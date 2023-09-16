Ученые научились обращать старение вспять: как обставить Библейских долгожителей и жить до тысячи лет

Антивозрастные исследования, - одна из самых бурно развивающихся на сегодня областей науки и медицины. Фото: Shutterstock

Антивозрастные исследования, - одна из самых бурно развивающихся на сегодня областей науки и медицины. То, что можно омолаживать клетки, практически обнуляя их возраст, и выращивать молодые органы, - уже реальность. Будущее, которое наступило. Эксперт по биомедицинским технологиям, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории изучения старения в Медицинской школе Гарварда и МГУ Александр Тышковский, выступая на вебинаре, рассказал о простых и доступных способах омоложения, которые точно работают.

ГДЕ ПРЕДЕЛ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА?

Старение – это процесс изменения нашего организма, при котором с возрастом увеличивается вероятность заболеть и умереть. На самом деле механизм старения запускается с самого момента формирования эмбриона, напоминает ученый. А с возрастом в наших ДНК накапливаются ошибки и повреждения. Средняя ожидаемая продолжительность жизни у человека, при благополучном развитии событий, составляет 73 года (женщинам тут везет больше за счет защищающего действия гормона эстрадиола).

Однако представьте, что старение можно было бы остановить, скажем, лет в 30. Тогда при идеальных условиях математические расчёты показывают, что человек мог бы жить и до 1250 лет и, получается, даже перекрыть рекорды Библейских долгожителей.

То, что приближение к оптимальному для человека варианту в природе возможно, показывают нам животные, уже «победившие старение». Это голый землекоп (в неволе живет беспрецедентно долго для мелких грызунов, больше 30 лет) или гренландские киты (доживают до возраста за 200 лет) или акулы, которые в 150 лет только достигают полового созревания, а живут и до 300 лет. Да и среди людей встречаются супер-долгожители. У всех на слуху пример 122-х летней старушки-веселушки Жанны Кальман, которой повезло с генетикой, и она могла активничать и юморить и в свои за сто двадцать лет.

КАК ОМОЛОДИТЬСЯ?

На самом деле, есть всего два пути воздействия на процесс старения. Во-первых, можно замедлить появление повреждений в ДНК, а во-вторых, можно время от времени просто избавляться от клеток, в которых разные поломки и мусор уже накопились.

Самый на сегодня проверенный научный способ замедлить биологические часы, — это низкокалорийная диета, которая доказано работает на живых организмах от обезьян до дрожжей. Эксперименты по низкокалорийному питанию у людей показали, что на горизонте в два года такая диета доказано снижает уровень артериального давления и вредного холестерина, что положительно сказывается на продолжительности жизни.

Ограничение калорийности помогает избежать ожирения, а лишний жир – это большой фактор риска, который вызывает системное воспаление, сердечно – сосудистые заболевания, диабет второго типа и т.п..

Диета, по сути, активирует на клеточном уровне так называемую систему выживания.

- В клетке у нас есть сигнальный путь инсулина, способ распознавания питательных веществ. Он запускается инсулином, гормоном, который выделяется в ответ на потребление сахара. Как ни странно, но, когда у клетки много пищи, она через сигнальный путь инсулина выключает систему починки повреждений, - говорит Александр Тышковский. – А когда инсулина, наоборот, нет, когда мы голодны или мало поели, клетка начинает чинить свои повреждения.

ДУМАЙ, КАК ЭВОЛЮЦИЯ

Зачем нужна система выживания? Чтобы понять эволюцию, нужно думать, как эволюция, считает ученый. Когда все благополучно, безопасно, и есть еда, логичная эволюционная стратегия в таком случае – размножаться, если вы уже взрослый, запасать еду на «голодное время» и расти, если вы еще не выросли.

