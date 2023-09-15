Александр Моор: только технологический суверенитет может обеспечить устойчивое развитие нефтегазового сектора российской экономики

Фото: gubernator.admtyumen.ru

Главная тема TNF-2023 – «Технологический суверенитет: новые возможности для промышленности». Хотя вопросы импортозамещения Александр Моор считает тактической задачей, которая сегодня достаточно успешно решается во многих отраслях отечественной экономики, в том числе и в ТЭК.

«Наша стратегическая цель, как не раз подчеркивал президент России Владимир Путин, заключается в разработке отечественного оборудования и технологий, которые были бы конкурентоспособными и востребованными не только внутри страны, но и на мировом рынке», – заявил Александр Моор.

Во время форума топ-менеджеры нефтегазовой отрасли и промышленных предприятий, предприниматели, ученые и эксперты объединят усилия для поиска решений и ответов на вызовы, которые обусловлены текущей ситуацией, чтобы определить новые направления взаимодействия и научно-производственной кооперации.

«Ведь только технологический суверенитет может обеспечить устойчивое развитие нефтегазового сектора российской экономики. При этом необходимо учитывать глобальные геополитические изменения. На текущем этапе следует строить технологическую политику на основе паритета с дружественными странами, которые являются лидерами в критически важных технологиях. Одновременно необходимо использовать внутренние ресурсы для развития собственных компетенций», – убежден Александр Моор.

Для решения проблемы выбора стратегических направлений развития, обеспечения эффективного взаимодействия науки, производства, сервисных и добывающих компаний, а также определения роли государства в реализации программы технологического суверенитета, участникам форума предстоит устроить настоящий мозговой штурм.

«Ответы на эти и множество других актуальных вопросов можно найти только общими усилиями. Именно возможность принять участие в свободных и профессиональных дискуссиях, результаты которых имеют практическое значение, привлекает на форум множество гостей. На мой взгляд, в этом и заключается идеология нашего TNF», – подчеркнул Александр Моор.

На форуме действующие в Тюменской области предприятия и научные центры поделятся с участниками TNF из других регионов страны и зарубежными партнерами наработками в достижении технологического суверенитета и опытом выхода на международный рынок. Ведь работа по обеспечению технологической независимости в топливно-энергетической сфере региона ведется уже не первый год.

В тюменском нефтегазовом кластере выстроена и развивается полноценная система кооперационных цепочек. Сейчас в кластер входят предприятия из двух десятков регионов России. За два года здесь разработано порядка двухсот технологических проектов для нефтегазовых компаний. Полтора десятка из них уже проходят опытно-промышленные испытания. Так, например, группа «СибБурМаш» разработала и успешно испытала металлокордовый пакер, который ранее в Россию поставлялся из недружественных стран.

«Как показала практика, сама модель кластера и компетенции его участников обладают большим потенциалом при работе с иностранными партнерами. То есть имеются хорошие перспективы для выхода на зарубежные рынки сбыта. В первую очередь в фокусе нашего внимания – арабские и центрально-азиатские страны. Уже есть первые успехи», – прокомментировал Александр Моор эффективность работающей системы.

В феврале на крупнейшей нефтегазовой выставке Egypt Petroleum Show компании нефтегазового кластера заключили два соглашения с египетскими партнерами. В апреле тюменская делегация во главе с губернатором побывала в Республике Узбекистан. По итогам сессии «Международные технологические партнерства в ТЭК: вызовы и возможности», которая прошла в рамках выставки «Иннопром. Центральная Азия», квартет тюменских предприятий заключил соглашения с компаниями Узбекистана. На TNF-2023 теперь ждут солидную делегацию представителей нефтегазового и нефтесервисного бизнеса из Узбекистана.

«Думаю, на форуме будут востребованы и передовые разработки тюменских ученых, в том числе исследователей из межрегионального Западно-Сибирского научно-образовательного центра мирового уровня. Мы создали и развиваем ЗапСибНОЦ совместно с Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой и Ямало-Ненецким автономным округом. При этом, разумеется, в полной мере учитываем «нефтегазовую специфику» трех наших регионов», – обозначил еще одно направление Александр Моор.

