Кристовский о содержании большой семьи: «Много расходов. У меня только водитель получает около 200 тысяч рублей»

Владимир (слева-направо) с племянницей Алисой, дочками Мией, Станиславой, Ясмин, Умой, Теей и сыном Федором. Фото: пиар-служба СТС

На светской премьере «Новых папиных дочек» (релиз 18 сентября на канале СТС) в кинотеатре «Художественный» солист Uma2man и автор одноименного саундтрека к сериалу Владимир Кристовский и его дочки стали главными звездами вечера. У Владимира шестеро детей: четыре девочки от первого брака и сын и дочь — от второго. Музыкант появился со всеми сразу. Еще на премьере присутствовала племянница Владимира, дочь брата Сергея Кристовского Алиса. Конечно, такую команду не заметить было просто невозможно! Старшие наследницы Кристовского так выросли, что в начале никто даже не понял, что эти красотки — дочери 47-летнего Владимира.

От первого брака с Валерией Кристовской-Римской у Владимира 23-летняя Ясмин, 19-летняя Станислава, 17-летняя Мия и 16-летняя Ума. От второго брака с Ольгой Кристовской подрастают трехлетняя Тея и Федор, которому в ноябре исполнится семь лет. Из шестерых детей пока работает только Ясмин, у нее свой цветочный бизнес. Остальные еще учатся. Поэтому мы решили поинтересоваться у Владимира, сколько нужно работать и зарабатывать, чтобы содержать такое количество наследников.

«Нужно зарабатывать прилично. Все зависит от ваших запросов и уровня жизни. Можно и на 100 000 рублей прокормить большую семью. Но у меня, конечно, другой случай. У меня много людей получают зарплату: водитель, няня, уборщица и тд. Водитель только получает около 200 000 рублей в месяц. Плюс еще иногда надо помогать родителям и младшей сестре, которые живут в Нижнем Новгороде», — рассказал KP.RU Владимир Кристовский.

При этом, музыкант не отрицает, что большая часть забот все равно ложится на плечи матерей.

«Меня они любят, прислушиваются. А их мамы занимаются воспитанием. Я не особенно строгий папа, хотя вот сейчас увидел, что они курят эти электронные «сосалки» и сказал: «Еще раз увижу, по шее дам!» — поделился с KP.RU Владимир.