"Эти рынки не так интересны": Как в Болгарии убивали славянскую письменность и почему из этого ничего не вышло

В государстве, в котором родилась кириллица, переходить на латиницу - это преступление Фото: Shutterstock

Упорные попытки украинских «евроинтеграторов», начиная с первого майдана, перевести страну на латиницу, отказавшись от кириллицы в качестве шага к единению с «цивилизованным миром», известны. Еще Ющенко собирался подписать подготовленный указ, предусматривающий латинизацию украинской письменности в 2005 - 2015 годах. Тогда не сложилось. Два года назад о необходимости перевести мову на латиницу заявляли уже нынешние власти Киева. Но тоже что-то не заладилось. В конце прошлого года на сайте президента Украины была зарегистрирована петиция с требованием перехода украинского алфавита на латиницу. Однако пока дело застопорилось.

Маниакальное желание ныне правящих на Украине националистов-западников «олатиниться» хоть и дико, но вполне согласуется с их курсом на тотальную дерусификацию. Видимо, в силу образовательных ограничений и политических предрассудков кириллица воспринимается ими исключительно как часть «русского мира», который они неустанно искореняют. Наверное, им невдомек, что родиной нашей общей письменности является нынешняя Болгария. Но, оказывается, и там в начале «нулевых» заходила речь об отказе от собственного выдающегося вклада в мировую культуру в угоду «глобализации» и ради… разрыва с Россией. История у нас малоизвестная, но очень сегодня актуальная и поучительная.

Болгарская журналистка и историк Велиана Христова, непосредственная участница тех жарких дебатов, рассказала по просьбе «КП», как в колыбели славянской письменности пытались обосновать необходимость отказа от нее.

В 2000 году австрийский болгарист и славяновед Отто Кройнштейнер из Зальцбургского университета предложил: поскольку Болгария теперь свободное государство и должна общаться со всем миром, а кириллица «неразбираема» в других странах, надо сменить ее на латиницу - только так она сможет вписаться в политическую семью свободных стран. И вообще, по мнению австрийца, наш алфавит - «это письменность нищих духом».

Через некоторое время тогдашний президент Петр Стоянов в одном из своих выступлений сказал, что нужно подумать о том, как поменять кириллицу на латиницу и даже наградил австрийского профессора болгарским орденом. Но встретил решительный отпор со стороны Академии наук Болгарии. Ее тогдашний президент дал президенту резкую отповедь, заявив, что в государстве, в котором родилась кириллица, переходить на латиницу - это преступление. В прессе эту «новацию» тоже резко раскритиковали. И тогда болгарский профессор Дмитрий Дуньков призвал всех болгаристов по всему миру осудить предложение Кронштейнера. Все, к кому он обратился, подписали письмо ректору Зальцбургского университета с разъяснением чудовищности предложения Кронштейнера. В итоге того уволили из университета. А в 2007 году, когда Болгария стала членом Евросоюза, кириллица была признана как европейская азбука и вся эта история закончилась.

В одной из своих публикаций Велиана Христова воспроизводит «логику» Кронштейнера при обосновании своего предложения, которую он изложил в интервью болгарскому изданию «Новинаре» в сентябре 2000 года. Звучит, честно говоря, очень актуально и в наше время:

«- Г-н Кронштейнер, где, занимаясь средневековыми источниками, вы обнаружили, что кириллица — это коммунистическая письменность?

- У нас кириллица ассоциируется с коммунистами, потому что в Австрии и Германии была советская армия. Из-за кириллицы Болгария является очень изолированной страной в Европе. Если болгарские бизнесмены хотят торговать с Европой, им придется переходить на двуязычие.

- Вы прекрасно знаете, что письменность – основа каждой культуры. Но посоветуете ли вы и грекам изменить свою письменность?

- Это нечто другое. В Европе 200 миллионов человек пишут на латинице, а вас всего 8 миллионов.

- Означает ли это, что, поскольку азиатский рынок является крупнейшим в мире, нам придется заменить кириллицу иероглифами?

- Эти рынки не так интересны по сравнению с европейским и американским…

- Вы привели экономические аргументы, а как будет выглядеть наш фольклор в переводе на английский и латынь?

- Надо думать о будущем, а не всегда оглядываться в прошлое».

Очень показательно, добавляет Велиана Христова, что примерно ту же аргументацию приводил Гиммлер в одной из бесед с болгарским царем, когда Германия и Болгария были союзниками во Второй мировой войне. Немец считал, что болгарам следует изменить их славянский алфавит, чтобы уменьшить российское влияние. Царь объяснил ему, что на самом деле сербы и русские заимствовали у алфавит у болгар.

Так что застрельщиками борьбы с кириллицей выступали еще нацисты. А позже их ненависть к славянской письменности обуяла и некоторых англосаксов. Помню, еще в университете наткнулся как-то в статье из британского юмористического журнала Punch, перепечатанной в советском журнале «За рубежом», на такие откровения автора: «Пробираясь сквозь миазмы кириллицы…» Это он, надо понимать, пошутил так. Английский юмор.