Полина Айнутдинова и Ева Смирнова. Мы лично отметили, что визуально Денисова чем-то напоминает героиню Сиваевой, а Корниенко похожа на взрослую Старшову.

«Я играю дочку Веника Лизу. Вторую по старшинству. Она очень умная, учится на пятерки, борется за экологию, обожает животных. В общем, они чем-то похожи с Галиной Сергеевной», — рассказала KP.RU 13-летняя Вита Корниенко.

Солист группы Uma2rman, он же исполнитель саундтрека к сериалу «Папины дочки», Владимир Кристовский пришел со всеми своими шестью детьми: Ясмин, Станиславой, Мией, Умой (от первого брака), а также Теей и Федором (от второго брака). Вместе с ними была и племянница Алиса — дочь брата Сергея Кристовского. Кстати, так интересно получилось, что оба брата многодетные отцы. Только у Владимира 5 дочерей и 1 сын, а у Сергея, наоборот — 5 сыновей и 1 дочь.

«Чтобы содержать большую семью, нужно много работать, — рассказал KP.RU Владимир Кристовский. — Но я считаю, что большая часть забот, конечно, ложится на их матерей. А сам я не строгий отец. Прислушиваюсь к своим детям».

Перед началом показа Владимир вышел на сцену, чтобы исполнить любимую многими песню «Папины дочки». А помогла ему в этом младшая дочка Тея.

Актер Никита Тарасов с женой Мариной и дочкой Таисией Фото: Иван МАКЕЕВ

Доминик Джокер с семьей Фото: Иван МАКЕЕВ

Алена Водонаева Фото: Иван МАКЕЕВ

Наталья Подольская Фото: Иван МАКЕЕВ