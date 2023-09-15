Байден устал от прожитых лет

Старине Джо надо опасаться разоблачений, которые готовы обрушить на него политические противники. Фото: REUTERS

Действующий президент США Джо Байден в силу целого ряда причин стал любимым героем авторов книг, интернет-мемов и анекдотов. И все из-за того, что престарелый глава Белого дома чуть ли не ежедневно откалывает номера на публику - то теряется в пространстве, то несет откровенную чушь.

Но американский политический обозреватель Франклин Фоер, работая над своей посвященной Байдену книгой «Последний политик», не стал собирать слухи и сплетни, а, как заявил он сам, использовал «лишь эксклюзивную информацию, полученную от членов команды давних советников Байдена».

Фоер явно старался соблюдать по отношению к своему герою нейтралитет. Но книга получилась такой, что, как пишут критики, «даже когда автор пытается похвалить или оправдать Байдена, то тот все равно предстает в ней далеко в не самом лучшем свете, чаще всего - раздражительным стариком, находящимся не в своей тарелке».

«Последний политик»

ВОЗРАСТ БЕРЕТ СВОЕ

Преклонные годы действительно оказались для Байдена помехой. Из-за этого пришлось даже менять график работы Белого дома - президент почти не проводит рабочих встреч и не участвует в публичных мероприятиях по утрам. Он якобы не раз признавался в узком кругу, что «чувствует усталость от своего возраста».

«Его образ отражает физический упадок и притупление умственных способностей. И с этим ничего не могут поделать никакие таблетки и никакие физические упражнения», - рассказали Фоеру члены команды Байдена. Они констатировали: «Возраст берет свое».

Давно знающие президента люди говорят, что он - нерешительный и недисциплинированный, и вообще живет сегодняшним днем, без стратегического видения. Последнее ему ставят в вину особенно часто, но Фоер, указывая на старость, считает, что «политик старшего поколения мыслит в краткосрочной перспективе из-за того, что не сможет прожить долго».

РАЗДРАЖИТЕЛЬНЫЙ СТАРИКАН

В марте 2022 года, выступая в Варшаве, Байден внезапно огорошил всех, заявив, что «Президент России не может оставаться у власти». Эти слова тогда многие восприняли как откровенный призыв к смене власти в Москве, что вызвало испуг и неприятие даже у самых ближайших союзников Вашингтона. Западная пресса мгновенно переключилась на критику Байдена, назвав его «лишенным самоконтроля хвастуном». Помощники американского президента тут же стали оправдываться, называя импровизацию своего босса словами, «лишенными призыва к смене власти в России». Но вместо того, чтобы хоть как-то сгладить ситуацию, Байден стал возмущаться: по его мнению, «за ним подчищали грязь и обращались с ним, будто с ребенком». «Неужели с Джоном Кеннеди когда-нибудь так нянчились?!», - сказал тогда 46-й глава Белого дома, забыв, что Кеннеди был одним из самых молодых американских президентов, победившим на выборах, когда ему было 43 года.

КОМПЛЕКСЫ СЕРЕДНЯКА

Биографы Байдена пишут, что ему так и не удалось стать богачом даже на закате политической карьеры. Хотя это утверждение спорно в свете начавшегося в США расследования о получении семейством Байденов десятков миллионов долларов от китайских и украинских компаний. Также нынешнего президента Америки никогда не считали интеллектуалом, способным влиять на умы и настроения общества. Поэтому Байден, как утверждает Фоер, испытывает «стойкую неприязнь к интеллектуальной элите». В частности, к одному из своих предшественников - выпускнику Гарварда и соратнику по Демократической партии Бараку Обаме. Первый темнокожий президент США, жаловался Байден, «не проявлял должного уважения» к самому возрастному своему коллеге. А еще почему-то недовольство Байдена вызывал тот факт, что «Обама не мог с правильным удлинением гласных и нужной твердостью согласных произнести «пошел ты!».

Невысокого мнения старина Джо и о своем заместителе - вице-президенте США Камале Харрис. Она, как выясняется, «крайне чувствительна даже к намеку на критику и позволяет критике управлять собой».

Что же касается главного своего политического оппонента, то, как сообщается в книге, ненависть Байдена к Трампу зашкаливает. Исключительно из-за того, что 45-му президенту США до прихода в большую политику удалось заработать миллиарды.

НЕПРИЯТНЫЙ ЗЕЛЕНСКИЙ

«Даже самые ярые сторонники Зеленского в Белом доме согласились, что это был полный провал», - так со ссылкой на собственные источники в администрации президента США описывает Фоер первую встречу Байдена с президентом незалежной, состоявшейся в сентябре 2021 года.

Эта встреча была провальной, поскольку «украинский президент вел себя неподобающе, завалив Байдена требованиями, среди которых была и просьба о вступлении в НАТО». Советники главы Белого дома рассказали Фоеру: «Разочарования Зеленского затмили его способность к логике. Он вдруг начал читать лекцию о том, что НАТО является никому не нужной исторической реликвией, пережитком прошлого, а потом зачем-то начал убеждать Байдена в том, что ФРГ и Франция скоро из Альянса выйдут. Это было абсурдно и вопиюще противоречиво и вывело Байдена из себя». Так что первое впечатление о Зеленском до сих пор находится в памяти старенького американского лидера в числе самых неприятных, и он помнит о том, как глупые слова президента Украины разозлили его.

КСТАТИ

Книга «Последний политик» пользуется спросом, интерес к ней велик. И вряд ли случайно она вышла в свет в самый разгар предвыборной кампании США, главная интрига которой, казалось бы, уже известна: все гадают - а доживет ли Байден до собственных выборов? Но Фоер считает: не исключен вариант, при котором нынешний президент США к концу этого года отзовет свою заявку не переизбрание. «Ни для кого это не будет сильным шоком», - заявил Фоер на презентации своей книги.