Кассетные боеприпасы, переговоры с Украиной, добровольцы из КНДР: Главные заявления Владимира Путина

Президенты сразу обмолвились, что лишь хотят «сверить часы» Фото: REUTERS

Владимир Путин только-только вернулся с Дальнего Востока, а у него уже встреча в Сочи с Александром Лукашенко. Визит, правда, не судьбоносный - президенты сразу обмолвились, что лишь хотят «сверить часы».

После переговоров с белорусским лидером Владимир Владимирович ответил на вопросы журналистов:

ЧТО ИЗВЕСТНО О КАССЕТНЫХ БОЕПРИПАСАХ НА УКРАИНЕ?

- Применяются, и самым широким образом. Есть одна страна, которая считает, что она исключительная, – это Соединенные Штаты. Даже то, что она считает преступлением, она позволяет себе делать, потому что это ведь США применяют кассетные боеприпасы, в данном случае просто руками украинской армии, - заявил Путин.

Президент заверил, что внешняя политика США в мире многим не нравится. Поэтому-то различные страны ратуют за создание многополярного мира.

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- Американцы сами не умеют танцевать это танго, они всё решают, – это, конечно, замечательная, изумительная музыка, и движения красивые, – но Соединенные Штаты всё пытаются решать с позиции силы: или с помощью экономических санкций, либо финансовых ограничений, угрозой применения военной силы либо применением её, - пошутил глава страны.

Он напомнил, что Москва «не отказывалась от переговоров». Но Киев должен прямо заявить и о своем желании начать общение.

- Я думаю, для Украины важно гопак не забыть. А то так будут всё время под чужую музыку и под чужую дудку плясать. А плясать, кстати, так или иначе всем придётся барыню, ну или в лучшем случае казачка, - добавил Владимир Владимирович.

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- Сегодня утром доложили: 300 тысяч контрактов подписано людьми, которые, – я хочу ещё раз подчеркнуть, – готовы жизнью пожертвовать в интересах своей Родины, защищая интересы России, - заявил российский лидер. - Формируемые подразделения укомплектовываются современными образцами вооружения и техники, некоторые укомплектованы уже на 85–90%.

Путин рассказал, что люди идут не из-за зарплат – хотя на СВО платят в разы больше, чем в среднем по стране -, а из-за патриотизма.

- Даже это само по себе вызывает уважение, - подчеркнул он.

Дальше президент заверил, что «мы никому угроз не создаем». А угрожают правящие элиты Запада.

- Несколько лет назад бывший Министр обороны [США], по-моему, господин Гейтс сказал, что самая большая угроза для самих Соединённых Штатов исходит с территории, где находится Капитолий, по-моему, или Белый дом, - пошутил глава страны.

- Надо самим посчитать сначала, сколько они туда уже направили своих наемников, сколько у них там воюет. Там и темнокожие, и желтокожие, и белые уже американцы, - поддержал Лукашенко.

ДАВАЙТЕ ДРУЖИТЬ «НА ТРОИХ»

Конечно, Путин и Лукашенко не могли обойтись без обсуждения Союзного государства.

- У нас завершается бюджетный процесс - всё стабильно, надёжно, что не может не радовать, - заявил Владимир Владимирович.

- Наши должностные лица неплохо поработали, выполняя наши поручения: более 80% задач выполнено, которые мы поставили перед правительствами, ещё три месяца есть, - Александр Григорьевич согласился, что Союзное государство чувствует себя хорошо.

Потом он, правда, упомянул и о расширении отношений. Например, с Северной Кореей.

- Я думаю, что мы можем подумать и о сотрудничестве где-то «на троих»: Северная Корея, Россия, - предложил Лукашенко.

Но никаких конкретных предложений он не сделал. Да и не понятно, как на все это посмотрит Китай. Кстати, с Пекином Белоруссия тоже активно пытается дружить.

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