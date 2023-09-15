Шойгу поздравил с 100-летним юбилеем ветерана ЦСКА

В своем поздравлении Шойгу также выразил уважение заслуженной спортсменке, пожелал ей доброго здоровья, жизненных сил и благополучия. Фото: cska.ru

«Примите мои сердечные поздравления по случаю знаменательного юбилея - столетия со дня рождения! Вам довелось стать свидетелем многих ключевых событий нашей эпохи, пройти боевой путь от Москвы до Берлина в годы Великой Отечественной войны», - обратился Шойгу к Людмиле Смирновой в поздравительном адресе, который зачитал замминистра обороны Николай Панков в ходе торжественного открытия Аллеи Памяти, приуроченной к 78-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне.

В своем поздравлении Шойгу также выразил уважение заслуженной спортсменке, пожелал ей доброго здоровья, жизненных сил и благополучия.

Цветы волейболистке Людмиле Смирновой вручили на открытии Аллеи Памяти. Фото: cska.ru

«Мы чтим память тех, кто ковал эту тяжелую и одновременно великую Победу. И, конечно, сам факт открытия Аллеи Славы ЦСКА говорит о том, что и спортсмены Советского Союза, армейские спортсмены также принимали участие в Великой Отечественной войне. Спортивную форму одежды они поменяли на военную экипировку, спортивные снаряды на оружие и военную технику. Все, кто интересуется историей Великой Отечественной войны, конечно же, знает о подвигах армейских спортсменов», - сказал на мероприятии Панков.

Отметим, что сам клуб ЦСКА в этом году отметил свое 100-летие.