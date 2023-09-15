Украинские пропагандисты придумали новую причину взрыва бытового газа в многоэтажке Дагестана

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Фото: СОЦСЕТИ

Вечером 14 сентября в поселке Семендер под Махачкалой разгорелся сильный пожар после взрыва газа в жилом доме. Огонь охватил верхние этажи здания и распространился моментально. Это ЧП напомнило дагестанцам о трагедии со взрывом на заправке, произошедшей ровно месяц назад. К счастью, на этот раз никто не погиб и не пострадал. Зато украинские телеграм-каналы воспользовались ситуацией и тут же распространили обвинения – якобы в подрыве дома виноваты спецслужбы РФ. Даже нашли мотив – мол таким образом избавляются от людей, не поддерживающих спецоперацию и нежелающих принимать в ней участие. «Комсомольская правда» в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации, проверила сообщение и получила официальную информацию о причинах пожала в многоквартирном доме в Махачкале.

Взрыв прогремел поздно вечером на четвертом этаже пятиэтажки. Начался пожар. Огонь быстро переметнулся на пятый и шестой этажи. А в квартире, где произошел взрыв, буквально вырвало одну из несущих стен. В попытках спастись от удушающего дыма, люди высовывались в окна, звали на помощь. На место выехали 87 пожарных. Сразу же эвакуировали жильцов с верхних этажей дома. В общей сложности спасли около сотни человек. Погибших и пострадавших нет.

Причина пожара была названа сразу – взрыв бытового газа в одной из квартир. Уже ночью в министерстве энергетики Дагестана озвучили подробности - дом был газифицирован нелегально.

— Специалисты неоднократно его отключали. Однако жильцы все-таки снова незаконно подключились к газовым сетям, на этот раз шланговым соединением. В данном доме отсутствует какая-либо исполнительно-техническая документация, в том числе договоры на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования, — прокомментировали в ведомстве.

О какой-же тогда мести неких спецслужб говорят украинские пропагандисты? Власти наоборот стремились обезопасить жильцов, отключали дом от газоснабжения. Ведь в многоэтажке проживало довольно много людей, семьи с детьми.

Сейчас идет разбирательство, в том числе с застройщиком.

— На данный момент известно, что дом был построен самовольно, разрешительных документов не имеет, не введен в эксплуатацию, — сообщили в мэрии Махачкалы.

Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Предстоит установить законность строительства и ввода в эксплуатацию дома.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что распространяемая украинскими телеграм-каналами информация не соответствует действительности. Ее цель – вызвать сомнения у читателей в объективности расследований и негативную реакцию.

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