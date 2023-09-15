ВСУ теряет лучших наемников и западную технику: Что сейчас происходит в Работино

Название поселка Работино в Запорожской области уже более месяца упоминается в сводках Минобороны России практически ежедневно – там не стихают жестокие бои. Фото: Александр Река/ТАСС

Название поселка Работино в Запорожской области уже более месяца упоминается в сводках Минобороны России практически ежедневно – там не стихают жестокие бои. Украинская армия несет большие потери в людях и технике. Но попытки прорыва на этом участке линии боевого соприкосновения Вооруженные силы Украины не оставляют.

О том, что происходит сегодня на данном участке фронта, на «Радио «Комсомольская правда» мы говорили с очевидцем событий, спецкором батальонов «Алания» и «Осетия» Георгием Мамсуровым.

ГОРЯЧИЕ НЕДЕЛИ

- Вы на Запорожском направлении сейчас. Где именно, если не секрет?

- Я весь последний год базируюсь недалеко от линии боевого соприкосновения, между Мелитополем и Васильевкой, до линии фронта порядка 25-30 километров.

- Что сейчас происходит в Работино?

- Интенсивность боевых действий под Работино и Вербовым не стихает уже третью неделю. По большому счету серьезные бои там уже два месяца идут, но наиболее интенсивные накаты пошли три недели назад.

- С чем вы это связываете?

- В тот момент на других участках особых успехов противник не достигал, и они и весь личный состав убрать с западного направления и со стыка Запорожской и Донецкой областей и сконцентрировать его в середине Запорожской области.

- То есть как раз у вас?

- Да, на Ореховском направлении, бросил силы как раз на поселки Работино и Вербовое.

В ВЕРБОВОМ ОТОШЛИ В ЛЕСОПОСАДКИ

- Если объяснять в двух словах, что такое - Работино и Вербовое?

- Это были небольшие поселки, наверное, с двумя-тремя сотнями жителей, по переписи 2001 года. И за последние месяцы эти населенные пункты просто стерты с лица земли.

- Какие самые последнее наши перемещения там?

- Тактическое перемещение последнее по времени - это отход от окраин поселка Вербовое до ближайшей лесопосадки.

- Это далеко?

- Это двести-триста метров. По факту, это следующая линия обороны.

- Не последняя и не предпоследняя?

- Таких линий обороны до Токмака, куда рвутся Вооруженные силы Украины все эти последние три месяца, наверное, штук 15. Поэтому в стратегическом плане никакого успеха противник не имел и не имеет.

ТЕРЯЮТ ДО БАТАЛЬОНА ЕЖЕДНЕВНО

- Продвижения у них малые – потери большие?

- Каждые сутки тут сейчас противник теряет порядка до двух-трех сотен личного состава. В пятницу, 15 сентября с утра пришла информация, что были сожжены очередные бронеавтомобили MaxxPro и Oshkosh. Это американская бронетехника.

- О чем это говорит?

- О том, что сейчас на линию соприкосновения Работино – Вербовое брошены самые элитные резервы Вооруженных сил Украины.

- И какие же?

- Это 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада и 82-я ОДШБ. Это бригады, которые под завязку оснащены западной техникой. Они во многом укомплектованы боевиками, которые проходили обучение у западных инструкторов и на Украине, и в Европе.

- Означает ли это, что ВСУ уже последние резервы в бой кидает?

- Так считают специалисты. До осенней распутицы осталось полтора месяца. И, судя по всему, уже никаких глобальных успехов Вооруженные силы Украины до этой распутицы достигнуть не смогут.

- Думаете, эти 40-50 дней не смогут стать переломными?

- Как ты сейчас повоюешь, вот эти последние 50 дней, так ты и проведешь эту зиму с военной точки зрения. Если займешь высоту – будешь всю зиму стоять на высоте. Не займешь высоту – будешь всю зиму стоять в поселке Работино, куда российская артиллерия в сутки сейчас накидывает порядка 200-300 снарядов.

В ПЛЕН ПОПАДАЮТ И НАЕМНИКИ

- Вы упомянули 82-ю бригаду ВСУ - сообщалось о том, что у нее большие потери…

- Да, 82-я ОДШБ была серьезно потрепана, переформирована, оснащена боевиками из числа мобилизованных и продолжает боевые действия на отрезке Работино – Вербовое. Здесь, кстати, в последнюю неделю увеличилось количество пленных, которые и сами переходят к нашим бойцам, и выходят на частоту 149.200, вызывают «Волгу». Это флешмоб, который запустили на Запорожском направлении, он действительно работает. Уже более сотни военнослужащих ВСУ, в основном из числа мобилизованных, воспользовались этим и сохранили свои жизни.

- Только украинцы?

- За последние две недели большое количество иностранных наемников попадает в руки наших бойцов. Только вчера в числе 12 человек оказался американский наемник. Сейчас с ним работают профильные структуры. Думаю, скоро мы узнаем подробности.

- На этом участке фронта сожгли танки «Челленджер-2»?

- Да, два британских танка. Кажется, именно в 82-й ОДШБ. Напомню, ранее «Челленджер-2» ни разу ранее в бою не был поражен, кроме как от дружественного огня в Ираке, по случайности. Так что факт налицо: на Запорожском направлении горит немецкая, американская, британская техника. Не смогли они нас удивить.

- Но переживали за ребят?

- Да, потому что западная техника оснащена очень серьезными техническими средствами, это и тепловизоры, и прицелы, которые позволяют работать за несколько километров по нашим позициям. Но, как оказалось, наши «Ланцеты» и ПТРК «Корнет» прекрасно справляются с техникой, вне зависимости от страны ее изготовления.

РАЗБИТЫЙ ЗАМЫСЕЛ

- Поясните, почему все же враг выбрал для наступления, в основном, Запорожское направление и Работино?

- По моему мнению, это связано с географическими особенностями. Запорожская область – это поля и посадки. Поле может тянуться на несколько километров. Это, по их мнению, географически идеальный регион, чтобы вести боевые действия с использованием западной техники, используя ее технические преимущества перед нашими советскими Т-72.

- Таков был их замысел?

- Да, и он, на мой взгляд, разбился о суровую реальность. Разбился о линию обороны, которая была выстроена на Запорожском направлении. Наша 58-я армия показала противнику настоящую маневренную войну. Никто в лоб с ними не бился. Военная работа на Запорожском направлении идет очень грамотно. Там, где надо, мы можем отойти, после чего последует налет артиллерии и обязательная контратака. Оборонительные действия на Запорожском направлении – это не только глухая оборона и как бы шаг назад, это постоянные контратаки. Сегодня вы можете отойти, а завтра вы снова заберете эти позиции, зачистите их и нанесете колоссальные потери атакующим.