Казахстан усиливает позиции в качестве транзитного хаба Евразии

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял участие в V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Фото: akorda.kz

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял участие в V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, прошедшей в столице Таджикистана, а также в заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала. Помимо лидеров пяти центральноазиатских государств в качестве почётного гостя на встрече присутствовал президент Азербайджана.

В своём выступлении Токаев отметил расширение торгово-экономического сотрудничества стран-соседей. «Активизировались контакты между бизнесом, растёт количество совместных предприятий. Крупные региональные проекты приносят не только ощутимую взаимную пользу, но и меняют всю конфигурацию экономики Центральной Азии. За последние пять лет внутрирегиональный товарооборот вырос на более чем 80%», – отметил президент Казахстана.

«Создать стабильные условия торговли»

По мнению Касым-Жомарта Токаева, современная Центральная Азия становится территорией новых экономических возможностей в торговле, инвестициях, бизнесе, науке и инновациях. В сложившейся обстановке определяющим для региона станет ближайшее десятилетие, и от его государств зависит, «насколько эффективно мы воспользуемся этим историческим шансом».

Как полагает казахстанский лидер, актуальной задачей является наращивание торговых потоков между странами Центральной Азии. «У наших стран имеется шанс в ближайшей перспективе довести взаимный товарооборот до 15 млрд долларов (накануне встречи министр иностранных дел Казахстана Мурат Нутрлеу сообщил, что на текущий период он превысил 10 млрд долларов. – Ред.). Для этого важно устранять существующие барьеры, уйти от избыточного протекционизма, создать транспарентные и стабильные условия торговли», – считает Касым-Жомарт Токаев. В частности, в сфере торговли товарами сельскохозяйственной и строительной отрасли, химической и текстильной промышленности. Казахстан готов нарастить в страны региона экспорт по 175 несырьевым товарным позициям.

Основным локомотивом в расширении торговли призваны стать деловые круги. Президент Казахстана предлагает создать в Центральной Азии единую электронную базу товаропроизводителей и разработать план по развитию промышленной кооперации государств для формирования замкнутого цикла производства с перспективой экспорта на рынки третьих стран.

Фото: akorda.kz

«Объём экспорта казахстанской IT-отрасли вырос в 5 раз»

Развитие торговли требует расширения и модернизации транспортно-логистической сферы. Об этом Касым-Жомарт Токаев говорил в недавнем Послании народу Казахстана, и эта тема не могла не прозвучать на встрече в Душанбе. По мнению Токаева, сегодня особую роль играет Транскаспийский международный транспортный маршрут, перевозки по которому могут быть увеличены в 5 раз. «Мы намерены планомерно повышать его пропускную способность путём внедрения цифровых решений и модернизации инфраструктуры», – пообещал президент Казахстана.

Он проинформировал коллег о ключевых проектах своей страны в транспортно-логистической сфере. В частности, на базе порта Актау планируется создание контейнерного хаба с привлечением ведущих мировых операторов.

«Для нас крайне важно продолжать совместную с братскими государствами работу по дальнейшему развитию транспортно-логистической инфраструктуры для устранения так называемых узких мест, сдерживающих внутрирегиональную торговлю. Казахстан нацелен на ускоренную реализацию ряда крупных проектов, которые будут способствовать расширению экономических связей с ближайшими партнёрами. Речь идёт о железнодорожных проектах Достык – Мойынты, Бахты – Аягоз, Дарбаза – Мактаарал, а также автомобильной дороге Жанаозен – граница Туркменистана. В целом, Казахстан намерен усилить свои позиции в качестве транзитного хаба в Евразии», – особо отметил Касым-Жомарт Токаев.

Не менее важно расширение зоны применения цифровых решений. В Казахстане такие решения активно внедряются во всех сферах экономики. Так, доля безналичных транзакций достигла 82%, более 90% государственных услуг предоставляется в электронном виде.

Токаев отметил, что объём экспорта казахстанской IT-отрасли только за прошлый год вырос в 5 раз, к 2026 году его показатель будет доведён до 1 млрд долларов. При этом Казахстан последовательно выступает за укрепление сотрудничества с ближайшими соседями в этой стратегически важной отрасли.

Фото: akorda.kz

«Показать всему миру самобытную культуру наших стран»

Президент Казахстана заявил о поддержке инициативы Таджикистана создать Совет национальных координаторов в качестве первого шага на пути институционализации формата. «В будущем мы могли бы приступить к обсуждению вопроса об учреждении Секретариата Консультативных встреч, а также назначении наших специальных представителей», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

С учётом того, что в условиях стремительно меняющегося миропорядка большое значение приобретает взаимодействие стран региона в сфере безопасности, Токаев предложил в будущем году провести в Казахстане диалог по безопасности и сотрудничеству в Центральной Азии на уровне секретарей Советов безопасности.

Особое внимание в речи президента Токаева было уделено культурно-гуманитарному сотрудничеству в регионе, в том числе развитию контактов между университетами. Эти контакты расширяются. В 2022 году были открыты филиалы казахстанских вузов в Кыргызстане, обсуждается создание совместных факультетов на базе высших учебных заведений Таджикистана, «перекрёстное открытие» в Казахстане и Узбекистане филиалов ведущих вузов двух стран. Символичным стало проведение на полях встречи в Душанбе 2-го Форума ректоров и 1-го Форума учёных стран региона.

Касым-Жомарт Токаев предложил также провести форум историков государств Центральной Азии для совместных исследований и издания научных трудов. «У нас есть прекрасная возможность показать всему миру уникальную природу и самобытную культуру наших стран, совместно продвигая туристический бренд «Центральная Азия», – сказал президент Казахстана.

По итогам V Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Душанбе были подписаны межгосударственные документы, в том числе соглашение об общих направлениях молодёжной политики, а также соглашение об укреплении взаимосвязанности наземного транспорта в регионе. Следующая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии пройдёт в Казахстане.