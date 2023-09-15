Проверка слуха: Можно ли отказаться от внеурочных занятий в школе

Внеурочные занятия являются частью образовательной программы, которую школьники обязаны осваивать. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Расписание школьников, особенно младшего подросткового возраста, трещит от количества уроков. А еще школа добавляет к традиционным математикам, русскому языку и литературе разнообразную внеурочную деятельность. То какие-нибудь "математические лабиринты", то "русская лапта", то "валяние игрушек". И получается, что ребенок уходит в школу еще затемно, и возвращается уже по темноте. Весь день расписан по минутам. А ведь еще и домашку делать, и погулять хотелось бы.

Да и была бы интересной эта внеурочная деятельность! А то ведь нередко, в нарушение всех норм, на этих кружках учителя продолжают заниматься с учениками тем, что не успели на уроке. Может, не ходить на нее?

Этот вопрос активно обсуждался год назад, когда в школах ввели первым уроком по понедельникам «Разговоры о важном». Некоторые родители взбунтовались: мол, итак у детей нагрузка — ого-го! — а тут еще и классные часы добавили. В Минпросвещения сразу расставили все точки над «и»: мол, внеурочные занятия являются частью образовательной программы, которую школьники обязаны осваивать. То бишь явка обязательна. Соответственно, пропуск без уважительной причины будет считаться прогулом.

Юристы подтверждают: именно так и в законе «Об образовании» (в ст. 43) прописано про внеурочные занятия. А еще есть Информационно-методическое письмо об организации внеурочной деятельности №ТВ-1290/03 от 05.07.2022, и там тоже все слово в слово. Так что если в учебном плане прописана экскурсия, значит, все идут на экскурсию.

И много ли такой внеурочки можно впихнуть в программу? В соответствии с обновленным ФГОС (образовательный стандарт) — до 10 часов в неделю. Санврачи, к слову, эту нагрузку считают допустимой.