ФСБ предотвратила контрабанду в США изделий, применяемых в ракетостроении

Решением суда Кабанов приговорен к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы
Тверской областной суд приговорил за совершение госизмены гражданина России Сергея Кабанова к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы. Предатель организовал по заданию американских спецслужб контрабандный канал поставки в США российских изделий военного назначения.
«Решением суда Кабанов С.С. приговорен к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - сообщили в ФСБ России.
В ходе следствия стало известно, что Кабанов отправлял изделия, применяемых в ракетной технике Вооруженных Сил России, в интересах американской фирмы «Victory Procurement Services» (г. Хантсвилл, штат Алабама), подконтрольной Министерству обороны США. А транспортировка этих комплектующих российской военной техники в США проходила транзитом через Латвийскую Республику.
Таким образом ФСБ России предотвратила канал передачи противнику комплектующих российских зенитно-ракетных комплексов и радиолокационного вооружения был ликвидирован.
Напомним, в начале сентября ФСБ России задержала украинцев, которые охотились в России и странах СНГ за запчастями для советской военной авиационной техники, которую киевский режим собирался укомплектовать и отремонтировать для ВСУ в Западной Европе.
В ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудниками федеральной службы безопасности изъято из оборота более 100 изделий для авиационной техники боевого применения, 117 тысяч долларов США и 59 тысяч евро. У задержанных также были изъяты документальные материалы об участии в организации ремонтно-восстановительных работ украинских военных самолетов и вертолетов.
Таким образом, киевский режим пытается с помощью контрабандистов «поднять на крыло» советскую военную технику в странах бывшего социалистического лагеря. Дело в том, что офицеры запаса ВСУ знают только ее. Но найти для таких старых самолетов и вертолетов комплектующие, чтобы восстановить их до рабочего состоянии можно только на складах в России, а также в странах Средней Азии, где стояли авиационные полки.