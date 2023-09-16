«Требовал, чтобы я разрешила ему резать меня ножом»: 8 москвичек обвинили сбежавшего в Германию пианиста в садистских изнасилованиях

Композитор Кирилл Широков после начала СВО сбежал в Германию. Фото: социальные сети

О композиторе и талантливом пианисте Кирилле Широкове большинство друзей рассказывает как о солнечном мальчике: светлый, взбалмошный, обаятельный и невероятно умный. Потом вроде бы соглашаются: да, человек при этом иногда непростой, со своими тараканами. Но ведь гений же! А гениям нужно прощать маленькие чудинки. Выпускник консерватории имени Чайковского, автор оперы и музыки к десяткам спектаклей, участник Венецианской биеннале, однажды даже был номинирован на «Золотую Маску».

Кирилла Широкова многие называют очень обаятельным молодым человеком. Фото: социальные сети

Однако на днях в одной из запрещенной на территории России соцсетей случился настоящий взрыв. Около десятка девушек из мира искусства выступили с открытыми письмами, в которых рассказали истории своих отношений с Широковым. Они заявляют, что композитор избивал и насиловал своих партнерш в извращенных формах, подавлял волю к сопротивлению и доводил до попыток убить себя.

При этом среди заявительниц оказались даже две бывшие жены Широкова, порвавшие с ним еще несколько лет назад. Но почему девушки выступили с разоблачениями именно сейчас?

«С САМИМ СЕРЕБРЯННИКОВЫМ РАБОТАЛ!»

У Дарьи Звездиной с Кириллом Широковым был классический служебный роман. На момент, когда начались «отношения», оба работали композиторами в столичном Электротеатре Станиславский. Широков - в ранге яркой молодой звезды («он же с самим Серебрянниковым работал!»), Звездина - как начинающий автор.

Отношения Широкова и Дарьи Звездиной (на фото) начинались служебный роман. Фото: социальные сети

«Кирилл был для меня абсолютным авторитетом. Я считала, что он гениальный композитор и очень умный человек. Я полностью доверилась ему».

Собственно, под это обаяние, созданное в том числе окружающими, попадали примерно все девушки, которым он начинал оказывать знаки внимания. Период «романтика» проскакивал очень быстро, а затем, когда уже совсем тет-а-тет, за закрытой дверью, когда друзья не видят, появлялся настоящий Широков. Манипулятор, который устраивал показные сцены ревности, клялся в любви, через минуту говорил гадости про близких своей пассии, а потом требовал дать ему денег в долг. И никогда не возвращал.

Дарья Звездина (слева) и Кирилл Широков (справа) познакомились в общей тусовке. Фото: социальные сети

А еще был буквально одержим сексом. Причем, верность считал предрассудком.

«Он много раз при мне сексуально домогался моей подруги», - утверждает Звездина.

В интиме, как говорят женщины, музыкант предпочитал делать партнершам больно. Хотя иногда и себя не жалел. По крайней мере, на словах.

Социальный антрополог Василиса Филатова рассказывает, что сначала они были любовниками, а потом почти 10 лет «дружили». Такие отношения предполагали, что девушка была вынуждена соглашаться на секс, когда Широков об этом просил, напиваясь с ним. Девушка вспоминает слова композитора, который так объяснял свои «особые» пристрастия: «Если ты не собственница, не фашистка, не капиталистка, то тебе понравятся мои желания. Ты будешь рада исполнять мои желания, чего бы я ни хотел, что бы я ни делал».

«Просил убить его и отрезать его половые органы, - говорит артистка Екатерина Овечкина. - Мне повезло, наша связь была совсем короткой».

По словам девушек, в качестве одной из пыток Широков использовал постоянный недосып своих партнерш. Сам он по ночам почти всегда был активен. И либо заставлял подолгу говорить с ним, либо включал на полную громкость фильмы ужасов. Вероятно, таким образом он подчинял себе обессилевших от постоянного недосыпа девушек.

«Постепенно по утрам у меня стал появляться тремор в руках и ужасная слабость», - вспоминает бывшая актриса Театра на Таганке Анна Хлесткина, которая прожила с Широковым около года.

