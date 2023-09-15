«Это моя жена Вика»: Александр Петров внезапно женился на 22-летней девушке

Александр и Вика Петровы Фото: соцсети

Александр Петров буквально огорошил новостью: актер женился несколько дней назад. Но не на Стасе Милославский, с которой встречался несколько лет, а на другой девушке. Она не из актерской индустрии и не медийная. В загс в Барвихе 34-летний Петров и 22-летняя Антонова пришли в обычной одежде. В руках Вики был скромный букет. Регистрация состоялась 10 сентября. О чем в социальных сетях сообщил сам Александр.

Фото: соцсети

Нам кажется, что любовная история Александра Петрова вполне может лечь в основу романтического фильма. Вот как актер сам ее рассказал в своем блоге:

«Познакомились случайно. 10 сентября поженились. Просто сидели, говорили и поехали в загс. Когда ОНА — понимаешь в секунду. Я — публичный человек, все будут узнавать, спрашивать и тд — поэтому и делаю пост — это моя жена Вика. Викуля. Она — лучшее, что со мной было и будет. Это чудо. Это мечта. Я всегда призываю в них верить. Наверное, это главный текст в моей жизни. Простите кому пока не сказал. Мы еще не успели. Мы познакомились случайно на улице. И в общем-то через несколько встреч мы поженились. Сразу все поняв».

Фото: соцсети

Интересно, что ранее Петров встречался преимущественно с актрисами, но, увы, романы с известными девушками ни во что большее так и не вылились. А вот нынешняя возлюбленная Виктория никакого отношения к этой профессии не имеет.

Фото: соцсети

«Вика — не актриса, не из индустрии, она не привыкла к публичности, работает, с высшим образованием и с полноценной прекрасной семьей, не мучайте ее, прошу, мы любим друг друга. Виктория Александровна Петрова — моя жена! Я счастлив!» — сообщил поклонникам актер.

Новоиспеченных Петровых сразу начали поздравлять. «Сашка, я так счастлив за тебя!!! Знаю, как ты ждал этого, как для тебя это важно! Обнимаю тебя крепко всем сердцем! Вас!» — написал Игорь Верник.

«Сумасшедший человек. Будьте счастливы», — добавил Артем Дзюба.

«Аааа как круто! Люблю такое! Молодцы Поздравляю», — не осталась в стороне и Лера Кудрявцева.