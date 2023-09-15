Колокольцев предложил коллегам из СНГ активизироваться на площадках БРИКС и ШОС

Министр МВД России Владимир Колокольцев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Ни для кого не секрет, что основным оружием «коллективного Запада» на постсоветском пространстве является разжигание русофобии и искажение истории. Результаты данной работы зачастую выражаются в неприятии мигрантами законов Российской Федерации, несогласии с ее политикой. Это создает дополнительные риски для их вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность. Рассматриваем борьбу с данными проявлениями в качестве приоритетного направления сотрудничества», - заявил министр МВД России Владимир Колокольцев на заседании Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ, которое прошло в Казахстане.

Обращаясь к коллегам, Владимир Колокольцев отметил, что в условиях беспрецедентного давления «коллективного Запада» на союзников России вопросы обеспечения безопасности становятся ключевыми для сохранения региональной стабильности.

«Украинский кризис, бенефициаром которого являются в первую очередь США, показывает, как работа «западных партнеров» способна расшатать основы государства, вбить клин между носителями различных языковых и культурных ценностей», - заметил глава российского ведомства и подчеркнул, что спецслужбами недружественных стран для раскачивания ситуации активно используется миграционная составляющая.

Министр также предложил активнее формировать многополярную модель мироустройства, которая подразумевает все большее влияние международных организаций, подобных ШОС и БРИКС, представляющих альтернативу западным объединениям. Коллегам Колокольцев предложил активизировать участие представителей МВД стран Содружества и БКБОП в мероприятиях по вопросам противодействия криминальным угрозам на площадках указанных структур.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк добавила, что рабочая часть выступления Главы МВД России Владимира Колокольцева было посвящено приоритетным вопросам сотрудничества министерств внутренних дел государств – участников СНГ и реализации межгосударственных программ борьбы с преступностью.

По итогам заседания участниками подписан ряд документов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Владимир Колокольцев сообщил о положительных результатах проведенного в марте этого года первого этапа операции «Розыск»: «На территории России задержано 256 преступников, разыскиваемых министерствами внутренних дел иностранных государств. Партнерами задержано 181 лицо, объявленное в розыск по инициативе российских правоохранительных органов».