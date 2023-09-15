Дмитрий Песков: Контакты Россия с КНДР - это уже не сенсация, а - традиция

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре Фото: REUTERS

В пятницу, 15 сентября, журналист «Комсомольской правды» предложил официальному представителю Кремля обсудить тему визита руководителя КНДР в Хабаровский край.

… - Дмитрий Сергеевич, Михаил Дегтярев, который вместе с Денисом Мантуровым в эти минуты принимает в Хабаровске товарища Ким Чен Ына, напомнил, что отец Ким Чен Ына, предыдущий руководитель КНДР Ким Чен Ир, посещал как раз этот авиационный завод им. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, в августе 2002 года. А в июле 2000-го был визит президента Путина в Пхеньян, мне тогда довелось его освещать. Учитывая, что в октябре уже Лавров поедет и, возможно, в этом году Владимир Владимирович снова в Пхеньян полетит… Можно ли сегодня сказать, что контакты руководителей двух стран – это уже не сенсация, а традиция?

- Можно. Нет никакой сенсации, - сказал Песков. - Мы же говорили неоднократно, Северная Корея является нашим ближайшим соседом.

И, естественно, мы заинтересованы в том, чтобы отношения с ближайшими соседями выстраивать, развивать, причем делать это во всех областях.

- Что и делается, - продолжил я. - Еще такой вопрос я не могу не задать. Все знают, какую истерику вызвали эти события на Западе. В курсе ли президент о таких жутких высказываниях? И как относятся в Кремле и, в частности, Владимир Путин к нервной реакции на визит товарища Ким Чен Ына к нам?

- Александр, вы, видимо, еще не ознакомились с ответами президента на вопросы, которые были заданы в начале беседы с Лукашенко. Вот вы сейчас ознакомитесь. Президент как раз на этот вопрос ответил.

- Спасибо огромное. Я сейчас прям буду читать.

КСТАТИ

О чем Путин и Лукашенко рассказали журналистам

Вопрос:

…- О визите Ким Чен Ына. В реакции Запада доминирует оценка визита как провоцирующего напряжения в регионе. Утверждают, что российская сторона чуть ли ни просила прислать корейских добровольцев для участия в СВО. Что Вы можете сказать по этому поводу?

Путин:

- Хочу сказать, что это чушь полная. Я пару дней назад сказал, что у нас уже мужчины наши, воины наши подписали контракты с Вооружёнными Силами Российской Федерации (в количестве. - А.Г.) 270 тысяч, но это уже были данные устаревшие. Сегодня утром доложили: 300 тысяч контрактов подписано людьми, которые, – я хочу ещё раз подчеркнуть, – готовы жизнью пожертвовать в интересах своей Родины, защищая интересы России.

Да, мы платим какие-то деньги, и они, конечно, выше – гораздо выше – чем в среднем по стране, но разве какими-то деньгами можно закрыть угрозу гибели человека либо получения тяжёлого ранения? Конечно, нет. И прежде всего мужчины наши, которые заключают эти контракты, руководствуются самыми высокими патриотическими соображениями. Даже это само по себе вызывает уважение. Это первое.

Второе, что касается провоцирования какого-то, нагнетания ситуации, создания угроз кому бы то ни было. Мы никому угроз не создаём. Самые большие угрозы, которые в мире сегодня создаются, они создаются сегодняшними правящими элитами. И они, кстати говоря, сами об этом говорят. Несколько лет назад бывший Министр обороны [США], по-моему, господин Гейтс сказал, что самая большая угроза для самих Соединённых Штатов исходит с территории, где находится Капитолий, по-моему, или Белый дом. Сами говорят об этом, а ищут угрозу на стороне.

Поэтому это, ещё раз хочу подчеркнуть, полная чушь: Корея наш сосед, с соседями мы так или иначе должны выстраивать добрососедские отношения. Да, есть определённые особенности, связанные с Корейским полуостровом. Мы обсуждаем это, обсуждаем открыто, мы ничего никогда не нарушаем и в данном случае ничего не собираемся нарушать. Но, конечно, будем искать возможности для развития российско-северокорейских отношений.

Лукашенко:

- Им, западникам, Владимир Владимирович, надо самим посчитать сначала, сколько они туда уже направили своих наемников, сколько у них там воюет. Там и темнокожие, и желтокожие, и белые уже американцы, все воюют на стороне украинцев. Чего упрекать Россию, что она кого-то там приглашает? Поэтому, наверное, им надо это сделать.

А во-вторых, это опасное заявление с их стороны, потому что они спят и видят там свои регулярные воинские части, в Польше уже сформированы у границы, Вы об этом тоже говорили. Воинские части сформированы, готовые зайти в Украину. В свой глаз надо посмотреть и там поискать какое-нибудь бревно, а не упрекать других.

Путин:

- Абсолютно согласен, полностью.

Кстати говоря, мы фиксируем и на поле боя, и в подразделениях, в которых проводится подготовка, иностранных наемников, иностранных инструкторов. По-моему, вчера или позавчера кого-то уже в плен взяли в очередной раз.

У нас нет такой необходимости, приглашать для боевых действий людей со стороны. Тем более, хочу это еще раз подчеркнуть, 300 тысяч человек подписали контракты и пришли в качестве добровольцев. И более того: формируемые подразделения укомплектовываются современными образцами вооружения и техники, некоторые укомплектованы уже на 85–90 процентов.