Не из мира шоу-бизнеса: Где работает жена актера Александра Петрова

Александр Петров и Виктория Антонова (впрочем, теперь уже Петрова) поженились Фото: соцсети

Мы уже писали о том, что Александр Петров и Виктория Антонова (впрочем, теперь уже Петрова) поженились 10 сентября в загсе в Барвихе. Об этом актер сам сообщил в соцсетях. Петров рассказал, что они с Викой познакомились случайно на улице, и девушка — не из актерской среды, не медийная, из хорошей семьи. KP.RU узнал, чем занимается новоиспеченная жена Петрова.

Фото: соцсети

Виктория Петрова работает в сфере, совсем далекой от актерской — в Центре развития национальной культуры им. императрицы Александры Федоровны (ЦРНК). Данная организация занимается изучением, сохранением и развитием духовно-нравственного и культурного наследия России. ЦРНК разрабатывает культурно-образовательные программы и проводит обучающие семинары. Там же работают мама Вики (она руководитель проектов) и ее отчим (председатель попечительского совета). Нетрудно догадаться, что общих знакомых у Петрова и Антоновой, скорее всего, не было.

Виктория из многодетной семьи. У нее есть единокровные сестры и брат по матери.

Фото: соцсети

«Она — лучшее, что со мной было и будет. Это чудо. Это мечта. Я всегда призываю в них верить. Наверное, это главный текст в моей жизни. Простите кому пока не сказал. Мы еще не успели. Мы познакомились случайно на улице. И в общем-то через несколько встреч мы поженились. Сразу все поняв», — написал в соцсетях Александр Петров.

Вика Петрова Фото: соцсети

Для многих новость о женитьбе Петрова стала неожиданностью, так как он несколько лет встречался с актрисой Стасей Милославской. Они вместе жили и даже показывали, какой красивый ремонт сделали в квартире. Также Александр в свое время чуть не женился на другой актрисе Ирине Старшенбаум. Пара рассталась в 2019 году. Кстати, Старшенбаум поздравила Петрова, написав: «Поздравляю, Саня!»

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