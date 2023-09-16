Последние новости о ситуации вокруг Украины на 16 сентября 2023 года: Что связывает Маска и приму из Мюнхена, зачем Киеву саперы-кхмеры и какие траты на оборону заложат в бюджет-2024?

Маск решил не расширять спутниковую сеть Starlink для помощи Украине в атаке на российские военные корабли у побережья Крыма.
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«Южная» группировка войск на Донецком направлении отбила четыре атаки ВСУ и вывела из строя до 275 боевиков, четыре бронемашины, четыре автомобиля, три артсистемы М777 производства США, САУ «Гвоздика» и склад боеприпасов 110-й мехбригады ВСУ в Авдеевке. Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении нивелировала до двух взводов, танк, две бронемашины, орудие Д-20. «Западная» группировка войск на Купянском направлении отправила к праотцам до взвода, два автомобиля, САУ М109 «Paladin» и «Гвоздику», американские артсистему М777 и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 и склад боеприпасов 103-й бригады теробороны в Кисловке. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком направлении нанесла противнику такой урон: до 175 боевиков, две бронемашины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-30 и орудие Д-20. На Запорожском направлении отражены две атаки 47-й мехбригады ВСУ в районе Работино, у поселка Вербовое удар пришелся по частям 80-й ОДШБ ВСУ, из строя выведены полторы роты, три автомобиля, две артсистемы М777, британское орудие FH-70, три гаубицы Д-30 и одна Д-20. На Херсонском направлении уничтожены до 75 националистов, четыре автомобиля, две САУ «Акация», склад боеприпасов 126-й бригады теробороны в Садовом. Силы ПВО перехватили три снаряда РСЗО «HIMARS» и 41 украинский беспилотник.
Олег Чехов, начальник пресс-центра группировки «Восток», сообщил, что один русский танк заставил отступить колонну техники ВСУ. Чехов рассказал: «В ходе боя экипаж под командованием ефрейтора Цацулина обстреливал колонну украинской техники. Наши танкисты уничтожили несколько бронемашин противника». В итоге националисты обратились в бегство. Это произошло на Южнодонецком направлении, где военнослужащие группировки отразили три атаки ВСУ, противник отступил, понеся потери. Веское слово и русский танк лучше чем просто веское слово.
Лидер КНДР Ким Чен Ын внесен в базу украинского сайта «Миротворец». Там публикуются личные данные людей, которых считают врагами страны. Северокорейского лидера в базу внесли еще 6 сентября. Причина - «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины» и пособничество России. На сайте «Миротворце» указаны личные данные Ким Чен Ына и отмечается, что он уже -под санкциями ряда стран мира. Товарищ Ким так «испугался» этого украинского демарша, что на своем бронепоезде уехал в Комсомольск-на-Амуре осматривать новейшие боевые самолеты. Теперь надо бояться «Миротворцу».
Джек Рид, глава комитета сената США по вооруженным силам, заявил о расследовании в отношении Илона Маска. Сенатору не понравилось решение миллиардера не расширять спутниковую сеть Starlink, принадлежащую его компании SpaceX, для помощи Украине в атаке на российские военные корабли у побережья Крыма в 2022 году. Рид заявил, что отчеты об использовании Starlink выявили «серьезные проблемы ответственности национальной безопасности». Комитет по ВС США «активно изучает этот вопрос со всех сторон» и рассматривает более широкий рынок спутниковой связи, государственные контракты и «огромную роль, которую здесь играют Маск и его компания». Другие сенаторы-демократы в комитете также потребовали от Пентагона ответить, почему именно Маск, а не представитель американского правительства решал, когда Киев может использовать спутниковую сеть. Просто какие-то незнайки на Луне.
Пока в Вашингтоне пытаются загнобить Маска за Крым, в Мюнхене приму Баварского государственного балета Приску Цайзель уволили из труппы после выступления в Крыму минувшим летом. Цайзель танцевала в Баварском государственном балете с 2016 года. В 2019 году солистка стала примой и танцевала практически во всех новых спектаклях. А летом 2023 года артистка выступила на гала-концерте балета, посвященном 240-летию Севастополя в рамках Международного фестиваля оперы и балета «Херсонес». Показательно, что после начала СВО в Мюнхене порвали отношения с певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым, (который был главным дирижером Мюнхенского симфонического оркестра с 2015 года). Черный лебедь, что ж ты вьешься, ты над сценой над моей – пел творец мюнхенского пивного путча по имени Адольф почти сто лет назад.
Ярослав Железняк, депутат Рады, заявил, что правительство рассматривает бюджет на 2024 год, в котором будут рекордные статьи по части расходов. В Telegram-канале депутат сообщил: «В пятницу правительство рассматривает бюджет на 2024 год. Это будет бюджет, утвержденный с самыми большими расходами в истории Украины». Приоритет украинского бюджета на 2024 год - расходы на оборону, на нее потратят не менее 43,3 млрд. долларов. Большая часть бюджета пойдет на производство и покупку оружия, в частности беспилотников. Немногим ранее Сергей Марченко, глава Минфина, сообщал, что страна самостоятельно способна покрыть лишь военные расходы - все остальные статьи финансируется западными партнерами Киева. Кому война, кому мать родна.
Госзаймы по низкой процентной ставке выдаст Сеул Киеву, который у всего мира требует денег. Займы предоставляются «на восстановление Украины». Соглашение подписали глава Минфина Южной Кореи Чу Гён Хо и министр экономики незалежной Юлия Свириденко. Средства изыщут в южнокорейском государственном Фонде сотрудничества в области экономического развития (EDCF). Сумма займов не называется, но в Киеве не мыслят категориями ниже одной-другой сотни миллиардов.
Khmer Times сообщает, что Киев обратился к руководству Камбоджи с запросом на техническую поддержку и обучение персонала для проведения операций по разминированию. Запрос прозвучал во время онлайн-встречи вице-премьера Украины Юлии Свириденко с гендиректором Камбоджийского центра по разминированию (CMAC) Хенг Ратаной. Свириденко сообщила, что опыт Камбоджи в разминировании крайне полезен для украинской стороны: «Украина заинтересована в продолжении и расширении программ обучения наших саперов». А что, украинских военных уже некому научить работе на американских противоминных комплексах M58?
Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, назначенный властями Украины, сообщил об эвакуации семей с детьми из ряда населенных пунктов подконтрольной Киеву части региона. Речь идет о трех десятков сел и поселков, в основном на правобережье Днепра. Ранее семьи с дети были эвакуированы Киевом из Харковской и части Запорожской областей. Что-то чуют нутром или иным местом.
Миллиардеру Игорю Коломойскому, находящемуся под арестом, в Киеве предъявили новые обвинения. И в чем только основателя Приватбанка не обвиняют: и в незаконных действиях с документами, и в завладение чужим имуществом, и в легализация денежных средств, полученных преступным путем. Коломойский разработал схему, в рамках которой совершались фиктивные «взносы наличных денег в кассу банка», но средства реально не поступали. В 2013–2014 годах таким образом было внесено 5,8 млрд гривен (около $160 млн на момент публикации и $700 млн на тот период. В дальнейшем в безналичном виде миллионы легализовали, переведя их на счета Коломойского. А из каких же денег он должен был избирательную компанию Зеленского спонсировать – из личной кубышки, что ли?