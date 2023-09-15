Загрутдинов: Для участников реновации в Перово готова новостройка на 172 квартиры

Фото: Департамент строительства г.Москвы

Улица 2-я Владимирская, дом 13, корпус 1. Этот адрес станет домашним для некоторых новоселов реновации в Перово на востоке столицы.

«Жилой дом на 172 квартиры для переселения по программе введен в эксплуатацию», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Глава ведомства поделился подробностями проекта.

КОНКРЕТНО

Новостройка из двух секций разной высоты выглядит так:

- фасады - с облицовкой керамическим кирпичом коричневого и темно-бежевого цвета, благодаря этому здание гармонично смотрится среди соседних сооружений;

- входы - с витражным остеклением;

- 172 квартиры - 32 однокомнатных, 117 двухкомнатных и 23 трехкомнатные. В каждой из них - лоджия, корзина для кондиционера снаружи дома и чистовой ремонт. Везде - напольное покрытие, радиаторы отопления, сантехника, входная и межкомнатные двери, пластиковые окна, розетки, люстры и выключатели;

- нежилые первые этажи - для необходимой инфраструктуры, офисов и технических зон для обслуживания здания. Здесь могут открыться магазины, кафе, аптеки, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей;

- в вестибюле жилой части - колясочная, кладовая для уборочного инвентаря, почтовые ящики;

- грузопассажирские лифты с визуальной и тактильной информацией;

- системы охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарная сигнализация и видеонаблюдение;

- на подземном уровне - автостоянка на 58 машино-мест.

Пространство вокруг дома благоустроили и озеленили. Во дворе появились детская игровая площадка с безопасным резиновым покрытием. Рядом для любителей уличного спорта - новые тренажеры, турники и брусья.

ВАЖНО

Вся информация о реновации - в спецпроекте mos.ru.

Подробнее о квартирах и домах для участников программы.