СК России установит обстоятельства, при которых появилась запись с военнопленными на минном поле

При подтверждении сведений о бесчеловечном обращении с российскими военнослужащими будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минобороны России опубликовало сообщение СК России, где говорится о том, что «следствием устанавливается дата видеосъемки, местность, показанная на видеозаписи и обстоятельства произошедшего. При подтверждении сведений о бесчеловечном обращении с российскими военнослужащими будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела и последующем привлечении к уголовной ответственности виновных лиц».

Речь идет об опубликованных в СМИ кадрах, где представители вооруженных формирований Украины отправили пленных российских солдат на минное поле в одном из регионов проведения спецоперации. Утверждается, что видеозапись была обнаружена в одном из электронных устройств в украинском блиндаже.

«Военным следственным управлением Следственного комитета России по Объединенной группировке войск (сил) организована проверка данной информации. Результаты данной проверки поставлены на контроль в Главном военном следственном управлении ведомства», - отметили в СК России.

О том, что украинские солдаты разминируют проходы с помощью российских военнопленных (гитлеровские солдаты также поступали мирными гражданами СССР) сообщалось и ранее. Об этом рассказывали украинские военнопленные на допросах.

Российским военнослужащим находящимся в украинском плену ставили перед выбором: либо расстрел, либо возможность уйти к своим через минное поле.