Бывшая актриса Театра на Таганке Анна Хлесткина тоже выступила в соцсетях с откровениями. Фото: социальные сети

«ГОВОРИЛ, ЧТО РАСПНЕТ МЕНЯ»

Если верить откровениям девушек, одной из первых жертв Кирилла Широкова стала его первая жена Ариадна Мэй. Они вместе учились на композиторском факультете консерватории. Когда поженились в начале 2010-х, им было всего около двадцати лет.

Ариадна вспоминает первый срыв Широкова - после ссоры.

«Кирилл содрал с меня одежду и стал говорить, что сейчас изнасилует меня. Швырнул меня на кровать и стал скручивать, чтобы я не дергалась, пытаясь сделать то, что пообещал. Стал душить меня, говоря мне, какая я тварь, что должна сдохнуть и что сейчас он распнет меня. Рядом на стене висели ножницы и гвозди. Он стал тянуться за ними…»

Бывшая жена композитора Ариадна Мэй после учебы в консерватории стала художницей. Фото: социальные сети

Девушка чувствовала, что теряет сознание, поэтому перестала сопротивляться. Когда Широков ослабил руку на шее, сумела вырваться и добралась до окна - жили тогда в общежитии консерватории. Ариадна начала кричать, привлекая внимание других студентов. Широков испугался и выскочил из комнаты.

Впрочем, после этого случая все стало еще хуже. Ариадна объясняет, что Широков все это время держал ее при себе, постоянно унижая и выходя из себя по малейшему поводу. Из комнаты они выходили только вместе. Он контролировал каждый ее шаг.

«Я чувствовала, как стирается моя личность. Я уже перестала понимать кто я. Я только и видела, что Кирилл это тот, на кого нужно равняться. Он гений и ему все можно».

При этом у молодого человека уже начались бурные фантазии в сексе.

«Кирилл неоднократно настаивал резать меня лезвием при половом акте… Я поняла, что мне нужно бежать от него».

Шанс выпал только спустя месяц. Широков «наказал» жену, заявив, что сегодня вечером она останется дома одна. Та собрала чемоданы и уехала, купив билет на поезд в свой родной город.

ПЫТКА ФИЛЬМАМИ УЖАСОВ

Страшные вещи рассказывает и вторая жена Кирилла Широкова. Поэтесса Александра Уваровская в середине 2010-х была женой Широкова почти полтора года.

Вспоминает то же: влюбилась в талантливого музыканта и будто растворилась в нем. А потом началось - заваливал комплиментами, потом упрекал во всех смертных грехах, снова называл лучшей в мире. И так по кругу.

«Пил он каждый день по несколько бутылок крепкого алкоголя. У меня стремительно кончались деньги, потому что Кирилл их пропивал. Когда я обнаружила, что я без денег, без жилья, без друзей, без работы, мы уже были прочно связаны, и я не могла выбраться из связи с ним».

О недосыпе девушка рассказывает в подробностях.

«Он не давал мне спать, пока я не доделаю дело. (Александра в какой-то момент стала кем-то вроде секретаря своего суперталантливого мужа, - Авт.). Это могло быть любое дело, но оно бесконечно продлевалось. Потом он ложился в кровать с ноутбуком и всю ночь на пределе громкости смотрел фильмы ужасов. Когда я выходила из строя, он получал что хотел - в основном, странный секс. Ему нравился секс с телом. Когда я отключалась…»

Еще из воспоминаний Уваровской:

«Позже он стал требовать разрешения заняться любовью с другой женщиной, потому что ему разонравилась я. Он требовал разрешить ему избить меня. Порезать ножом. Я часто теряла сознание. В отключке он поил меня крепким алкоголем».

«Я БИЛАСЬ В КОНВУЛЬСИЯХ, А ОН СНИМАЛ МЕНЯ НА КАМЕРУ»

Мысли о побеге возникали, когда она оставалась ненадолго дома одна.

«На меня наваливались разом все мысли. «Как это случилось со мной?» «Где мои деньги?» «Что происходит?» «Сколько у меня времени?» И так далее. Но я знала, что если я попытаюсь уйти, то не успею спрятаться. Мои друзья оставили попытки мне помочь, а его друзья могли меня выдать».

Однажды Александра пыталась покончить с собой. Но в какой-то момент пришла в себя и увидела, что Широков снимает ее на видео.

