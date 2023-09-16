Маск решил не расширять спутниковую сеть Starlink для помощи Украине в атаке на российские военные корабли у побережья Крыма. Фото: REUTERS

По элитным десантникам в Вербовом хорошо приложились

«Южная» группировка войск на Донецком направлении отбила четыре атаки ВСУ и вывела из строя до 275 боевиков, четыре бронемашины, четыре автомобиля, три артсистемы М777 производства США, САУ «Гвоздика» и склад боеприпасов 110-й мехбригады ВСУ в Авдеевке. Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении нивелировала до двух взводов, танк, две бронемашины, орудие Д-20. «Западная» группировка войск на Купянском направлении отправила к праотцам до взвода, два автомобиля, САУ М109 «Paladin» и «Гвоздику», американские артсистему М777 и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 и склад боеприпасов 103-й бригады теробороны в Кисловке. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком направлении нанесла противнику такой урон: до 175 боевиков, две бронемашины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-30 и орудие Д-20. На Запорожском направлении отражены две атаки 47-й мехбригады ВСУ в районе Работино, у поселка Вербовое удар пришелся по частям 80-й ОДШБ ВСУ, из строя выведены полторы роты, три автомобиля, две артсистемы М777, британское орудие FH-70, три гаубицы Д-30 и одна Д-20. На Херсонском направлении уничтожены до 75 националистов, четыре автомобиля, две САУ «Акация», склад боеприпасов 126-й бригады теробороны в Садовом. Силы ПВО перехватили три снаряда РСЗО «HIMARS» и 41 украинский беспилотник.

Российский танк заставил отступить украинскую колонну

Олег Чехов, начальник пресс-центра группировки «Восток», сообщил, что один русский танк заставил отступить колонну техники ВСУ. Чехов рассказал: «В ходе боя экипаж под командованием ефрейтора Цацулина обстреливал колонну украинской техники. Наши танкисты уничтожили несколько бронемашин противника». В итоге националисты обратились в бегство. Это произошло на Южнодонецком направлении, где военнослужащие группировки отразили три атаки ВСУ, противник отступил, понеся потери. Веское слово и русский танк лучше чем просто веское слово.

Главу Северной Кореи внесли в базу «Миротворца»

Лидер КНДР Ким Чен Ын внесен в базу украинского сайта «Миротворец». Там публикуются личные данные людей, которых считают врагами страны. Северокорейского лидера в базу внесли еще 6 сентября. Причина - «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины» и пособничество России. На сайте «Миротворце» указаны личные данные Ким Чен Ына и отмечается, что он уже -под санкциями ряда стран мира. Товарищ Ким так «испугался» этого украинского демарша, что на своем бронепоезде уехал в Комсомольск-на-Амуре осматривать новейшие боевые самолеты. Теперь надо бояться «Миротворцу».

Илон Маск под колпаком сената из-за Украины

Джек Рид, глава комитета сената США по вооруженным силам, заявил о расследовании в отношении Илона Маска. Сенатору не понравилось решение миллиардера не расширять спутниковую сеть Starlink, принадлежащую его компании SpaceX, для помощи Украине в атаке на российские военные корабли у побережья Крыма в 2022 году. Рид заявил, что отчеты об использовании Starlink выявили «серьезные проблемы ответственности национальной безопасности». Комитет по ВС США «активно изучает этот вопрос со всех сторон» и рассматривает более широкий рынок спутниковой связи, государственные контракты и «огромную роль, которую здесь играют Маск и его компания». Другие сенаторы-демократы в комитете также потребовали от Пентагона ответить, почему именно Маск, а не представитель американского правительства решал, когда Киев может использовать спутниковую сеть. Просто какие-то незнайки на Луне.