- При этом, если вы оставили потомство, то не так уж и важно, сколько вы проживете, здесь и сейчас самое главное – оставить потомство, - говорит Александр Тышковский. – Вот и на клеточном уровне починка повреждений уходит на второй план. А когда еды нет и голодно, что остается делать? Запасать нечего, расти тяжело, размножаться становится вредно, ведь и себя не прокормишь, и потомство не вытянуть. Вот и остается один путь – выживать. При этом клетки организма активируют систему починки повреждений ДНК, активируется и система антиоксидантов, которая снижает окислительный стресс (который старит клетки и ткани, - прим. ред.), активируются клетки-аутофаги, которые борются со внутренними повреждениями, и так далее.

Эксперт по биомедицинским технологиям, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории изучения старения в Медицинской школе Гарварда и МГУ Александр Тышковский Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ТАК ЕСТЬ ЛИ ЛЕКАРСТВА ОТ СТАРОСТИ?

И да, и нет. В трех независимых лабораториях в мире тестируются уже существующие лекарства, которые теоретически могли бы продлевать жизнь, рассказывает ученый.

- На антиэйдж-способности изучают, например, рапамицин - это иммунодепрессант, который снижает иммунный ответ в трансплантологии, чтобы донорские органы не отторгались. Он действует через сигнальный путь инсулина, то есть его способ работы похож на то, как работает диета. В опытах на мышах результаты неплохие. Но то, что работает на мелких животных, далеко не всегда срабатывает у человека.

За многие годы тестирования положительный эффект замедления старения показали:

- метформин, применяется для лечения диабета 2 типа и снижает уровень сахара в крови;

- аминокислота глицин, она активирует аутофагию, когда клетки переваривают накопившиеся в них повреждения;

- акарбоза, это вещество не дает расщепляться крахмалу в кишечнике, в результате, - меньше сахара попадает в кровь и меньше вырабатывается инсулина;

- протандим, смесь пяти растительных экстрактов, среди которых есть и экстракт зеленого чая.

Правда, ни одно из этих веществ применять для предотвращения старения нельзя. Поскольку в классификации ВОЗ старение не признано болезнью, есть только понятие заболеваний, ассоциированных со старением. А значит, ни для существующих препаратов, ни для новых проводить клинические испытания в плане предотвращения старения пока не получится.

ЧАЙ И КОФЕ ВМЕСТО МОЛОДИЛЬНЫХ ЯБЛОЧЕК

Среди самых простых, но работающих способов продлить жизнь ученые открыли и пользу зеленого чая и кофе.

В зеленом чае содержатся полифенолы, которые запускают в нашем организме эффект гормезиса, когда короткий стресс приносит пользу, поскольку активирует систему выживания. То есть полифенолы на самом деле – это такие «слабые яды», ведь, чтобы нанести себе вред зеленым чаем, — это надо еще постараться. Однако клетка воспринимает полифенолы как стрессоры и активирует систему выживания. Эксперименты показали, что зеленый чай снижает общую смертность на 40-50 процентов у людей с болезнями сердца и диабетом второго типа.

— Это, по сути, тот самый случай, когда мы пьем за завтраком вещество, вызывающее у нас стресс на клеточном уровне, но при этом он полезен для нашего здоровья, - говорит Александр Тышковский.

Полифенолы активируют механизмы починки повреждений внутри клетки и это снижает общую смертность и смерть от отдельных заболеваний, например, от диабета второго типа.

Кроме того, зеленый чай снижает риск развития болезни Паркинсона и старческой деменции, что важно, поскольку от нейродегенеративных заболеваний до сих пор нет достаточно эффективных лекарств.

Среди самых простых, но работающих способов продлить жизнь ученые открыли и пользу зеленого чая и кофе. Фото: Shutterstock

С кофе ситуация ничем не хуже. В кофе, как и в зеленом чае, есть полифенолы, которые помогают. Плюс к этому есть кофеин, который тоже активирует систему починки повреждений на клеточном уровне. Правда, с кофе важно не перестараться и лучше этот напиток не употреблять после обеда, потому что кофеин снижает выработку мелатонина, гормона сна, и это может привести к трудностям с засыпанием.

