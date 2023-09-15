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Экономика
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15 сентября 2023 15:59

Ровно 15 лет назад мир пережил грандиозный финансовый кризис

Экономист Остапкович спрогнозировал повторение финансового кризиса 2008 года
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
Ровно 15 лет назад 15 сентября 2008 г. четвертый по величине банк США Lehman Brothers объявил о банкротстве.

Ровно 15 лет назад 15 сентября 2008 г. четвертый по величине банк США Lehman Brothers объявил о банкротстве.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КАК АМЕРИКА НАДУЛА ПУЗЫРЬ

Ровно 15 лет назад 15 сентября 2008 г. четвертый по величине банк США Lehman Brothers объявил о банкротстве. Эту дату принято считать точным днем того кризиса. Крах одного, пусть и крупного банка вызвал цепную реакцию по всему миру и привел к спаду экономики практически во всех странах.

- Причина кризиса — необеспеченные ипотечные кредиты, которые стали выдавать американские банки, в том числе и Lehman, - рассказал KP.RU директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. - Банки стали выдавать кредиты под очень маленький процент, часто без залога, их брали все, кому не лень, а когда пришло время отдавать, то банки столкнулись с большим количеством невозвратов.

Выдавать дешевые деньги банки стали не в порыве внезапной доброты, а потому что американская Федеральная резервная система (ФРС) еще в 2001 г. резко снизил ставку до 1,75%. Именно это позволило банкам предоставлять дешевые кредиты. Получив денежки, американские граждане стали скупать квартиры. Недвижимость подорожала, кредитные ставки тоже поднялись, но примерно к 2006 г. рынок недвижимости насытился, и цены пошли вниз. Получилось что квартиры, которые получал банк от несправившихся с платежами должников, при продаже не покрывали стоимости кредита. Это называлось тогда ипотечный пузырь. Помимо недвижимости, в США рухнул и рынок облигаций, обеспеченных ипотечными кредитами.

- Эти явления коснулись многих банков, они начали лопаться, а учитывая то, что Америка, особенно тогда, была главным игроком в мировой финансовой системе, то кризис распространился по всему миру, - продолжил Остапкович. - Причем, это был не экономический кризис, экономика более или менее держалась, а вот финансовая система рухнула. Моментально упали цены на биржевые товары - а это, в основном сырье. И поскольку в экономике России сырье (нефть, газ, металлы, зерно, первичная химия) занимало значительное место (80% экспорта), то это падение привело уже в 2009 г. и к снижению ВВП на 7,8%. Из G20 у нас был самый крупный спад. И это после 5-6 тучных лет, когда мы росли в среднем на 7% в год. Не только мы, но и другие страны с преобладанием сырьевой экономики понесли потери: например, Венесуэла, Катар. А в странах с диверсифицированной экономикой падение было значительно меньшим.

Помимо недвижимости, в США рухнул и рынок облигаций, обеспеченных ипотечными кредитами.

Помимо недвижимости, в США рухнул и рынок облигаций, обеспеченных ипотечными кредитами.

Фото: Shutterstock

ВОЗМОЖНО ЛИ ПОВТОРЕНИЕ КРИЗИСА?

Ну ладно, это дела прошлые, а повторится ли кризис в ближайшее время? Безусловно, «успокоил» экономист — хотя бы исходя из принципа цикличности рыночной экономики: рост-спад. Это как смена времен года.

- То, что финансово-экономический кризис будет, это к гадалке не ходи, - убежден Остапкович. - Но когда - этого достоверно никто не скажет.

Принято считать, что кризис происходит раз в 12-13 лет. Но с 2008 г. прошло уже 15 лет — казалось бы пора. А кризиса все нет...

- Тут в расчет циклов вмешался ковид, - рассуждает Остапкович. - В 2020году было полукризисное падение практически во всех странах. Но по всему миру напечатали 10 трлн не обеспеченных товарами долларов и раздали людям и бизнесу. Поэтому срок отдалили.

То есть кризису нанесли упреждающий удар. И сейчас экономисты не могут толком понять, с какой даты считать. С 2020 года, приняв, что кризис атаковал, но его отбили, или с 2008-09, но с более растянутым сроком.

Остапкович склоняется ко второму варианту. Неужели что-то предвещает?

- Кризис формируют крупные экономики - в первую очередь, это США, Евросоюз и Китай, - говорит эксперт. - Вижу легкую качку, пока неопасную. От сильных экономик не исходит особо тревожных сигналов. У Америки нормально. Германия, а это самая большая европейская экономика, вошла в рецессию, но в других европейских странах таких явлений не просматривается. Вот Китай чувствует себя хуже - огромная кредиторская задолженность, госдолг. У него закончились эти высокие темпы роста в 10%. Есть такой индекс рецессии, по сути индекс кризиса, он сейчас равен 56%. Это можно толковать так: скорее да, чем нет, но это неточно. Так что спад, если и возникнет, то по моим ощущениям это будет на рубеже 2024-25 годов.

Как это проявится в России - по словам эксперта, это и кризисом в полной мере назвать нельзя.

- Кризис — это когда рушатся отрасли, - говорит Остапкович. - У нас же это будет стагнация, проще говоря, застой. Экономика будет работать, и даже расти на 1-1,5% в год, у людей будут рабочие места, но реальные зарплаты несколько лет расти не будут. Ситуация тихой гавани без подъемов, но и без падений.

Экономика: Кризис