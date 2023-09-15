Палаточный военно-полевой храм открыли в учебном центре Новосибирского военного института войск нацгвардии

Если верующим идея понравится, то подобные храмы отправят в зону проведения спецоперации

Вот такой необычный военно-полевой храм открыли в учебном центре Новосибирского военного института войск национальной гвардии.

Первое богослужение в нем провел ответственный за духовное окормление учебного заведения священник Новосибирской епархии Русской православной церкви Андрей Ромашко.

Сама палатка выполнена в виде храма. Над прочным брезентом на стальном каркасе возвышается крест. Внутри отгорожена алтарная часть, есть Царские врата, также имеется печка для обогрева. Военно-полевой храм посвящен святым Александру Пересвету и Андрею Ослябе – героям Куликовской битвы, воинам-монахам, отдавшим свою жизнь за веру и Отечество.

Начальник Новосибирского военного института имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии России Валерий Косухин отметил, что военно-полевой храм будет находиться на территории учебного центра в период с начала мая по конец сентября, в то время, когда личный состав постигает азы военной науки.

Генерал-майор выразил уверенность, что такой храм поможет укрепить веру и силу духа курсантов в достаточно тяжелых полевых условиях.

Если верующим идея понравится, то в дальнейшем планируется массовое производство таких походных храмов-палаток для отправки в зону СВО.