ЗапСибНОЦ активно реализует программу по цифровой трансформации нефтегазовой индустрии. В ходе ее воплощения успешно реализуется проект «Цифровизация системы бесштанговой добычи нефти». Опытно-промышленные испытания на скважинах компании «Славнефть-Мегионнефтегаз» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и компании Socar в Республике Азербайджан уже проходят семь образцов инновационной насосной установки. Компания «ГМС Нефтемаш» готовит установки к серийному производству. Потенциал заказа – до 130 единиц.

Ученые направления «Арктика» создали уникальную систему обеспечения геотехнической безопасности объектов капитального строительства. Использование этой системы дает возможность не только наблюдать за состоянием мерзлоты, но и прогнозировать ее изменения в будущем. Это позволяет повысить надежность эксплуатации зданий и сооружений в условиях Крайнего Севера. Испытания системы уже проведены на 20 объектах на Ямале.

В TNF-2023 примут более полутора десятка организаций – участников ЗапСибНОЦ. На стенде Тюменского индустриального университета будут продемонстрированы результаты технологического проекта «Цифровой керн».

«Уверен, у тюменских, югорских, ямальских исследователей впереди еще много успешных разработок, которые будут иметь большое практическое значение для российского топливно-энергетического комплекса. На мой взгляд, в перспективе большую роль в этой работе сыграет создание в Тюмени межуниверситетского кампуса. Мы уже приступили к реализации этого масштабного проекта. Кампус – это не только общежития и инфраструктура для комфортной жизни. Один из важнейших элементов его смыслового наполнения – развитие молодежного технологического предпринимательства. Здесь, опять-таки, нельзя не учитывать специфику нашего региона, который был и остается одним из основных научно-технологических центров развития отечественной нефтегазовой отрасли. Думаю, среди резидентов кампуса окажется немало желающих реализовать стартапы в этой сфере», – пояснил Александр Моор.

Тюменский промышленно-энергетический форум играет очень важную роль в расширении прямых контактов между крупными нефтегазовыми компаниями, создателями передовых технологий и производителями оборудования. Это одна из ключевых задач форума с момента его основания, подчеркнул Александр Моор. В рамках традиционных «Технологических дней» и «Дней поставщика», которые пройдут на TNF-2023 совместно с компаниями «Газпром нефть», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз», «НОВАТЭК», «СИБУР Холдинг» и «Роснефть», будут представлены новаторские проекты российских разработчиков и производителей. На данный момент уже подано более двухсот заявок.

«За последние годы количество участников форума увеличилось в разы. Если в 2019 году мы принимали три тысячи гостей, то TNF-2023 соберет не менее десяти тысяч участников со всей страны. Сотрудничество с командой форума уже подтвердили наши основные партнеры», – уточнил Александр Моор.

«Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «НОВАТЭК», «СИБУР Холдинг», «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», Концерн ВКО «Алмаз-Антей», ООО «ИНК», ПАО «ЯТЭК», а также многие другие будут в числе участников TNF-2023.

Следующий шаг в развитии форума – превращение его в международную площадку. В этом году ожидается активное участие в форуме представителей нефтегазового сектора из дружественных стран. Переговоры ведутся с компаниями из Китая, Казахстана, Узбекистана, Республики Беларусь.

Александр Моор рассказал, что на TNF-2023 запланировано свыше четырех десятков деловых мероприятий, подписание ряда важных соглашений, а также открытие топливного терминала крупного индустриального партнера и запуск строительства машиностроительного комплекса передовой нефтесервисной компании.

«Лозунг форума – «Здесь встречи ведут к результату!». Наш ТНФ давно стал очень представительной и авторитетной площадкой, на которой при участии ведущих экспертов обсуждаются наиболее актуальные задачи и тенденции дальнейшего развития российского топливно-энергетического комплекса, а главное – вырабатывается стратегия его развития», – подытожил Александр Моор.