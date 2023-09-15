Герои спецоперации «Z» сержант Газзаев занял и удержал рубеж

Сержант Батраз Газзаев и младший сержант Александр Лисицкий Фото: Минобороны РФ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал.

Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Бегущего неприятеля истребляет одно преследование», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще учил: «Бей неприятеля, не щадя ни его, ни себя самого, держись зло, дерись до смерти, побеждает тот, кто меньше себя жалеет».

ВЕРНУЛ В СТРОЙ ТЕХНИКУ

Младший сержант Александр ЛИСИЦКИЙ

«Командир ремонтного отделения младший сержант Александр Лисицкий выполнял задачи по эвакуации, восстановлению и ремонту вооружения. В ходе выполнения задач, Александр также неоднократно эвакуировал различную технику, брошенную противником и российскую технику, получившую повреждения в ходе боев. При организации форсирования водной преграды был поврежден российский танковый мостоукладчик в результате артиллерийского обстрела со стороны националистов. Рискуя жизнью, Александр выдвинулся в сторону поврежденной машины. Оценив повреждения, Александр быстро произвел ремонт вышедшей из строя техники прямо на позиции. В результате оперативно проведенного ремонта инженерные подразделения беспрепятственно закончили наведения переправы, что позволило успешно форсировать мотострелковым подразделениям водную преграду. Благодаря самоотверженным действиям Лисицкого удалось предотвратить потери от артиллерийского огня, а подразделения своевременно передислоцировались на заранее подготовленные оборонительные позиции. Всего отделение младшего сержанта Александра Лисицкого благодаря отточенным навыкам и профессионализму оперативно восстановило и вернуло в строй более 20 единиц специальной военной техники».

ЗАНЯЛ И УДЕРЖАЛ РУБЕЖ

Сержант Батраз ГАЗЗАЕВ

«Заместитель командира мотострелкового взвода сержант Батраз Газзаев выполнял боевые задачи по штурму и уничтожению опорных пунктов противника, его долговременных огневых сооружений, вооружения и военной техники. После успешных штурмовых действий российские мотострелки с боем заняли важный опорный пункт противника.

Используя рельеф местности и тактически выгодное положение опорного пункта, подразделение Газзаева закрепилось на занятом рубеже и организовало оборону. Газзаев, ожидая контратаки украинских боевиков, быстро и грамотно распределил огневые средства и личный состав на опасных направлениях. Находясь на передовой, он своевременно обнаружил выдвижение мотопехоты противника. В ходе боя, грамотно и умело руководя действиями подчиненных, анализируя изменение обстановки, Газзаев со своим личным составом сковали действия штурмовых групп боевиков, остановив их продвижение. Прицельным огнем из стрелкового вооружения, взвод российских мотострелков уничтожил бронемашину и пикап с пятью националистами. Благодаря мужеству и отваге сержанта Батраза Газзаева и его подчиненных занятый рубеж был удержан, российские подразделения улучшили тактическое положение по переднему краю, противник понес значительные потери в живой силе и технике».