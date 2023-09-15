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15 сентября 2023 11:00

Инородные тела, сепсис, отсутствие маркировки: Вдовин получил результаты экспертизы «ягодиц»

Вдовин поделился результатами экспертизы ягодиц, сделанных хирургом Хайдаровым
Евгения РУДИНА
Александр Вдовин

Александр Вдовин

Фото: Личный архив

Мы продолжаем следить за «силиконовым скандалом» и его участниками. KP.RU уже рассказывал историю Александра Вдовина, который сделал у Тимура Хайдарова операцию по увеличению ягодиц в 2017 году. По словам Вдовина, проблемы с пятой точкой начались почти сразу, а спустя шесть лет она и вовсе воспалилась и начала гнить. Александр хотел получить от Хайдарова компенсацию, но медийный врач отказался. По мнению хирурга прошло стишком много времени, кроме того, за шесть лет Вдовин ни разу не обратился в клинику. Тогда Александр извлек импланты и сдал их на экспертизу, результаты которой получил на днях.

Согласно полученным документам, у имплантов нет маркировки: «Из-за отсутствия маркировки установить торговую фирму не предоставляется возможным. Невозможно установить, являются ли исследуемые импланты ягодичными или грудными, являются ли они подлинными либо фальсификатом, а также импланты не соответствуют требованиям ГОСТ».

В ходе проверки было установлено, что причиной разрыва имплантов стало механическое повреждение в процессе их установки.

Кроме того, свое заключение относительно состояния здоровья Александра Вдовина составил Василий Белов, доктор медицинских наук, врач-судебно-медицинский эксперт. И оно неутешительное.

У Александра обнаружили двустороннее нарушение целостности ягодичных имплантов, инфицирование левого ягодичного импланта, инородное тело в кармане того же импланта. Также нашли инородное тело правой ягодичной области, оставленное в ходе операции (марлевая салфетка).

Заключение доктора

Заключение доктора

«Также у него развилось нагноение и флегмона левой ягодичной области — повлекло тяжкий вред здоровью (п. 6.2.7 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 24.04.08 г. №194н: п.6.2.7. — гнойно-септическое состояние: сепсис или перитонит, или гнойный плеврит, или флегмона)», — написал в заключении доктор медицинских наук.

KP.RU также узнал, что и сейчас Александр Вдовин чувствует себя неважно, у него поднялась температура. В ближайшем будущем Вдовин с результатами экспертизы на руках планирует обращаться в суд.

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