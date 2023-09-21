Карта не нужна – платим смартфоном

Банки расширяют возможности и способы бесконтактной оплаты. Например, на днях Газпромбанк при поддержке ПАО «Газпром» запустил новый функционал бесконтактной оплаты в платежном решении Gazprom Pay.

Любой клиент банка, у которого есть телефон на андроиде и с NFC, может легко превратить свой гаджет в средство оплаты – надо всего лишь добавить кредитку или дебетовую карту «Мир» от Газпромбанка в личный кабинет Gazprom Pay.

Сервисом пользуется уже более 1 миллиона пользователей. Это сервис, который работает уже полтора года для покупок и оплаты услуг в интернете.

Теперь платить можно и в оффлайне - так же просто, как картой. И так же безопасно: технология прошла сертификацию платежной системы «Мир».