Шойгу заявил об активном развитии проектов беспилотных подводных аппаратов

Министр обороны РФ провел рабочие совещание с руководящим составом ВМФ

«Совершенствование Военно-морского флота России позволяет защищать интересы страны», - заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании в штабе Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ.

По словам главы военного ведомства за последние десять лет ВМФ России пополнился более чем 50 кораблями, в этом году в эксплуатацию принято два корабля, до конца года поступят еще 12. Среди них фрегат «Адмирал Головко», ракетная подводная лодка стратегического назначения «Император Александр III» и атомный подводный крейсер «Красноярск».

На совещании глава Минобороны подчеркнул, что корабли ВМФ России защищают национальные интересы страны, помогают поддерживать безопасность морских путей, проводить операции в разных районах мира.

Шойгу также сообщил, что Минобороны активно развивает для ВМФ России проекты многоцелевых атомных подводных лодок, роботизированных систем, беспилотных подводных аппаратов подводных лодок и беспилотных подводных аппаратов.

Напомним, в пятницу глава Минобороны в Приморском крае проверил выполнение государственного оборонного заказа на дальневосточном заводе «Звезда» и вертолетном заводе «Прогресс».

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