Ровно 15 лет назад мир пережил грандиозный финансовый кризис

Ровно 15 лет назад 15 сентября 2008 г. четвертый по величине банк США Lehman Brothers объявил о банкротстве. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КАК АМЕРИКА НАДУЛА ПУЗЫРЬ

Ровно 15 лет назад 15 сентября 2008 г. четвертый по величине банк США Lehman Brothers объявил о банкротстве. Эту дату принято считать точным днем того кризиса. Крах одного, пусть и крупного банка вызвал цепную реакцию по всему миру и привел к спаду экономики практически во всех странах.

- Причина кризиса — необеспеченные ипотечные кредиты, которые стали выдавать американские банки, в том числе и Lehman, - рассказал KP.RU директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. - Банки стали выдавать кредиты под очень маленький процент, часто без залога, их брали все, кому не лень, а когда пришло время отдавать, то банки столкнулись с большим количеством невозвратов.

Выдавать дешевые деньги банки стали не в порыве внезапной доброты, а потому что американская Федеральная резервная система (ФРС) еще в 2001 г. резко снизил ставку до 1,75%. Именно это позволило банкам предоставлять дешевые кредиты. Получив денежки, американские граждане стали скупать квартиры. Недвижимость подорожала, кредитные ставки тоже поднялись, но примерно к 2006 г. рынок недвижимости насытился, и цены пошли вниз. Получилось что квартиры, которые получал банк от несправившихся с платежами должников, при продаже не покрывали стоимости кредита. Это называлось тогда ипотечный пузырь. Помимо недвижимости, в США рухнул и рынок облигаций, обеспеченных ипотечными кредитами.

- Эти явления коснулись многих банков, они начали лопаться, а учитывая то, что Америка, особенно тогда, была главным игроком в мировой финансовой системе, то кризис распространился по всему миру, - продолжил Остапкович. - Причем, это был не экономический кризис, экономика более или менее держалась, а вот финансовая система рухнула. Моментально упали цены на биржевые товары - а это, в основном сырье. И поскольку в экономике России сырье (нефть, газ, металлы, зерно, первичная химия) занимало значительное место (80% экспорта), то это падение привело уже в 2009 г. и к снижению ВВП на 7,8%. Из G20 у нас был самый крупный спад. И это после 5-6 тучных лет, когда мы росли в среднем на 7% в год. Не только мы, но и другие страны с преобладанием сырьевой экономики понесли потери: например, Венесуэла, Катар. А в странах с диверсифицированной экономикой падение было значительно меньшим.

Помимо недвижимости, в США рухнул и рынок облигаций, обеспеченных ипотечными кредитами. Фото: Shutterstock

ВОЗМОЖНО ЛИ ПОВТОРЕНИЕ КРИЗИСА?

Ну ладно, это дела прошлые, а повторится ли кризис в ближайшее время? Безусловно, «успокоил» экономист — хотя бы исходя из принципа цикличности рыночной экономики: рост-спад. Это как смена времен года.

- То, что финансово-экономический кризис будет, это к гадалке не ходи, - убежден Остапкович. - Но когда - этого достоверно никто не скажет.

Принято считать, что кризис происходит раз в 12-13 лет. Но с 2008 г. прошло уже 15 лет — казалось бы пора. А кризиса все нет...

- Тут в расчет циклов вмешался ковид, - рассуждает Остапкович. - В 2020году было полукризисное падение практически во всех странах. Но по всему миру напечатали 10 трлн не обеспеченных товарами долларов и раздали людям и бизнесу. Поэтому срок отдалили.

То есть кризису нанесли упреждающий удар. И сейчас экономисты не могут толком понять, с какой даты считать. С 2020 года, приняв, что кризис атаковал, но его отбили, или с 2008-09, но с более растянутым сроком.

Остапкович склоняется ко второму варианту. Неужели что-то предвещает?

- Кризис формируют крупные экономики - в первую очередь, это США, Евросоюз и Китай, - говорит эксперт. - Вижу легкую качку, пока неопасную. От сильных экономик не исходит особо тревожных сигналов. У Америки нормально. Германия, а это самая большая европейская экономика, вошла в рецессию, но в других европейских странах таких явлений не просматривается. Вот Китай чувствует себя хуже - огромная кредиторская задолженность, госдолг. У него закончились эти высокие темпы роста в 10%. Есть такой индекс рецессии, по сути индекс кризиса, он сейчас равен 56%. Это можно толковать так: скорее да, чем нет, но это неточно. Так что спад, если и возникнет, то по моим ощущениям это будет на рубеже 2024-25 годов.

Как это проявится в России - по словам эксперта, это и кризисом в полной мере назвать нельзя.

- Кризис — это когда рушатся отрасли, - говорит Остапкович. - У нас же это будет стагнация, проще говоря, застой. Экономика будет работать, и даже расти на 1-1,5% в год, у людей будут рабочие места, но реальные зарплаты несколько лет расти не будут. Ситуация тихой гавани без подъемов, но и без падений.