«Он стоял надо мной со старой видеокамерой. Он говорил мне, что я всегда буду это помнить и что это самое красивое, что он видел в жизни. Он радостно смеялся. Меня тошнило на пол, и он снимал это на видеокамеру. Я билась в конвульсиях, он продолжал снимать и улыбался. Впоследствии он пересматривал этот материал вечерами в моем присутствии…»

Сюжеты любимых фильмов ужасов (обожал именно фильмы про садистов, где смакуются муки других людей) пытался перенести в реальную жизнь.

«Он смотрел фильмы ужасов, комментируя развитие сюжета и показывая, что он обязательно сделает это со мной. После просмотра 10-20 фильмов Кирилл перечислял все самые жуткие эпизоды убийства и сексуального насилия с дотошным вниманием к деталям и медицинскими описаниями, заставляя меня слушать и даже повторять за ним отдельные слова и описания. Дальше он реконструировал эти сцены в домашних условиях. Для достоверности Кирилл использовал подручные средства: ножницы, ножи, щипцы, вилки и тому подобное. Это не был БДСМ по согласию. Я говорила о том, что мне плохо, и умоляла его прекратить…»

ИЗ БОННА ВЫДАЧИ НЕТ?

Но почему все эти откровения появились именно сейчас?

Дело в том, что сам Кирилл Широков теперь живет в Европе. По разным данным - то ли в Берлине, то ли в Каннах. Модный театральный композитор после февраля 2022 эмигрировал из России, осудив СВО и написав в соцсетях кучу гадостей.

Судя по статусу в соцсетях, композитор обосновался в Берлине. Фото: социальные сети

Недавно его бывшим стало известно, что Широков продолжает «развлекаться». Весной этого года он душил свою партнерку, которая приютила его в своей немецкой квартире. Полина Коробкова - родом из России, уже несколько лет живет за границей, преподает в Штутгартской высшей школе музыки и театра. Девушки связались с Полиной

Полина Коробкова приютила Широкова в своей берлинской квартире, а он ее пытался задушить. Фото: социальные сети

При этом, как стало известно «КП», в России на Кирилла Широкова заявлений никто так и не написал в итоге. И это, конечно, очень странно. Да, в нынешней ситуации сложно представить, что беглого фигуранта уголовного дела на территории РФ, немцы экстрадировали бы на родину. Но тем не менее… Тем временем в Германии девушки (часть из них сейчас тоже живут в других странах в качестве релокантов) намерены привлечь внимание местной полиции. Деньги на адвокатов собрали ошарашенные такими жуткими подробностями друзья.

«НОЖ ПОПАЛ В НОГУ ЧУТЬ НИЖЕ БЕДРА»

Впрочем, у многих комментаторов в соцсетях возникает вопрос: а чего же все эти девушки раньше не шли в полицию, не писали заявления, почему не сбегали от него сразу, как начиналась «жесть», в конце-то концов?

«Было ли мне с чем пойти в полицию? Да. Почему я этого не сделала? Мне даже не приходило это в голову. К тому времени я не могла похвастаться особенно стабильной психикой», - отвечает за всех еще одна девушка (в соцсетях она также выступила открыто, но запретила упоминать ее в СМИ).

Вспоминает, как Широков ударил ее ножом в ногу. И сам повел в больницу. Но сначала они зашли в фастфуд (потому что маэстро был голоден), затем в консерваторию по его делам. И только потом - в больницу. Жертва послушно плелась за гением.

«Сама идти я толком не могла: нож попал в ногу чуть ниже бедра, она болела. Рана была глубокой. Ее зашили в Первой градской».

Это все было почти десять лет назад.

После шумихи в соцсетях Кирилл Широков опубликовал короткое сообщение. Мол, проблему свою осознаю, исправлюсь:

«Я планирую начать терапию. И мне очень жаль, что я не начал ее очень давно».

Правда, бывшая супруга Ариадна Мэй, остерегает верить садисту на слово:

«Кирилла я воспринимаю как глубоко больного человека. Ему нельзя ни в коем случае верить. Его второе «я» очень милое и безобидное. И обычный его знакомый никогда не поверит в то, на что Кирилл способен с его вторым «я».

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