ФСБ предотвратила контрабанду в США изделий, применяемых в ракетостроении

Решением суда Кабанов приговорен к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы

Тверской областной суд приговорил за совершение госизмены гражданина России Сергея Кабанова к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы. Предатель организовал по заданию американских спецслужб контрабандный канал поставки в США российских изделий военного назначения.

«Решением суда Кабанов С.С. приговорен к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - сообщили в ФСБ России.

В ходе следствия стало известно, что Кабанов отправлял изделия, применяемых в ракетной технике Вооруженных Сил России, в интересах американской фирмы «Victory Procurement Services» (г. Хантсвилл, штат Алабама), подконтрольной Министерству обороны США. А транспортировка этих комплектующих российской военной техники в США проходила транзитом через Латвийскую Республику.

Таким образом ФСБ России предотвратила канал передачи противнику комплектующих российских зенитно-ракетных комплексов и радиолокационного вооружения был ликвидирован.

Напомним, в начале сентября ФСБ России задержала украинцев, которые охотились в России и странах СНГ за запчастями для советской военной авиационной техники, которую киевский режим собирался укомплектовать и отремонтировать для ВСУ в Западной Европе.

В ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудниками федеральной службы безопасности изъято из оборота более 100 изделий для авиационной техники боевого применения, 117 тысяч долларов США и 59 тысяч евро. У задержанных также были изъяты документальные материалы об участии в организации ремонтно-восстановительных работ украинских военных самолетов и вертолетов.

Таким образом, киевский режим пытается с помощью контрабандистов «поднять на крыло» советскую военную технику в странах бывшего социалистического лагеря. Дело в том, что офицеры запаса ВСУ знают только ее. Но найти для таких старых самолетов и вертолетов комплектующие, чтобы восстановить их до рабочего состоянии можно только на складах в России, а также в странах Средней Азии, где стояли авиационные полки.