Кроме того, возможна метаболическая непереносимость кофе. Если она есть, то выявить ее поможет генетический тест. Ну а на бытовом уровне непереносимость кофе может проявляться так, что после чашечки горячего черного напитка вы становитесь не бодрым, а вялым, и болит голова.

БУДУЩЕЕ УЖЕ НАСТУПИЛО

Продление жизни сейчас возможно и на уровне омоложения отдельных органов. Например, совсем недавно был проделан уникальный эксперимент с сердцем. С возрастом наш мотор хуже снабжается кровью, и ученые добавляли в ткани сердца определенный ген, который улучшает рост сердечных сосудов. Это действительно помогает продлить жизнь.

- Можно и пойти на совсем высокий уровень, - заниматься трансплантацией молодых органов, - говорит Александр Тышковский.

Откатить старение назад, почти как в истории киногероя Бенджамина Баттона, который с годами только молодел, возможно с помощью технологии индуцированных полипотентных стволовых клеток.

- Если объяснять совсем на пальцах, - говорит ученый, - то берутся взрослые клетки, например, фибробласты – клетки кожи - и воздействуя на них определенным коктейлем из активных веществ, можно обратить их возраст вспять, переведя в эмбриональное состояние. Дальше из этих как бы эмбриональных клеток можно получить любые клетки любого органа: сердечной мышцы, нейронов, клетки жира, да что угодно.

Получается, ученые действительно научились обращать старение вспять, что открывает огромные перспективы.

- Например, теперь можно помогать людям с болезнью Паркинсона. У людей с этой болезнью начинают умирать определенные нейроны в мозге, фактически у них становится меньше клеток. Так вот, таким пациентам можно вырастить из клеток кожи новые нейроны и пересадить их в мозг. И такая работа была недавно проделана, что замедлило прогресс заболевания, - говорит Александр Тышковский.

Другой яркий пример, женщине, которая теряла зрение, удалось вырастить таким образом роговицу.

Можно пойти еще дальше и с помощью таких молодых клеток создавать целые органы.

— Это передовая наука, что называется, на острие бритвы. Ученым, например, удалось напечатать на 3D-принтере сердце, - рассказывает Александр Тышковский. – У пациента взяли биопсию жировой ткани, сделали такую липосакцию, а потом клетки жира обратили в эмбриональное состояние и вырастили из них клетки сердечной мышцы и стенки кровеносных сосудов. Потом слой за слоем напечатали сердце. Маленькое, размером с кроличье, то есть это прототип того сердца, которое можно было бы пробовать для пересадки. Так что технология показала себя работоспособной. Таким образом уже сейчас активно печатаются сердечные клапаны.

Конечно, мы сами можем напечатать сердце, но можем попросить об этом и матушку – природу, рассуждает ученый.

Современная наука подходит к возможности выращивать органы внутри других животных. Так, например, можно взять эмбрион свиньи и выключить в нем определенный ген, например тот, который нужен для формирования поджелудочной железы. Что получится? Из этого эмбриона сможет вырасти свинка со всеми органами, кроме поджелудочной. Но так свинка не выживет. Однако, если в измененный эмбрион подсадить индуцированные полипотентные стволовые клетки человека, то у выросшей свиньи поджелудочная железа будет образована клетками человека. Ее можно хирургически извлечь и пересадить человеку. На сегодняшний день удалось у мышей вырастить поджелудочную железу крыс, а у крыс – органы мышей.

- То есть этот способ продления жизни уже работает. Еть и варианты, в которых пробуют выращивать органы человека в обезьянах – макаках. Работа идет, и это крайне перспективная область, - говорит Александр Тышковский. – Так что, возможно, мы с вами станем свидетелями первых клинических испытаний лекарств антиэйдж на человеке и сами сможем опробовать все те разработки, которые уже успешно работают на животных.