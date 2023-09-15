Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе «Звезда» в Приморье

Cергей Шойгу отправился в рабочую поездку по Приморскому краю

Утро пятницы глава Минобороны Cергей Шойгу встретил в рабочей поездке по Приморскому краю. Первым делом он посетил старейший дальневосточный завод «Звезда» в Большом Камне, где проверил строительство плавучего докового комплекса, ход ремонта и модернизации атомных подлодок в рамках госзаказа.

Министр попросил руководство ведущего предприятия по ремонту подводных лодок Тихоокеанского флота придерживаться графика модернизации атомных подводных лодок и максимально использовать производственные мощности «Звезды», чтобы закончить ремонт подводных ракетоносцев.

А на Арсеньевском авиазаводазаводе «Прогресс» главе минобороны показали рабочий процесс в цехах механической обработки, агрегатной и окончательной сборки боевых вертолетов Ка-52М.

«Модернизированный вертолет Ка-52М получил новые системы РЛС, прицельного комплекса, а также вооружение с существенно увеличенными характеристиками. В цехе окончательной сборки ведем работу не только по изготовлению новых машин, но и по доработке вертолетов, которые выполняют задачи в зоне СВО. Работы ведутся в рамках контракта жизненного цикла», - заявил министру директор предприятия Сергей Шамшура и уточнил, что в этом году объем по выполнению государственного оборонного заказа вырос вдвое.

Руководитель предприятия пообещал, что в 2023 году будет сделан задел на 2024 год, чтобы «гарантированно выполнить оборонзаказ».

Министр также ознакомился с тренажерным комплексом, с помощью которого летчики обучаются нюансам пилотирования и использования новой радиоэлектроники Ка-52М.

«Ну молодцы… Если стоит комплекс, это же серьезный комплекс, это же не шутки. У нас такой в наших учебных заведениях есть?», - спросил министр у своего заместителя Алексея Криворучко.

Тот ответил, что комплекс есть. Министр пообещал проверить, как они используются.

«Боевые возможности вертолетов Ка-52М нужно совершенствовать, а защищенность летчиков – повышать», - указал подчиненным министр во время совещания.