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Общество15 сентября 2023 13:07

Проверка слуха: Можно ли отказаться от внеурочных занятий в школе

Разбираемся, можно ли отказаться от неинтересных занятий для школьников
Анна ЛУКЬЯНОВА
Внеурочные занятия являются частью образовательной программы, которую школьники обязаны осваивать.

Внеурочные занятия являются частью образовательной программы, которую школьники обязаны осваивать.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Расписание школьников, особенно младшего подросткового возраста, трещит от количества уроков. А еще школа добавляет к традиционным математикам, русскому языку и литературе разнообразную внеурочную деятельность. То какие-нибудь "математические лабиринты", то "русская лапта", то "валяние игрушек". И получается, что ребенок уходит в школу еще затемно, и возвращается уже по темноте. Весь день расписан по минутам. А ведь еще и домашку делать, и погулять хотелось бы.

Да и была бы интересной эта внеурочная деятельность! А то ведь нередко, в нарушение всех норм, на этих кружках учителя продолжают заниматься с учениками тем, что не успели на уроке. Может, не ходить на нее?

Этот вопрос активно обсуждался год назад, когда в школах ввели первым уроком по понедельникам «Разговоры о важном». Некоторые родители взбунтовались: мол, итак у детей нагрузка — ого-го! — а тут еще и классные часы добавили. В Минпросвещения сразу расставили все точки над «и»: мол, внеурочные занятия являются частью образовательной программы, которую школьники обязаны осваивать. То бишь явка обязательна. Соответственно, пропуск без уважительной причины будет считаться прогулом.

Юристы подтверждают: именно так и в законе «Об образовании» (в ст. 43) прописано про внеурочные занятия. А еще есть Информационно-методическое письмо об организации внеурочной деятельности №ТВ-1290/03 от 05.07.2022, и там тоже все слово в слово. Так что если в учебном плане прописана экскурсия, значит, все идут на экскурсию.

И много ли такой внеурочки можно впихнуть в программу? В соответствии с обновленным ФГОС (образовательный стандарт) — до 10 часов в неделю. Санврачи, к слову, эту нагрузку считают допустимой.

ОбразованиеКАРТИНА ДНЯ