Мюнхенскую приму уволили из-за выступления в Крыму

Пока в Вашингтоне пытаются загнобить Маска за Крым, в Мюнхене приму Баварского государственного балета Приску Цайзель уволили из труппы после выступления в Крыму минувшим летом. Цайзель танцевала в Баварском государственном балете с 2016 года. В 2019 году солистка стала примой и танцевала практически во всех новых спектаклях. А летом 2023 года артистка выступила на гала-концерте балета, посвященном 240-летию Севастополя в рамках Международного фестиваля оперы и балета «Херсонес». Показательно, что после начала СВО в Мюнхене порвали отношения с певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым, (который был главным дирижером Мюнхенского симфонического оркестра с 2015 года). Черный лебедь, что ж ты вьешься, ты над сценой над моей – пел творец мюнхенского пивного путча по имени Адольф почти сто лет назад.

Украинский бюджет на 2024 год бьет рекорды по расходам

Ярослав Железняк, депутат Рады, заявил, что правительство рассматривает бюджет на 2024 год, в котором будут рекордные статьи по части расходов. В Telegram-канале депутат сообщил: «В пятницу правительство рассматривает бюджет на 2024 год. Это будет бюджет, утвержденный с самыми большими расходами в истории Украины». Приоритет украинского бюджета на 2024 год - расходы на оборону, на нее потратят не менее 43,3 млрд. долларов. Большая часть бюджета пойдет на производство и покупку оружия, в частности беспилотников. Немногим ранее Сергей Марченко, глава Минфина, сообщал, что страна самостоятельно способна покрыть лишь военные расходы - все остальные статьи финансируется западными партнерами Киева. Кому война, кому мать родна.

Сеул выдаст Киеву госзаймы «на возрождение» под малый процент

Госзаймы по низкой процентной ставке выдаст Сеул Киеву, который у всего мира требует денег. Займы предоставляются «на восстановление Украины». Соглашение подписали глава Минфина Южной Кореи Чу Гён Хо и министр экономики незалежной Юлия Свириденко. Средства изыщут в южнокорейском государственном Фонде сотрудничества в области экономического развития (EDCF). Сумма займов не называется, но в Киеве не мыслят категориями ниже одной-другой сотни миллиардов.

Украина требует от Камбоджи саперов и технику разминирования

Khmer Times сообщает, что Киев обратился к руководству Камбоджи с запросом на техническую поддержку и обучение персонала для проведения операций по разминированию. Запрос прозвучал во время онлайн-встречи вице-премьера Украины Юлии Свириденко с гендиректором Камбоджийского центра по разминированию (CMAC) Хенг Ратаной. Свириденко сообщила, что опыт Камбоджи в разминировании крайне полезен для украинской стороны: «Украина заинтересована в продолжении и расширении программ обучения наших саперов». А что, украинских военных уже некому научить работе на американских противоминных комплексах M58?

На правобережье Днепра херсонские власти эвакуируют семьи с детьми

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, назначенный властями Украины, сообщил об эвакуации семей с детьми из ряда населенных пунктов подконтрольной Киеву части региона. Речь идет о трех десятков сел и поселков, в основном на правобережье Днепра. Ранее семьи с дети были эвакуированы Киевом из Харковской и части Запорожской областей. Что-то чуют нутром или иным местом.

На Коломойского вешают всех собак

Миллиардеру Игорю Коломойскому, находящемуся под арестом, в Киеве предъявили новые обвинения. И в чем только основателя Приватбанка не обвиняют: и в незаконных действиях с документами, и в завладение чужим имуществом, и в легализация денежных средств, полученных преступным путем. Коломойский разработал схему, в рамках которой совершались фиктивные «взносы наличных денег в кассу банка», но средства реально не поступали. В 2013–2014 годах таким образом было внесено 5,8 млрд гривен (около $160 млн на момент публикации и $700 млн на тот период. В дальнейшем в безналичном виде миллионы легализовали, переведя их на счета Коломойского. А из каких же денег он должен был избирательную компанию Зеленского спонсировать – из личной кубышки, что ли?